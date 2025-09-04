China respinge acuzaţiile lui Trump privind o conspiraţie cu Putin şi Kim Jong Un

China respinge astăzi acuzaţii ale preşedintelui american Donald Trump, potrivit cărora preşedintele chinez Xi Jinping ”conspiră” împotriva Statelor Unite împreună cu liderii rus Vladimir Putin şi nord-coreean Kim Jong Un la o defilare militară, relatează AFP, de la care menţionăm următoarele.

”China îşi dezvoltă relaţiile diplomatice cu toate ţările, fără să ţintească vreodată un terţ”, subliniază un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe Guo Jiakun.

El respinge totodată drept ”iresponsabile” declaraţii ale şefei diplomaţiei europene Kaja Kallas, care a prezentat această întâlnire între cei trei lideri drept o ”sfidare directă” a ordinii internaţionale.

Guo Jiakun anunţă că Xi Jinping şi Kim Jong Un ”se vor întâlni şi vor face un schimb aprofundat de vederi despre relaţiile” bilaterale ”şi despre probleme de interes comun”, fără să precizeze nici data li nici locul întâlnirii.