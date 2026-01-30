Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
CNAS propune modificarea plăţii concediului medical: prima zi lucrătoare ar putea fi neplătită

U.B.
Comunicate de presă / 30 ianuarie, 14:49

CNAS propune modificarea plăţii concediului medical: prima zi lucrătoare ar putea fi neplătită

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat un proiect de norme care prevede că prima zi lucrătoare din concediul medical ar putea fi scăzută din calculul indemnizaţiei, potrivit unui comunicat remis redacţiei. Specialiştii avertizează însă că această abordare ar modifica efectul juridic al OUG nr. 91/2025 şi ar putea genera confuzie şi litigii, subliniază comunicatul.

Comunicatul prezintă că proiectul CNAS include un exemplu de calcul care indică scăderea primei zile lucrătoare de concediu medical, chiar dacă legea nu prevede expres acest lucru. Luminiţa Obaciu, membră a Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali, explică că normele metodologice nu pot modifica actele normative de rang superior, ci doar să clarifice aplicarea lor.

Problema apare mai ales în cazul în care prima zi de concediu medical este nelucrătoare, cum ar fi o sâmbătă, o duminică sau o sărbătoare legală, se specifică în comunicat, iar în această situaţie, exemplul CNAS ar conduce la o zi suplimentară neplătită, ceea ce contravine legislaţiei şi poate crea situaţii neunitare pentru angajatori şi asiguraţi.

Concediul medical se acordă pe zile calendaristice, iar indemnizaţia se plăteşte doar pentru zilele lucrătoare din perioada de concediu, arată comunicatul remis redacţiei. OUG nr. 91/2025 prevede că plata se face începând cu a doua zi de concediu medical, fără să facă distincţie între zile lucrătoare şi nelucrătoare, conform comunicatului de presă remis redacţiei.

Experţii subliniază, prin intermediul comunicatului, că modificarea propusă de CNAS ar putea genera incoerenţe cu privire la suportarea indemnizaţiei între angajator şi Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). În prezent, angajatorul plăteşte indemnizaţia de la a doua până la a şasea zi calendaristică inclusiv, iar începând cu a şaptea zi, aceasta este suportată de FNUASS, subliniază comunicatul.

Proiectul CNAS ar introduce o interpretare suplimentară nepermisă legal, ceea ce poate duce la confuzie în aplicarea drepturilor angajaţilor şi la potenţiale litigii, mai adaugă comunicatul.

