”Listarea la bursă ne oferă acces la capital pentru dezvoltare”

IT Genetics intenţionează să atragă de la investitori circa două milioane de euro, printr-un plasament privat care, cel mai probabil, va avea loc în a doua parte a acestui an, compania urmând să se listeze ulterior pe Piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Reporter: Aţi fondat IT Genetics în 2007, împreună cu partenerul dumneavoastră, Ştefan Axinte. Cum aţi descrie evoluţia companiei de atunci şi până în prezent?

Liviu Sima: Am început IT Genetics în 2007 cu dorinţa de a aduce tehnologia mai aproape de companiile din România, într-un moment în care digitalizarea era un termen rar folosit. Alături de Ştefan, partenerul meu, am construit pas cu pas o companie care astăzi nu doar că oferă echipamente IT şi soluţii software, ci este un adevărat partener de transformare digitală pentru mii de afaceri din retail, logistică, producţie şi servicii.

De la un start-up cu viziune, am ajuns să formăm un grup internaţional cu prezenţă în cinci ţări, nouă companii complementare şi o cifră de afaceri de 20 milioane de euro în 2024. Evoluţia noastră a fost definită de perseverenţă, adaptare şi o investiţie constantă în tehnologie, oameni şi inovaţie.

Reporter: IT Genetics este specializată în furnizarea de echipamente şi soluţii software pentru optimizarea şi digitalizarea proceselor operaţionale din companii. Din ce industrii provin principalii clienţi ai societăţii, ce soluţii/produse le oferiţi şi ce nevoi acoperă acestea?

Liviu Sima: Principalii noştri clienţi provin din industrii precum logistică, retail, producţie industrială, eCommerce, HoReCa şi domeniul public. Avem o abordare integrată - furnizăm atât echipamente hardware (scanere, imprimante industriale, terminale mobile, cântare, POS-uri), cât şi soluţii software proprii pentru gestiunea depozitelor (Planograma), trasabilitate, etichetare (Scale&Print), inventariere (Evidei), automatizare şi digitalizare a punctelor de vânzare (Waytr).

Fiecare soluţie acoperă nevoi critice de eficienţă operaţională: optimizarea stocurilor, reducerea erorilor umane, automatizarea proceselor repetitive sau creşterea productivităţii. În ultimii ani, vedem o cerere tot mai mare pentru soluţii de tip self-service (self-checkout, self-order), roboţi colaborativi, etichete electronice şi tehnologii de economie circulară. Tocmai de aceea, dezvoltăm continuu şi produse proprii, cum este platforma Toolbox, dedicată reutilizării sustenabile a echipamentelor IT.

Reporter: În perioada 2021-2023, IT Genetics şi-a dublat cifra de afaceri. Care sunt factorii care au determinat această evoluţie?

Liviu Sima: Dublarea cifrei de afaceri a fost rezultatul unei strategii care a dat rezultate. Am investit în extinderea internaţională, în dezvoltarea produselor proprii şi într-o reţea naţională de consultanţi locali, aproape de clienţi. În acelaşi timp, am accelerat componenta software, am lansat Planograma şi am consolidat un portofoliu complet pentru digitalizarea întregului lanţ operaţional.

Un alt factor important a fost creşterea cererii pentru soluţii de automatizare, mai ales în contextul post-pandemie, când companiile au căutat soluţii scalabile, eficiente şi sigure. Am fost acolo, pregătiţi cu o ofertă matură şi o echipă care a ştiut să transforme nevoia în valoare adăugată.

Reporter: Cum vedeţi piaţa din România în care activează IT Genetics, în următorii câţiva ani, şi cum aveţi de gând să valorificaţi eventualele oportunităţi?

Liviu Sima: România are în continuare un potenţial uriaş în ceea ce priveşte digitalizarea companiilor, mai ales în sectoare precum logistică, retail tradiţional, producţie sau servicii publice. Observăm o schimbare de mentalitate - tot mai mulţi antreprenori şi manageri înţeleg că tehnologia nu mai este un ”lux”, ci un avantaj competitiv esenţial.

Pentru noi, oportunitatea este să continuăm să fim un partener strategic de digitalizare - nu doar un furnizor. Vom valorifica acest potenţial prin extinderea echipelor regionale, dezvoltarea de soluţii software noi şi proiecte strategice precum Toolbox, care contribuie şi la sustenabilitate, nu doar la eficienţă.

Reporter: Pe lângă România, IT Genetics operează în Ungaria, Bulgaria, Spania şi Italia, cu activităţi deocamdată reduse în totalul afacerilor. Ce planuri aveţi pentru operaţiunile din aceste ţări?

Liviu Sima: În 2024, am înregistrat creşteri de 50% în pieţele internaţionale. Ne dorim ca, în următorii doi-trei ani, veniturile generate în afara României să ajungă la o pondere de cel puţin 25% din total. Pentru asta, investim în localizarea platformelor de eCommerce, în echipe de vânzări dedicate şi în adaptarea portofoliului la specificul fiecărei pieţe.

Fiecare ţară are dinamica ei: în Ungaria vedem cerere pe depozitare şi POS, în Spania - în retail şi HoReCa, iar în Bulgaria - pe trasabilitate şi food manufacturing. Italia este cel mai nou proiect operaţionalizat în 2025 şi îl considerăm un pilon strategic pentru extinderea în Europa de Vest.

Reporter: IT Genetics a participat la primul apel de proiecte "Listarea la bursă a întreprinderilor", în cadrul căruia a încheiat un contract de finanţare, dar nu a finalizat procesul de listare. Care sunt motivele pentru care nu aţi continuat atunci cu listarea?

Liviu Sima: În 2023, când am început primul proiect, piaţa de capital era marcată de incertitudini externe, inclusiv contextul geopolitic, iar noi eram într-o etapă de extindere care necesita prioritizarea altor investiţii. Nu am dorit să grăbim listarea într-un moment care nu servea obiectivului strategic. Am ales să construim sănătos, pas cu pas - iar acum suntem într-o poziţie mai solidă pentru listare.

Reporter: Companiei i-a fost aprobat dosarul în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte "Listarea la bursă a întreprinderilor", fiind acum în faza de contractare a finanţării. Care sunt motivele pentru care doriţi să listaţi IT Genetics la bursă?

Liviu Sima: Listarea este o etapă naturală pentru o companie care a crescut constant şi care doreşte să joace un rol strategic în regiune. Vrem să deschidem grupul ITG către investitori care cred în viziunea noastră pe termen lung şi în potenţialul tehnologiei de a transforma companiile.

Este şi un gest de transparenţă şi maturitate - un pas înainte în construirea unei companii infinite, care să treacă testul timpului. Listarea ne oferă acces la capital pentru dezvoltare, vizibilitate şi, foarte important, o validare externă a performanţei noastre.

Reporter: Operaţiunea va implica vânzarea unui pachet de acţiuni existent sau atragerea de finanţare prin majorare de capital? În cel de-al doilea caz, ce sumă doriţi să obţineţi?

Liviu Sima: Intenţionăm o majorare de capital prin atragerea de fonduri proaspete. Estimarea actuală este de aproximativ două milioane de euro, printr-un plasament privat în a doua parte a anului 2025, înainte de listarea pe piaţa BVB AeRO.

Reporter: Cum intenţionaţi să utilizaţi fondurile pe care le veţi atrage de la investitori?

Liviu Sima: Fondurile atrase vor fi direcţionate către proiectele strategice ale grupului ITG. Capitalul va sprijini extinderea regională în România - prin echipe locale, training şi suport. Avem în plan şi construirea unei noi fabrici pentru Zinta, răspunzând astfel cererii crescute pentru etichete profesionale fabricate local.

Totodată, vom accelera dezvoltarea platformei Toolbox, vom continua investiţiile în Planograma şi Waytr şi vom lansa noi aplicaţii software pentru retail şi HoReCa. Nu în ultimul rând, vizăm şi achiziţii de companii complementare care pot întări portofoliul şi capabilităţile noastre.

Reporter: Care sunt obiectivele IT Genetics pentru următorii trei-cinci ani?

Liviu Sima: Obiectivul nostru este să devenim lider regional în soluţii de digitalizare şi automatizare pentru companii. Ne dorim ca Grupul ITG să fie un ecosistem de încredere pentru orice afacere care vrea să-şi optimizeze operaţiunile - în România şi în Europa.

Pe termen scurt, prioritizăm extinderea portofoliului software, scalarea internaţională şi consolidarea brandurilor proprii. Pe termen mediu şi lung, ne propunem să tranzităm către Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti, un pas firesc pentru maturizarea grupului şi deschiderea către investitori instituţionali.

Construim o companie transgeneraţională, sustenabilă şi independentă, în care tehnologia şi oamenii stau la baza fiecărui succes. Credem că viitorul aparţine companiilor care reuşesc să combine inovaţia cu responsabilitatea şi creşterea cu echilibrul.

Reporter: Vă mulţumesc!