City Grill Group: Clientul român devine mai selectiv

Consumul în restaurante intră într-o etapă mai disciplinată, în care varietatea pierde teren în faţa clarităţii şi a execuţiei. În ultimii cinci ani, preferinţele consumatorilor din restaurantele City Grill Group s-au schimbat vizibil: interesul pentru provenienţa ingredientelor a crescut, meniurile mai concentrate sunt preferate, iar experienţa completă - raport preţ/calitate, servicii, design, atmosferă - a devenit criteriul principal de revenire. Tendinţa confirmă o maturizare reală a pieţei locale, în linie cu evoluţiile din pieţele internaţionale

Meniuri mai scurte, dar mai clare

Una dintre cele mai vizibile schimbări în industrie este simplificarea meniurilor, nu din lipsă de opţiuni, ci ca răspuns la o nevoie de coerenţă şi controlul calităţii. La nivel global, restaurantele reduc complexitatea şi concentrează resursele pe execuţie impecabilă. Tendinţa este deja vizibilă în România, unde grupurile mature încep să prefere consistenţa în locul varietăţii.

"Faţă de acum 5-10 ani, clientul este mult mai informat, mai curios şi mult mai atent la ce primeşte în farfurie. Nu mai vorbim despre cantitate, ci despre echilibru, prospeţime şi calitatea reală a ingredientelor. Oamenii citesc meniul altfel şi vor să ştie ce aleg. Nu mai este suficient să ai un meniu stufos, trebuie să ai un concept bine gândit şi foarte bine executat. Presiunea pe forţa de muncă şi pe costuri accelerează această direcţie în toată piaţa”, spune Dragoş Bercea, Corporate Executive Chef City Grill Group

Întoarcerea la gusturi cunoscute, dar reinterpretate

În paralel cu deschiderea către influenţe internaţionale, se conturează o revenire la bucătăria locală într-o formă mai actuală. Preparatele tradiţionale nu dispar, ci sunt reconstruite cu tehnici mai precise, plating mai curat şi ingrediente mai atent selectate. City Grill Group abordează această direcţie prin restaurantele sale cu identitate istorică puternică, în care meniurile combină tradiţia cu relevanţă pentru consumatorul urban de astăzi.

„Avem o bază gastronomică foarte valoroasă, care poate fi reinterpretată elegant şi modern. Nu schimbăm identitatea preparatului, dar îl aducem într-un limbaj actual. Tehnica potrivită şi ingredientul bun pot duce multe preparate româneşti într-o zonă rafinată, fără să le piardă autenticitatea,” explică Bercea.

Tendinţe internaţionale, filtrate local

City Grill Group urmăreşte constant evoluţiile din pieţele occidentale şi asiatice, dar le traduce prin prisma realităţii locale, a clientului român, a capacităţii operaţionale şi a identităţii fiecărui concept din portofoliu.

„Nu cred în copiere. Cred în filtrare şi adaptare. Au sens influenţele asiatice integrate firesc, nu agresiv: aciditate, fermentaţie, umami, texturi, echilibru între dulce -sărat -picant. Ce nu se va prinde prea curând sunt extremele, meniurile foarte conceptuale, preparatele prea abstracte, experienţele în care povestea devine mai importantă decât gustul. Piaţa românească are nevoie de ancore clare: gust recognoscibil, satisfacţie reală şi valoare percepută," spune Dragoş Bercea.

În acelaşi timp, Bercea identifică un potenţial nevalorificat chiar în bucătăria locală. Fermentaţia tradiţională românească, murăturile, saramurile, afumăturile, peştele de apă dulce, legumele de sezon, cătina, vişinele, ingrediente cu profunzime şi identitate care pot fi integrate mult mai creativ în meniurile din Bucureşti.

„Mi-aş dori să văd o bucătărie românească mai curajoasă, care să folosească tehnicile şi ingredientele locale ca bază pentru construcţii noi, relevante şi memorabile. Restaurantul de succes va fi cel care ştie exact cine este, pentru cine găteşte şi de ce există,” adaugă Dragoş Bercea.

Pe termen mediu şi lung, diferenţierea în piaţa românească de restaurante nu va mai fi construită pe diversitatea ofertei, ci pe coerenţa conceptului şi pe calitatea experienţei complete. Grupul investeste 6,5 milioane de euro în 2026 în destinaţii cu identitate puternică, respectiv Cazinoul din Constanţa, Cerbul Carpatin din Braşov, Gambrinus şi Monte Carlo din Cişmigiu, un semnal clar că strategia de creştere se bazează pe locaţii care construiesc loialitate. Pentru City Grill Group, care generează 28% din venituri prin aplicaţia de fidelizare Out4Food (380.000 de utilizatori activi, bon mediu cu 20% mai mare decât restul clienţilor), loializarea este deopotrivă o direcţie strategică de construcţie a experienţei în restaurante, cât şi unindicator de performanţă.