Conflictul din Ucraina: garanţiile americane, legate de cedarea Donbas

Ziarul Financial Times relatează că Washingtonul ar fi indicat că ar putea furniza Kievului arme suplimentare pentru consolidarea armatei, dacă forţele ucrainene se retrag din părţile estice ale Donbasului aflate momentan sub controlul său, notează News.ro. Reuters menţionează că informaţia nu a fost verificată independent, iar Casa Albă nu a comentat imediat, specifică News.ro.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că documentul SUA privind garanţiile de securitate este „100% gata”, iar Kievul aşteaptă acum stabilirea datei şi a locului semnării. Totuşi, Zelenski a reiterat că integritatea teritorială a Ucrainei trebuie respectată în orice acord de pace, potrivit News.ro.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat pentru Financial Times că Kievul rămâne nesigur dacă Washingtonul se va angaja să ofere garanţii de securitate, acuzând că SUA „se opreşte de fiecare dată când garanţiile pot fi semnate”. Ucraina solicită confirmarea acestor garanţii înainte de a ceda vreun teritoriu, adaugă News.ro.

Surse citate de FT susţin că SUA consideră că Ucraina trebuie să renunţe la Donbas pentru ca războiul să se încheie, fără ca administraţia americană să exercite presiuni asupra preşedintelui rus Vladimir Putin, aminteşte News.ro. Totuşi, adjunct al secretarului de presă al Casei Albe, Anna Kelly, a declarat pentru Financial Times că afirmaţia este „total falsă” şi că rolul SUA este doar de a facilita negocierile între părţi, potrivit News.ro.

O altă sursă apropiată poziţiei SUA a precizat că Washingtonul „nu încearcă să impună concesii teritoriale Ucrainei” şi subliniază că garanţiile de securitate depind de acordul ambelor părţi asupra unui eventual acord de pace, adaugă News.ro.

Kremlinul a transmis că problema teritoriului rămâne fundamentală pentru orice încetare a luptelor în Ucraina, completează News.ro.