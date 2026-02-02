Consiliul Concurenţei cere simplificarea procedurile legate de controlul investiţiilor directe

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a declarat luni că acesta speră ca modificările legislaţiei privind investiţiile directe să fie gata în câteva săptămâni „fie că va fi o ordonanţă de urgenţă, fie că va fi în pachetul 3 de asumare a răspunderii Guvernului, dar obiectivul nostru este să simplificăm procedurile legate de controlul investiţiilor străine”, conform Agerpres.

În cadrul unei conferinţe de presă, Chiriţoiu a afirmat că "Am lansat o modificare a legislaţiei privind investiţiile directe. O discutăm deja de câtva luni, eu sper să o avem gata - că o fi ordonanţă, că o fi în pachetul de asumare a răspunderii, nu ştiu -, dar sper ca în câteva săptămâni să fie gata şi să simplifice. Obiectivul este să simplificăm procedurile legate de controlul investiţiilor directe. Aici, problema noastră vine în special de la investiţiile noi, nu de la preluările de companii, care sunt mai puţine şi lumea e obişnuită să aştepte o lună, două".

Dacă la preluarea unei companii este de aşteptat ca aprobările să dureze, la achiziţionarea unui activ termenul de cel puţin două luni este prea lung, a declarat acesta.

Preşedintele Consiliului Concurenţei a explicat că "problema vine de la partea de investiţii noi - când cumperi un activ.... Preluarea de companii, clar: o companie cumpără altă companie, asta e o zonă, repet, în care oamenii ştiu că trebuie să aştepte un pic. Deci, noi le dăm într-o lună - două o aprobare, partea de investiţii străine şi ea dă undeva în două luni jumătate, deci suntem tot pe acolo ca termene. Firmele sunt neobişnuite să aştepte două luni când vor să cumpere un teren sau vor să facă ceva reorganizare internă sau vor să facă o anumită investiţie, să cumpere un utilaj, ceva în genul ăsta. Deci, aici trebuie să găsim o formulă, unde sunt situaţii mult mai frecvente. O companie cumperi mai rar. Nu am statistica pe 2025, dar pe 2024 ştiu că au fost 600 de operaţiuni, din care 100 erau de companii preluate, restul erau aceste investiţii noi. Astea sunt mult mai multe şi companiile sunt deranjate pe bună dreptate că trebuie să aştepte două luni pentru aprobarea de a-şi lua un teren sau de a-şi lua un utilaj. Aici trebuie găsită o soluţie ca să verificăm mai repede, dacă se poate, dar e o limită cât poţi să comprimi termenele (...), şi cred că e mai important să nu mai analizăm atât de mult (...)", mai menţionează Agerpres.