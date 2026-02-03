Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Comisia Europeană a aprobat noile norme de eliminare a dioxidului de carbon

C.A.
Internaţional / 3 februarie, 16:39

Comisia Europeană a aprobat noile norme de eliminare a dioxidului de carbon

Comisia Europeană a aprobat marţi primul set de metodologii în cadrul Regulamentului privind eliminările de CO₂ şi agricultura carbonului (CRCF), pentru a certifica activităţile care reduc permanent emisiile de dioxid de carbon, se arată într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

Prin adoptarea acestor prime metodologii voluntare de certificare, Uniunea Europeană stabileşte norme clare şi deschide noi oportunităţi pentru inovarea în domeniul climei, investiţii în tehnologii de eliminare a dioxidului de carbon şi combaterea dezinformării ecologice. Astfel, UE se poziţionează ca lider mondial în lupta împotriva schimbărilor climatice.

Comisarul european pentru climă, zero emisii nete şi creştere curată, Wopke Hoekstra, a declarat că „Uniunea Europeană ia măsuri decisive pentru a conduce efortul global de eliminare a dioxidului de carbon. Prin stabilirea unor standarde voluntare clare şi solide, nu numai că promovăm acţiuni responsabile şi climatice în Europa, ci stabilim şi un criteriu de referinţă global pe care să îl urmeze şi alţii. Acesta este un pas vital către atingerea obiectivelor noastre de neutralitate climatică şi către asigurarea unui viitor durabil”.

Potrivit comunicatului de presă, aceste metodologii oferă claritate întreprinderilor şi investitorilor şi contribuie la dezvoltarea unei pieţe emergente pentru firme inovatoare şi pentru bioeconomia UE, sprijinind totodată obiectivul Uniunii de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

Trei tipuri de activităţi permanente de eliminare a dioxidului de carbon sunt acoperite de noile norme: captarea directă a aerului cu stocarea carbonului, captarea emisiilor biogene cu stocarea carbonului şi eliminarea carbonului din cărbunele din biomasă.

După instituirea cadrului de certificare şi a normelor de guvernanţă, proiectele de eliminare a dioxidului de carbon care utilizează aceste activităţi solicita certificarea UE. Acest lucru va permite certificarea şi recunoaşterea primelor proiecte în cadrul UE privind eliminarea dioxidului de carbon în lunile următoare, a informat Comisia Europeană.

Regulamentul va fi transmis Parlamentului European şi Consiliului UE pentru o perioadă de dezbatere şi control, urmând să intre în vigoare în absenţa obiecţiilor, transmite sursa citată.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

03 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

03 februarie
Ediţia din 03.02.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

03 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0950
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3215
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5510
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9031
Gram de aur (XAU)Gram de aur683.2483

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb