CNBC: Investitorii de retail au devenit o forţă pe care Wall Street nu o mai poate ignora

La cinci ani după ce un grup de traderi activi în spaţiul online a propulsat acţiunile producătorului de jocuri GameStop la cote ameţitoare şi a răsturnat presupunerile Wall Street-ului despre «dumb money», influenţa investitorilor de retail se dovedeşte mai solidă şi de mai lungă durată decât se aşteptau mulţi, scrie CNBC.

Ceea ce a început ca un short squeeze (n.r. cumpărări forţate de vânzări în lipsă) dramatic la începutul anului 2021 a evoluat într-o forţă persistentă pe pieţele de capital, remodelând dinamica tranzacţionării, forţând fondurile speculative să se adapteze şi oferind un flux constant de lichidităţi provenite din achiziţii ”pe scădere”, ceea ce a contribuit la susţinerea uneia dintre cele mai lungi pieţe bull din istorie.

”Investitorii de retail au fost mereu pentru mine un semnal”, a spus Tom Lee, şeful departamentului de cercetare la Fundstrat, al cărui ETF principal depăşeşte patru miliarde de dolari în active. ”Când cumpărau scăderi, piaţa bull era sănătoasă. Între 2009 şi 2020, instituţiile s-au comportat ca şi cum investitorii de retail nu ar fi existat. Asta s-a schimbat complet după 2020. Investitorii de retail fac diferenţa. Ei pot mişca pieţele prin volum şi convingere”.

Înainte de pandemie, tranzacţiile realizate de investitorii de retail reprezentau doar o mică parte din volumele zilnice de pe pieţele de acţiuni din SUA. Acest lucru s-a schimbat pe măsură ce plăţile de stimulare guvernamentală din perioada lockdown-urilor, tranzacţionarea fără comisioane şi coordonarea alimentată de reţelele sociale au atras milioane de noi investitori pe pieţe.

”Mulţi oameni au presupus că, odată ce Covid va trece şi toată lumea se va întoarce la viaţa de zi cu zi, participarea investitorilor de retail va scădea. Ceea ce m-a surprins puţin este cât de puternică a rămas”, a spus Steve Quirk, director de brokeraj la Robinhood Markets.

În medie, participarea investitorilor individuali la tranzacţiile cu acţiuni din SUA a crescut până la aproape 20% din volumul zilnic de tranzacţionare, faţă de niveluri de o singură cifră înainte de Covid, potrivit lui Jeff Shen, co-director de investiţii şi co-şef al diviziei de acţiuni active sistematice la BlackRock.

”Există cu siguranţă o componentă socială, destul de străină unui fond speculativ clasic, unde predomină multă independenţă. Această componentă socială face ca acest tip de fluxuri să fie foarte corelate între diferite tipuri de investitori de pe Main Street”, a punctat Jeff Shen.

Steve Quirk a remarcat că, în zilele cu volume ridicate, participarea investitorilor de retail la tranzacţiile cu acţiuni poate urca până aproape de 40%, iar pe segmentul de opţiuni poate ajunge chiar la 50% din volum.

În timpul freneziei acţiunilor „meme”, traderii s-au îndreptat în masă către forumuri online precum WallStreetBets de pe Reddit, unde ideile se răspândeau cu o viteză şi la o scară fără precedent. Figuri precum Keith Gill, cunoscut online sub numele de Roaring Kitty, au devenit puncte de referinţă pentru o comunitate slab coordonată, care împărtăşea analize, strategii de tranzacţionare şi un scepticism profund faţă de ortodoxia de pe Wall Street.

Saga GameStop a lăsat, de asemenea, o amprentă asupra culturii populare, inspirând filmul din 2023 Dumb Money, mai scrie Business Insider.

Departe de a fi dispărut după estomparea boomului acţiunilor ”meme”, investitorii de retail au continuat să aloce capital - împingând fluxurile de retail către noi recorduri în 2025, potrivit JPMorgan. Banca a constatat că intrările de capital au crescut cu aproape 60% faţă de anul precedent şi au fost cu circa 17% peste maximul anterior atins în 2021, când tranzacţionarea acţiunilor ”meme” era la apogeu.

”Acesta este un nou tip de investitor de retail, mult mai bine informat, mult mai implicat şi cu mult mai multe instrumente la dispoziţie. Nu este vorba doar de democratizarea accesului la pieţe, ci şi de democratizarea informaţiei”, a spus Devin Ryan, analist senior la Citizens JP Morgan Chase.

Scăderea comisioanelor de tranzacţionare în 2019 şi apariţia tranzacţionării fracţionate au contribuit, de asemenea, la deschiderea pieţelor înainte de Covid. Cu câteva decenii în urmă, comisioanele de tranzacţionare erau de aproape 100 de dolari. Până în 2020, majoritatea firmelor de brokeraj introduseseră şi posibilitatea de a tranzacţiona ”fracţiuni” dintr-o acţiune. Asta a însemnat că puteai investi fără a fi nevoie de mii de dolari pentru a avea acces la acţiunile tale tehnologice preferate. În plus, în mare parte nu mai existau cerinţe minime de deschidere a contului.

• Respect din partea instituţiilor

Fondurile speculative şi vânzătorii în lipsă (n.r. care mizează pe scădere) au învăţat o lecţie dureroasă. Poziţiile bearish aglomerate (n.r. în care prea mulţi investitori pariază simultan pe scăderea aceluiaşi activ) implică acum un risc mai mare, într-o eră în care traderii de retail pot mobiliza rapid capital şi pot amplifica mişcările pieţei, scrie CNBC.

”Este grozav să vezi cum eticheta de «dumb money» dispare şi cum apare respectul din partea instituţiilor”, a spus JJ Kinahan, şeful diviziei de retail şi produse de investiţii alternative la Cboe Global Markets. ”Profesioniştii au învăţat o lecţie din tenacitatea investitorilor de retail, care cred în companii şi continuă să le cumpere”.

Multe fonduri speculative şi-au redus expunerea pe poziţii short (n.r. în care mizează pe scădere), şi-au diversificat portofoliile şi au investit masiv în monitorizarea sentimentului investitorilor de retail, pentru a evita să devină ţinte ale cumpărărilor coordonate.

”Pentru mulţi investitori profesionişti, traderii de retail au devenit acel personaj negativ enervant dintr-un serial TV care nu dispare niciodată din poveste”, a spus Ivan Ćosović, fondatorul Breakout Point, o firmă care urmăreşte activitatea traderilor de retail pe forumurile de discuţii. „Acum, după cinci ani, e practic sezonul cinci al serialului şi, cumva, ei sunt încă în distribuţie”.

Cumpărările la scădere ale investitorilor de retail în timpul unor corecţii-cheie, precum vânzările masive provocate de tarife de la începutul lunii aprilie, alături de orientarea rapidă a capitalului către ETF-urile cu activ suport aur, au generat anul trecut randamente care au atras atenţia Wall Street-ului.

În 2026, investitorii de retail şi-au îndreptat atenţia către acţiunile din sectorul energetic, în urma loviturii SUA asupra Venezuelei, precum şi către argint, pe fondul creşterii spectaculoase a cotaţiei metalului, care a depăşit pentru prima dată pragul de 100 de dolari pe uncie săptămâna trecută.

”Au salvat piaţa în timpul pandemiei de Covid şi au salvat-o din nou în perioada tarifelor; au fost cumpărători agresivi”, a declarat Quirk de la Robinhood. ”Oamenii subestimează cât de pricepuţi sunt investitorii de retail”.

• Transfer de avere

Influenţa investitorilor de retail este consolidată de un context favorabil, marcat de creşterea pieţelor bursiere şi de transferul iminent de avere între generaţii de la baby boomers, un proces care mută treptat mai mult capital în mâinile investitorilor familiarizaţi cu tranzacţionarea digitală, mai scrie CNBC.

Investitorii individuali controlează, în total, mai multă avere decât investitorii instituţionali, a declarat Lee de la Fundstrat, aproximativ 76% din averea gospodăriilor fiind deţinută de persoane cu vârsta de peste 60 de ani - un segment demografic care, în mod tradiţional, a fost mai puţin activ în tranzacţionare, dar care devine tot mai influent pe măsură ce activele îşi schimbă proprietarii.

Lee a adăugat că circa 120 de trilioane de dolari vor fi moştenite de millennials şi de Generaţia Z în următorii 20 de ani.

”Participarea investitorilor de retail ar putea deveni mult, mult mai mare. Este de patru ori dimensiunea economiei SUA. Este mai multă avere decât întreaga valoare netă a Chinei”, a spus Lee.

Casele de brokeraj încep să dezvolte instrumente dedicate acestor investitori mai tineri, orientându-se masiv către tranzacţionarea 24/7, un element definitoriu al pieţelor de criptomonede, care funcţionează şi pe timpul nopţii şi în weekend. Tot mai multe firme oferă acces la criptomonede şi ETF-uri pe cripto, în timp ce pieţele de predicţie (n.r. platforme unde utilizatorii tranzacţionează contracte bazate pe rezultatul unor evenimente viitoare) sunt în plină expansiune. De asemenea, a crescut oferta de acces la pieţele private pentru investitorii de retail, conform articolului publicat de CNBC.