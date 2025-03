CONFERINŢA "CODUL INSOLVENŢEI" Daniel Ivăşcanu, AAAS: "Primul lucru care trebuie făcut în procedura de insolvenţă este stoparea hemoragiei financiare"

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a desfăşurat o activitate intensă în ultimii ani, cu numeroase companii intrate în portofoliu. Daniel Ivăşcanu, avocat în cadrul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), a vorbit, la conferinţa BURSA dedicată domeniului, despre provocările din cadrul procedurilor de insolvenţă şi a oferit şi un sfat practicienilor din sector: "Avantajul meu este că sunt doar avocat, nu şi practician în insolvenţă. În primul rând ar trebui ca practicienii să evite eticheta de vânzători de active, există riscul de a percepe insolvenţa ca fiind activitatea de vânzare de active. Atât timp cât antreprenorii ştiu că atunci când intri în insolvenţă ai pierdut afacerea şi totul se rezumă la vânzarea de active, e foarte greu să mai convingi un antreprenor să vină la un practician să discute despre soluţii. Puţini administratori ai companiilor mai apelează la o consultare, ca să ştie la ce trebuie să se aştepte în calitatea lor. La deschiderea procedurii de insolvenţă, practicianul devine managerul companiei. Primul lucrul care trebuie făcut este stoparea hemoragiei financiare. Cred că legea insolvenţei ar trebui modificată.

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului este prea puţin valorizată având în vederea experienţa pe care o are în insolvenţe. Spre deosebire de ANAF, care are o perspectivă destul de limitată, la AAAS se gândesc lucrurile mai flexibil, mai pro-bussines".

Daniel Ivăşcanu a oferit şi exemple de proiecte mari care au fost sau care sunt pe masa AAAS: "Unele proiecte de insolvenţă sunt de succes şi aş începe cu un proiect foarte mare şi foarte important - Oltchim Râmnicu Vâlcea. Se vorbea pe vremuri, când funcţiona, că dacă strănută domnul Roibu, care conducea compania, răceşte guvernul. Foarte adevărat, fiindcă în momentul în care s-a ajuns insolvenţa în masa credală era enormă. Am căutat soluţii pentru acea discontinuitate economică. S-a lucrat cu consultant internaţional, s-a mers pe procedură internaţională. A fost foarte complicat. (...) UCMR Reşiţa este un alt exemplu de extragere a activului funcţional. Remin Baia Mare este un alt proiect, delicat, aflat în curs de desfăşurare. Remin a intrat în 2009 în insolvenţă, o procedură laborioasă, extrem de complicată, care durează de 16 ani. Am făcut demersuri pentru posibilitatea legată de redeschiderea unor perimetre miniere. Un proiect important pe care credem că îl ducem la bun sfârşit. Fortus Iaşi, un alt caz, am făcut strategia de extragere a activului funcţional în limite viabile şi transferarea lui către AAAS şi ulterior către Ministerul Economiei. Toate au fost bune şi frumoase, dar nu a mai ajuns la minister, care a spus că nu mai are posibilitatea să facă investiţii. (...) Un alt proiect interesant a fost Siderca Călăraşi, pentru a se vedea că şi falimentul poate da naştere unei revitalizări economice. De la Siderca Călăraşi, AAAS a recuperat patruzeci şi ceva de milioane de lei. Avem şi lucrări cu mari dureri de cap. Când am preluat Blue Air Aviation ni s-a urat ironic, fiind vorba de creanţe, «să le stăpâniţi sănătoşi». Creanţele sunt de 500 de milioane de euro. Nu ştiu ce se mai poate face în acest caz. Am preluat şi Romaero, o societate cu foarte mari probleme, dar noi credem că sunt foarte multe oportunităţi, este un bussines care poate avea perspectivă. AAAS gestionează astfel de proiecte, este deschisă la soluţii, nu are o gândire fixă şi poate colabora foarte bine cu practicienii".