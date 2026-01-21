CORESPONDENŢĂ DIN STRASBOURG Victor Negrescu: Guvernul nu a consultat fermierii înainte să ia decizia privind acordul cu Mercosur

English Version

Reprezentanţii Guvernului au greşit că nu au discutat poziţia ţării noastre privind acordul UE-Mercosur cu reprezentanţii asociaţiilor de fermieri, a declarat, ieri, Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European, deputat european din partea PSD/S&D.

După ce a discutat cu fermierii români prezenţi la protestul de la Strasbourg, Victor Negrescu a precizat: "Cred că este crucial acum, după ce am fost din nou să discut cu fermierii români prezenţi aici într-un număr foarte mare, să nu lăsăm fermierii şi persoanele care trăiesc în comunităţile mai mici, fie ele rurale sau urbane mai mici, în mâinile extremiştilor. Am remarcat că mai mulţi dintre aceşti extremişti manipulează, dau informaţii eronate şi despre procesul decizional, şi despre discuţiile purtate, şi despre acordul în sine, şi despre fondurile europene. Eu cred că este datoria oricărui om politic responsabil de la noi din ţară să dialogheze cu aceşti oameni. Nu sunt discuţii uşoare; ele pot fi extrem de tensionate şi nemulţumirea este, şi trebuie să spunem, una reală. Dar cel mai greşit lucru - şi cred că în sensul acesta reprezentanţii guvernului care au decis poziţia României privitoare la acord aici au greşit cel mai mult - este că nu au discutat. Practic i-au împins pe aceşti oameni de bună credinţă, unii dintre ei care au folosit banii europeni, în mâinile extremiştilor pentru că nu au discutat. În sensul acesta profit de ocazie pentru a face apel la clasa politică din România să dea dovadă de mai multă responsabilitate, mai multă atenţie, mai multă rezistenţă la critici, dar mai ales la dialog pentru a evita acest dezastru. Pentru că dacă astăzi îi pierdem pe fermieri, mâine îi pierdem pe muncitori, poimâine îi pierdem pe mineri, răspoimâine îi pierdem pe IT-işti, ce facem? E important să dialogăm, să ne spunem punctele de vedere şi evident oamenii vor alege ceea ce doresc să creadă şi pe cine împuternicesc cu încrederea lor. Dar astăzi modul în care s-a abordat lucrul este un mod greşit şi am remarcat-o în dialogul cu fermierii. Le mulţumesc pentru faptul că au fost dispuşi să avem aceste interacţiuni şi aceste dezbateri intense acolo unde ei au fost, în faţa Parlamentului European, pentru că am mers către ei aşa cum se cuvine oricărui om ales de cetăţeni”.

Vicepreşedintele Parlamentului European a menţionat că a avut o întâlnire cu comisarul european pentru comerţ, Maro¹ ©efèoviè, şi cu comisarul european pentru agricultură, Cristopher Hansen, în încercarea de a obţine garanţii suplimentare pentru fermierii europeni şi mai multe măsuri de protecţie de sprijin pentru agricultura românească. Victor Negrescu a arătat că, în discuţiile pe care le-a avut cu cei doi oficiali europeni, a subliniat nevoia de a avea controale mai eficiente în ceea ce înseamnă produsele care vin din zona Mercosur spre Europa, de a se asigura că acele produse sunt de calitate şi că respectă normele europene.

"De asemenea, am solicitat să existe un suport specific pentru România pentru a putea declanşa eventual acel mecanism de blocare a acordului dacă vor fi încălcate cotele sau standardele de calitate şi am cerut o creştere a subvenţiilor pentru fermierii români să ajungem la o convergenţă reală cu alţi fermieri europeni”, a mai spus Victor Negrescu.

În ceea ce priveşte votul pe care Parlamentul European urmează să îl dea astăzi cu privire la trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pentru analizarea acestuia prin prisma legislaţiei blocului comunitar, domnul Negrescu a precizat că, de fapt, deputaţii europeni vor avea de votat două propuneri.

"Sunt două solicitări de acest fel. O solicitare propusă de eurodeputaţi extremişti, care nu este bine argumentată şi pe care cu siguranţă o s-o respingem, şi există o solicitare venită din partea unui grup de eurodeputaţi pro-europeni, peste 140 de eurodeputaţi, unde există nişte argumente. Argumentele principale privesc faptul că această decizie privind încheierea acordului a fost luată fără avizul prealabil al parlamentelor naţionale, fără o consultare cu beneficiarii sau cu fermierii. Eurodeputaţii mai reclamă faptul că s-a introdus un mecanism prin care statele din America Latină pot pune sub semnul întrebării anumite standarde europene şi pot solicita anumite soluţii financiare, anumite decizii juridice pentru ca ele să-şi protejeze interesele comerciale. Ceea ce înseamnă că avem acest risc ca practic partenerii noştri să nu fie de acord cu anumite decizii privind calitatea produselor sau standardele de mediu pe care noi le impunem aici la nivel european şi să le pună sub semnul întrebării şi, de ce nu, să ceară anumite compensaţii financiare. De asemenea, mai sunt anumite elemente de clarificare din punct de vedere juridic cu privire la modul în care s-a decis spargerea acestui acord comercial în două părţi, o parte comercială care poate intra în vigoare oricând şi o parte politică consistentă care ar urma să fie ratificată de către statele membre. Aceste elemente sunt subliniate acolo. De aceea evaluăm clar ce este de făcut”, a arătat vicepreşedintele Parlamentului European.

El a menţionat că o trimitere a acordului UE-Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene ar însemna un proces care poate dura până la doi ani în care se poate aştepta decizia curţii, ceea ce ar duce la o amânare a votului Parlamentului European privind acordul Mercosur, vot care ar fi trebuit exprimat în perioada aprilie-mai 2026, după o evaluare prealabilă în comisiile de resort. Domnul Negrescu nu a exclus însă ca, până la pronunţarea unei hotărâri de CJUE, Comisia Europeană să decidă implementarea acordului comercial UE-Mercosur, dar a precizat că, din informaţiile sale, Executivul comunitar nu ia în calcul deocamdată această opţiune.