Comisia Europeană a aprobat noile norme de eliminare a dioxidului de carbon

Comisia Europeană a aprobat marţi primul set de metodologii în cadrul Regulamentului privind eliminările de CO₂ şi agricultura carbonului (CRCF), pentru a certifica activităţile care reduc permanent emisiile de dioxid de carbon, se arată într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

Prin adoptarea acestor prime metodologii voluntare de certificare, Uniunea Europeană stabileşte norme clare şi deschide noi oportunităţi pentru inovarea în domeniul climei, investiţii în tehnologii de eliminare a dioxidului de carbon şi combaterea dezinformării ecologice. Astfel, UE se poziţionează ca lider mondial în lupta împotriva schimbărilor climatice.

Comisarul european pentru climă, zero emisii nete şi creştere curată, Wopke Hoekstra, a declarat că „Uniunea Europeană ia măsuri decisive pentru a conduce efortul global de eliminare a dioxidului de carbon. Prin stabilirea unor standarde voluntare clare şi solide, nu numai că promovăm acţiuni responsabile şi climatice în Europa, ci stabilim şi un criteriu de referinţă global pe care să îl urmeze şi alţii. Acesta este un pas vital către atingerea obiectivelor noastre de neutralitate climatică şi către asigurarea unui viitor durabil”.

Potrivit comunicatului de presă, aceste metodologii oferă claritate întreprinderilor şi investitorilor şi contribuie la dezvoltarea unei pieţe emergente pentru firme inovatoare şi pentru bioeconomia UE, sprijinind totodată obiectivul Uniunii de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

Trei tipuri de activităţi permanente de eliminare a dioxidului de carbon sunt acoperite de noile norme: captarea directă a aerului cu stocarea carbonului, captarea emisiilor biogene cu stocarea carbonului şi eliminarea carbonului din cărbunele din biomasă.

După instituirea cadrului de certificare şi a normelor de guvernanţă, proiectele de eliminare a dioxidului de carbon care utilizează aceste activităţi solicita certificarea UE. Acest lucru va permite certificarea şi recunoaşterea primelor proiecte în cadrul UE privind eliminarea dioxidului de carbon în lunile următoare, a informat Comisia Europeană.

Regulamentul va fi transmis Parlamentului European şi Consiliului UE pentru o perioadă de dezbatere şi control, urmând să intre în vigoare în absenţa obiecţiilor, transmite sursa citată.