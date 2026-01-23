Deficitul bugetar inflamează coaliţia: Ciolacu şi Grindeanu acuză „scamatorii contabile”

Deficitul bugetar a devenit un nou front de confruntare în interiorul coaliţiei de guvernare, după ce lideri ai PSD au lansat atacuri extrem de dure la adresa premierului Ilie Bolojan. Fostul prim-ministru Marcel Ciolacu îl acuză pe actualul şef al Executivului că a impus măsuri de austeritate fără efect real asupra finanţelor publice, în timp ce preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, susţine că România ar fi fost victima unei „scamatorii” în privinţa dimensiunii reale a deficitului.
• Ciolacu, la adresa lui Bolojan: „Ai sacrificat oameni şi ai manipulat cifrele”
Marcel Ciolacu, în prezent preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a lansat un atac virulent, pe reţelele de socializare, la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că a „tăiat degeaba banii gravidelor şi pensionarilor” şi că a „crescut aberant taxele”, fără ca aceste măsuri să conducă la o reducere reală a deficitului bugetar. „Nu există o reducere reală a deficitului ca urmare a «reformelor» făcute de tine”, a afirmat Ciolacu, într-o postare publicată pe Facebook. Potrivit acestuia, Guvernul ar fi recurs la „o scamatorie contabilă”, mutând cheltuieli de investiţii realizate în prima parte a anului 2025 de la împrumuturi din PNRR la granturi, care au fost ulterior înregistrate ca venituri.
Ciolacu susţine că aproximativ 0,6% din PIB ar fi fost astfel „mutat” în buget în luna decembrie, ceea ce ar fi creat artificial impresia unei îmbunătăţiri a situaţiei financiare. În opinia fostului premier, majorările de taxe - inclusiv creşterea TVA şi cea a accizelor - şi măsurile de austeritate „puse în spinarea românilor săraci şi a clasei de mijloc” nu au avut efectul scontat.
• Acuzaţii de minciună şi trădare în interiorul coaliţiei
Într-un ton extrem de dur, Marcel Ciolacu l-a acuzat pe Ilie Bolojan că i-a minţit atât pe români, cât şi pe partenerii de guvernare, încă din toamna anului trecut.
„Ai premeditat totul şi ai început această operaţiune încă din septembrie, în timp ce le cereai românilor sacrificii”, a susţinut Ciolacu, afirmând că premierul ar fi indus în eroare presa, mediul de afaceri şi chiar membrii coaliţiei, inclusiv în timpul rectificărilor bugetare. Potrivit fostului lider PSD, mandatul lui Ilie Bolojan s-ar traduce printr-o economie în declin, o inflaţie ajunsă la 10% şi „cea mai dramatică scădere a puterii de cumpărare a salariilor şi pensiilor din ultimii 25 de ani”.
• Grindeanu: „Deficitul real este în jur de 8%”
La rândul său, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a susţinut că România a fost victima unei „scamatorii mai elaborate” în privinţa deficitului bugetar. Acesta afirmă că deficitul real s-ar situa în jurul valorii de 8% din PIB, sub nivelul de 8,4% negociat anterior. „În afară de creşterea TVA de la 19% la 21%, nu s-au întâmplat lucruri extraordinare. Încasările la buget sunt asemănătoare”, a declarat Grindeanu, la un post TV. Liderul PSD a anunţat că partidul se află într-o evaluare internă şi că, după prezentarea datelor finale privind execuţia bugetară pe 2025, vor fi formulate propuneri clare pentru bugetul viitor, în special în zona măsurilor sociale.
• Tensiuni pe bugetul pe 2026 şi linia roşie a PSD
Sorin Grindeanu a subliniat că PSD nu va mai accepta, în cadrul coaliţiei, politici exclusiv de dreapta care lovesc în electoratul partidului. Acesta a indicat ca priorităţi recalibrarea pensiilor, având în vedere scăderea puterii de cumpărare în 2025, şi revenirea asupra eliminării indemnizaţiilor pentru mame. „Suntem partid social-democrat şi lucrurile nu pot continua în acest mod”, a avertizat Grindeanu, sugerând că bugetul pe 2026 ar putea deveni un nou punct major de conflict în interiorul coaliţiei.
Opinia Cititorului ( 21 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 23.01.2026, 01:00)
scamatoria făcută de Jardel cu tortul Groenlanda ar trebuii să-i aducă o acuzare de trădare cu pașaport retras și fără drept de access al internetului !
:
Bolovan s-a trezit ieri cu ambasada Germaniei pe cap (ăla chelios al său, și gol pe dinăuntru) care-i cere 8mld. RON creanțe pe schema de plafonare a electricității.
:
PeSeDist ul maimuțoi Grindeanu aduce el de acasă 1mld. EUR să dăie lu' Tramp ca să obțină eticheta de „Gud boy, gud boy”.
:
1milion de spioni au intrat prin Botoșani și s-au dispersat în toată UE !
:
Mucișor a plecat în excursie cu Spartanu și iar face o poznaie !
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 05:27)
Mai fratilor.
Cât mai răbda poporul pentru un nesăbuit .incompetent și incompatibil cu functia.....Bolovan asta?????
Mai este un pic ....intram in 24 ianuarie.....Mica Unire....se răsucesc Eroii si toți care au făurit acestea.....se răsucesc în mormânt...Penibil ce se face si.....pregatesc pentru populatie în favoarea lor.....
Au inceput să moară oameni nevinovati,încercând sa facă economii....nu zice nimeni nimic....
Au inceput oamenii să mănânce mizerii aduse de cine stie de unde....livezile le au distrus,PAMANTURILE le au acaparat smecherii,hotii....,blocurile ,PAMANTURILE prin orase sau limitrofe acaparat de mafiotii,etc.....
Sa trăiască Bolovan cu 2700-3000 lei pe luna sau cu pensii de mizerii....
Ex.....La un xerox povesteau oamenii cum cineva a luat o camera dintr un imobil si a facut un PFA ....s a prezentat la taxe si impozite ,stupoare......plata de 13 ori cat plătea anual.....plangea
România a devenit montată a hoților la drumul mare,fără suparare.....
2.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 05:31)
Au distrus tot...
Cand a devenit prim ministru....femeia aia ,zisa profesoara,asa cum știa ea....ma dar a condus.....
Acum Bolovan e premir,ministru invatamantului, maine......puffff
2.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 06:15)
Da, să aducem înapoi prostia PSD=aur=neamuri.Nu realizati ca ce platim acum platim din cauza unor incopetenti? Tot voi ziceti ca văi, a crescut datoria externă! Pai cum sa nu crească, voi ati văzut ce mașini si-au luat aia din provincie? E clar unde s-au dus miliardele și e clar cine a profitat! Clientela partidelor. Nu zic,o rfi și din PNL printre astia...
2.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 09:05)
Este bine cu Bolojan, scoate tara din rahat, unde a fost bagata de Ciolacu. ciolacu a cheltuil 10 mld de euro in alegeri si nici macar pe locul doi nu a iesit. PSD a facut prapad.
2.4. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 09:41)
mai frate propagandist psd , lasa gargara si apucate de munca si nu te mai cufuri cu postarile tale , toți sunt la fel , marionetele ursulei , diferentele dintre partide sunt doar la vorbe la fapte ioc !
2.5. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 09:53)
De unde sa iti dea Bolojan, daca PSDul a devalizat bugetul tarii zeci de ani si a imprumutat bani fara numar?
PSDul se opune reformelor care ar elimina salariile uriase, pensionaruile anticipate, angajarile pe cumetrii din administratiile locala si centrala. PSDul este plin de baroni si de parlamentari "saraci si cinstiti" plini de mertanuri si care fac majorate de sute de mii de euro copiilor lor (niste mici arogante din salariile lor de parlamentari cinstiti).
Prostovanule, saracia iti vine de la PSD, nu de la Bolojan.
PSDul te-a furat, papagulele, nu Bolojan.
Vezi cine umbla in mertanuri, da tunuri de milioane de euro si scapa de puscarie gratie magistratilor (imbogatiti tot de PSD), sparge sute de mii de euro pentru majorate, are firme de partid cu contracte grase de la stat si mai ales de la autoritatile locale si mai vezi cine a capusat sistemul bugetar cu toate neamurile plasate pe functii bine platite si fara tragere la raspundere.
La toate aceste capuse sunt banii tai, prostovanule, nu la Bolojan.
PSDul te-a bagat in rahat si Bolojan incearca sa te scoata.
Platim noi mai mult pentru aceasta redresare pentru ca PSDul nu vrea ca oamenii din partid si clanurile lor (adica exact cei care au devalizat bugetele) nu vor sa participe la aceasta redresare absolut necesara si mai ales INEVITABILA.
PSDul iti da ceea ce nu are, te insala si esti in limba dupa el (limba prostului), iar apoi vin ceilalti care redreseaza finantele si situatia tarii si drept multumire ii injuri pentru ca sunt responsabili si iti spune ca trebuie sa cheltuim atat cat castigam prin munca si daca vrem sa cheltuim mai mult, va trebui sa muncim mai eficient (nu neaparat mai mult, dar mai bine si fara sa mai fim capusati de clanurile politicienilor).
PSDul te cumpara din creditele pe care apoi tu le achiti. Isi pastreaza ei grosul, iti dau tie maruntisul si apoi cazi in extaz ca "ti-a dat PSDul". Boule, nu ti-a dat PSDul, ti-ai dat tu singur, dar numai o parte din creditul pe care PSDul l-a luat (pentru ca restul merge la PSD, la cumetrii, la firmele de partid, la magistratii care ii scapa de puscarie etc etc).
Mai bine iti iei singur credit (ca oricum dobanda este mai mica de 7% la lei 6% la euro cat da statul pe creditele luate de el si achitate ulterior de tine), pentru ca ajunge la tine toata suma, nu mai este comisionata masiv de PSD.
Vrei mai mult decat ai? Sunt 3 variante: (1)credite mai multe, (2)munca mai multa si mai eficienta sau (3)reforma sistemului bugetar central si local (blocata de PSD).
Ce preferi?
2.6. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.5)
(mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 10:07)
Bravo! Doar ca celor cu neuroni atrofiati nu ai ce le cere.
2.7. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de Doru în data de 23.01.2026, 10:41)
Ce vrei prietene să facă Bolojan, să-ți dea tie mancare pe gratis? Era de așteptat să se ajungă aici după ce Ciolacu in măreția sa a crescut în neștire pensii și salarii in 2024 ca să fie votat PSD. Dacă Bolojan nu lua aceste măsuri dure dar corecte ajungeam în situația Greciei din 2008!!!
2.8. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.5)
(mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 10:46)
PSDul, prin seful de haita Grindeanu (zis si aroganta, Ordonanta 13, Nordis etc) este gata sa arunce 1 miliard de Euro in circul clovnului american, fara sa stie concret despre ce este vorba si pentru ce dam miliardul asta. Arunca si el, in numele nostru, 1 mld de euro la masa de poker, fara sa stie ce carti ii va livra clovnul.
Acesta este PSDul - partidul dispus sa risipeasca banii romanilor, oricand, oricum, oriunde.
2.9. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.5)
(mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 10:53)
Și concluzia care e? Ne facem toți psd-isti, sa ne fie la toți bine ????
2.10. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.3)
(mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 11:32)
65 miliarde lei din fondul de urgenta al guvernului nu fac 10 mld euro cum spui tu.
Taci si corecteaza!
3. fără titlu
(mesaj trimis de Dan Coe în data de 23.01.2026, 06:21)
Sa plece Ilie sa vina Marcel cel mai tare premier ! Ar mai fi si solutia Sorin dar asta daca vine iar nu se mai da dus...
3.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
(mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 07:04)
Psd=Aur
3.2. Deficit vs Executie bugetara (răspuns la opinia nr. 3)
(mesaj trimis de Marcel în data de 23.01.2026, 11:44)
Marcel nu si-a terminat inca meditatiile la economie (nu intelege diferenta deficitul bugetar / executia bugetara...). Scamatorii contabile ..... Si cred ca si de EN s-a lasat......
Nu au inteles nimic in materie de macro nici Marcel nici Nicu.
4. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 07:04)
Psd-partidul care ca aproape a bagat Romania in faliment face valuri in mass media si pe retelele sociale.
Partidul coruptiei si al coruprilor.
Cat ii mai suportam?
5. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 07:11)
Hotii striga: Prindeti hotii!
5.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 5)
(mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 10:23)
exact asa, Ciolacu amana cheltuieli din decembrie in ianuarie sa-i iasa 8% deficitul si acum nu stiu poate ca se pastreaza obiceiul dar intelegem matematic de ce nu?
Oricum, un lucru e clar, indiferent de partide, toate sufera de boala risipei si hotiei , chiar nu conteza cate taxe pun , si 100% sa fie tot nu vor ajunge banii. Ma indoiesc ca aur e diferit ce iese din PSD soareci manaca.
O reporterita ca Meloni a scazut deficitul de la 7% la 3% in 2 ani si la noi "nu se poate". pai du-te invartindu-te ca esti incapabil.
6. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 08:00)
Frate, mu exista asa ceva, de un an tot se inflameaza coalitia. Nu, titlurile ar trebui sa fie de fiecare data: disperati ca au sub 20% in sondaje, psd se prefac din nou ca sunt opozitia din cadrul guvernului. Sunt tragi-comici, cum incearca sa se tina de ciolanul prezent dar si de cel pe termen mediu-lung, desi unul il exclude pe celalalt :)
7. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 11:03)
Dl.mincinos Bolojan,cum ramane cu reduerile de bugetari si reducerile castgurilor majorate tot de politicieni,celor din justitie?Stiti sa faceti reduceri la oameni cu castguri mici si medii si sa pastrati castiggurile mari cu mai putine reduceri.Omul se gandeste la el.Asa sunt oamenii mici!
7.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 7)
(mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 11:38)
Daca vine psd la guvernare, mareste schemele de personal din primarii, prefecturi, regii de stat.
Trebuie ca : cosmeticienele, chelneritele si amantele psd-iste sa manance si ele ceva.
Ca doar oamenii psd nu platesc cu bani favorurile acestora, ci doar cu functii banoase.
Docuz cum sta langa Ciolacu cel gras si respingator?