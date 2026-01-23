Deficitul bugetar inflamează coaliţia: Ciolacu şi Grindeanu acuză „scamatorii contabile”

English Version

Deficitul bugetar a devenit un nou front de confruntare în interiorul coaliţiei de guvernare, după ce lideri ai PSD au lansat atacuri extrem de dure la adresa premierului Ilie Bolojan. Fostul prim-ministru Marcel Ciolacu îl acuză pe actualul şef al Executivului că a impus măsuri de austeritate fără efect real asupra finanţelor publice, în timp ce preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, susţine că România ar fi fost victima unei „scamatorii” în privinţa dimensiunii reale a deficitului.

• Ciolacu, la adresa lui Bolojan: „Ai sacrificat oameni şi ai manipulat cifrele”

Marcel Ciolacu, în prezent preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a lansat un atac virulent, pe reţelele de socializare, la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că a „tăiat degeaba banii gravidelor şi pensionarilor” şi că a „crescut aberant taxele”, fără ca aceste măsuri să conducă la o reducere reală a deficitului bugetar. „Nu există o reducere reală a deficitului ca urmare a «reformelor» făcute de tine”, a afirmat Ciolacu, într-o postare publicată pe Facebook. Potrivit acestuia, Guvernul ar fi recurs la „o scamatorie contabilă”, mutând cheltuieli de investiţii realizate în prima parte a anului 2025 de la împrumuturi din PNRR la granturi, care au fost ulterior înregistrate ca venituri.

Ciolacu susţine că aproximativ 0,6% din PIB ar fi fost astfel „mutat” în buget în luna decembrie, ceea ce ar fi creat artificial impresia unei îmbunătăţiri a situaţiei financiare. În opinia fostului premier, majorările de taxe - inclusiv creşterea TVA şi cea a accizelor - şi măsurile de austeritate „puse în spinarea românilor săraci şi a clasei de mijloc” nu au avut efectul scontat.

• Acuzaţii de minciună şi trădare în interiorul coaliţiei

Într-un ton extrem de dur, Marcel Ciolacu l-a acuzat pe Ilie Bolojan că i-a minţit atât pe români, cât şi pe partenerii de guvernare, încă din toamna anului trecut.

„Ai premeditat totul şi ai început această operaţiune încă din septembrie, în timp ce le cereai românilor sacrificii”, a susţinut Ciolacu, afirmând că premierul ar fi indus în eroare presa, mediul de afaceri şi chiar membrii coaliţiei, inclusiv în timpul rectificărilor bugetare. Potrivit fostului lider PSD, mandatul lui Ilie Bolojan s-ar traduce printr-o economie în declin, o inflaţie ajunsă la 10% şi „cea mai dramatică scădere a puterii de cumpărare a salariilor şi pensiilor din ultimii 25 de ani”.

• Grindeanu: „Deficitul real este în jur de 8%”

La rândul său, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a susţinut că România a fost victima unei „scamatorii mai elaborate” în privinţa deficitului bugetar. Acesta afirmă că deficitul real s-ar situa în jurul valorii de 8% din PIB, sub nivelul de 8,4% negociat anterior. „În afară de creşterea TVA de la 19% la 21%, nu s-au întâmplat lucruri extraordinare. Încasările la buget sunt asemănătoare”, a declarat Grindeanu, la un post TV. Liderul PSD a anunţat că partidul se află într-o evaluare internă şi că, după prezentarea datelor finale privind execuţia bugetară pe 2025, vor fi formulate propuneri clare pentru bugetul viitor, în special în zona măsurilor sociale.

• Tensiuni pe bugetul pe 2026 şi linia roşie a PSD

Sorin Grindeanu a subliniat că PSD nu va mai accepta, în cadrul coaliţiei, politici exclusiv de dreapta care lovesc în electoratul partidului. Acesta a indicat ca priorităţi recalibrarea pensiilor, având în vedere scăderea puterii de cumpărare în 2025, şi revenirea asupra eliminării indemnizaţiilor pentru mame. „Suntem partid social-democrat şi lucrurile nu pot continua în acest mod”, a avertizat Grindeanu, sugerând că bugetul pe 2026 ar putea deveni un nou punct major de conflict în interiorul coaliţiei.