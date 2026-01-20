Coreea de Nord: Kim Jong Un îl demite pe viceprim-ministrul său

Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a demis pe vicepremierul Yang Sung Ho în timpul inaugurării unui complex industrial, a relatat marţi agenţia oficială de presă KCNA, citată de AFP.

Decizia a fost anunţată chiar în ştirea despre eveniment, fără ca autorităţile să precizeze motivul demiterii, potrivit AFP.

Incidentul a avut loc luni, în contextul ceremoniei de inaugurare a modernizării complexului industrial Ryongsong, situat la periferia capitalei Phenian, notează AFP.

În discursul susţinut cu acest prilej, Kim Jong Un a lansat critici dure la adresa unor oficiali responsabili de economie, pe care i-a descris drept „iresponsabili, nepoliticoşi şi incompetenţi”, relatează AFP, citând KCNA.

Liderul nord-coreean i-a considerat pe aceştia vinovaţi pentru întârzierile înregistrate în finalizarea proiectului industrial, potrivit AFP.

Kim Jong Un a mai declarat că partidul aflat la putere a constatat că actualele structuri de conducere economică sunt abia capabile să gestioneze procesele de reajustare industrială şi modernizare tehnologică la nivel naţional, informează AFP, citând KCNA.