Ciro Immobile este noul jucător al lui Paris FC

Echipa franceză Paris FC a anunţat duminică transferul oficial al atacantului italian Ciro Immobile.

Atacantul Ciro Immobile (35 de ani) este, de duminică, jucătorul echipei Paris FC, din Ligue 1, formaţie pentru care fostul internaţional italian va juca cel puţin până la finalul acestui sezon.

Immobile a semnat un contract până la sfârşitul sezonului, cu opţiune pentru încă un an. „Ciro este un adevărat competitor, un atacant care a marcat multe goluri de-a lungul carierei sale. Mai presus de toate, îşi va aduce vasta experienţă, caracterul şi personalitatea echipei şi clubului. Este un adevărat atu pentru club şi îi urăm mult succes în tricoul Paris FC”, a declarat Marco Neppe, directorul sportiv al clubului Paris FC, într-un comunicat.

Immobile a fost legitimat la Bologna, din iulie 2025, dar a avut probleme cu accidentări şi nu a evoluat în foarte multe meciuri pentru italieni.