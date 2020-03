Lanţul de cafenele TED'S Coffee Co, fondat de Vasi Andreica, estimează pentru acest an o cifră de afaceri de 5 milioane de euro, în avans cu 43% faţă de anul trecut, conform unui comunicat de presă. Acesta arată că reţeaua TED'S Coffee Co va ajunge, până la finele anului, la 40 de locaţii, la nivel naţional. De la începutul acestui an, TED'S Coffee Co a deschis trei noi cafenele, două în Bucureşti şi una în Galaţi.

Vasi Andreica, CEO TED'S Coffee Co, a declarat: "Pentru un număr din ce în ce mai mare de oameni, cafeaua reprezintă un stil de viaţă perfect integrat în rutina zilnică, prin urmare şi aşteptările lor în ceea ce priveşte calitatea produsului şi a experienţei pe care doresc să le găsească într-o cafenea sunt mai mari. Tot ceea ce facem la TED'S are legătură cu această experienţă, încercăm să fim în fiecare zi mai buni şi să le oferim celor care ne trec pragul experienţe unice".

Din totalul de 40 de locaţii la care reţeaua TED'S Coffee Co va ajunge până la finele acestui an, 20 vor fi în sistem de franciză. Domnul Andreica a subliniat: "Ne aflăm într-un context de piaţă favorabil pentru a dezvolta reţeaua inclusiv prin francize. Cererile de franciză sunt în număr mare şi vin atât din ţară, cât şi din partea românilor din Diaspora. În opinia mea, ca antreprenor, este necesar să existe chimie între francizor şi francizat pentru a construi o relaţie de lungă durată".

Taxa de redevenţă pentru deschiderea unei francize TED'S Coffee Co este de 4% din cifra de afaceri, la care se adaugă 1% costuri de marketing. Totodată, taxa de intrare în franciza TED'S Coffee Co se situează între 5.000 şi 10.000, de euro în funcţie de tipologia şi mărimea locaţiei.

TED'S Coffee Co este un brand de cafenele lansat în anul 2013, care s-a dezvoltat la nivel naţional în centre comerciale, în clădiri de birouri şi stradal, prin mai multe concepte inovatoare. Fiecare concept are particularităţile sale, iar echipa TED'S Coffee Co implementează mereu acel tip de cafenea care se pretează cel mai bine pentru locaţia respectivă. TED'S Coffee Co, o reţea cu 33 cafenele la nivel naţional, este locul în care clienţii sunt aşteptaţi să îmbine utilul cu plăcutul şi să facă din ritualul lor zilnic un moment de relaxare, chiar şi în zilele foarte pline.