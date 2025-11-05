Democraţia fără fond şi reforma fără sens

Ei bine, s-a găsit totuşi un subiect solid pe care lumea să poată bate cîmpii, cu temei. Cît mai îndelung şi cît mai apăsat. Lumea politică, desigur. Plus liota ţuţărilor mediatici arondaţi. Toate merg alandala, oamenii guvernării se ocupă de orice, doar de organizarea treburilor publice nu. Bani la buget nu sunt, împrumuturile cresc şi costă tot mai mult, impozitele cresc ele şi se înmulţesc direct. Nu tu spori, nu tu partenogeneză, nu tu înseminare, fie ea şi artificială, nimic! În rest, toate vechi, cum le-am lăsat ultima dată cînd nu s-a făcut nimic din ceea ce ar fi trebuit făcut. Acum, politica pare absorbită, din nou, de alegeri. Preşedintele şi-a luat de ”mînuţă” candidatul favorit şi se plimbă cu el pe unde îl duce capul şi pe unde îl trimit ”luminaţii” săi sfătuitori. Să îl vadă lumea şi să înţeleagă ”pohta ce-a pohtit” Cotroceneanul. Premierul, desigur, are şi el candidatul lui. Îi face reclamă, îl asigură de sprijinul său şi îl mînă de la spate să o ia mai repede înaintea celorlalţi. Să se aşeze în fruntea plutonului, căci numai aşa poate ajunge şi în fruntea bucatelor. Nici ”suveraniştii” nu se lasă mai prejos, o laudă şi o aghezmuiesc la toate slujbele şi breaking newsurile zilei pe ”candidata minune” care rupe sistemul. La fiecare oră, scoate din poşetă cîte o ”bombă” jurnalistică pe care o aruncă cu obidă în zidurile citadelei numită ”sistemul” şi speră că, în felul acesta, va obţine voturile de care are nevoie să se afle şi ea primăreasă. De ce nu? Dacă ”aia” de la ”antene” a ajuns o dată, dacă ”ailaltă” de la ”pro” era cît pe ce să se facă din primăreasă şi preşedintă, adică de ce să nu aibă şi ”realitateateveriştii” primăriţa lor. Cine ştie: azi primărie, mîine preşedinţie!

Ciudat, însă, subiectul ales nu este legat de alegerile de la Bucureşti, ci de reforma sistemului parlamentar. Reformă care se reduce la....reducerea numărului de parlamentari. Cifra fatidică: 300! Cineva şi-a adus aminte, zilele acestea, că în România tuturor posibilităţilor, mai puţin acelea care ar face lucrurile să meargă mai bine, s-a desfăşurat un referendum prin care s-a pronunţat poporul în favoarea acestei iniţiative. Rezultatele consultării referendale nu sunt opţionale, ci constituţional obligatorii. Guvernul, Parlamentul, Preşedintele ar fi trebuit să facă ceva pentru ca ”voinţa poporului” să devină lege. Şi, realitate. Au făcut! Au băgat proiectele de lege la sertar şi de atunci au uitat de ele. Nu unul, ci cîteva mandate parlamentare la rînd. Interesat şi intenţionat. Acum, zarvă mare...e nevoie să reducem numărul de parlamentari! Proiecte există în Parlament, dar Premierul Bolojan vrea altul, nou. Pînă se frămîntă, pînă creşte, pînă se coace, nu mai zic pînă ar fi să fie aprobat....de...mai moare măgarul, mai piere samarul...mai uită lumea şi o luăm din nou de la cap. Cînd o mai fi cazul, să o luăm!

Acum, vorba Coanii Efimiţa, mă întreb şi eu ”cu mintea ca de femeie”: ce procopseală o fi şi cu reducerea asta a numărului de parlamentari? (Pentru cei care cred că expresia dintre ghilimele ar putea aduce ofense genului feminin, amintesc faptul, prea puţin cunoscut şi deloc recunoscut, că în piesele lui Caragiale, femeile sunt mult mai deştept-aplicate decît bărbaţii cărora le servesc drept soţii, amante sau ”prietene”!). Problema sistemului nostru parlamentar nu este nici pe departe numărul celor care ajung să formeze această instituţie. Pot să fie 300, pot să fie şi 600. Aşa zisul coeficient de reprezentare pe seama căruia a curs ceva cerneală atunci cînd s-a pus în discuţie prevederea constituţională cu pricina este un simplu moft, dacă reducem totul la numere. Sistemul de reprezentare este oricum o ”farsă”. O ipoteză fără conţinut. Poate cineva să ”reprezinte” 1000 de cetăţeni, tot atît de puţin ca şi zece mii sau o sută de mii. Problema esenţială nu este cîţi cetăţeni ”reprezintă” alesul, ci cum, prin ce acţiuni şi cu ce răspundere îi reprezintă. Ce mecanisme de control şi sancţionare au la îndemînă cetăţenii, în raport cu cei ce exercită mandatul ”reprezentării”. Ce costuri şi beneficii publice are actul reprezentării şi care este greutatea mandatului de patru ani de la Cameră şi Senat. La aceste întrebări, nu a răspuns nimeni, niciodată. Constituţia a fost grijulie din cale afară doar cu asigurarea ”libertăţii totale a mandatului aleşilor”. De aceea prevede că în exercitarea atribuţiilor parlamentare, adică propunerea, dezbaterea şi aprobarea legilor, acordarea/retragerea votului pentru ramura executivă, nici o acţiune nu poate fi cenzurată legal. Nici ante, nici post factum. Nimeni nu are nici o răspundere legală pentru inepţiile, mîrşăviile, schemele frauduloase etc. propuse şi aprobate prin lege de ”reprezentanţii poporului”. Nici pentru amînarea sau scoaterea pe bară a proiectelor elaborate şi propuse, nici pentru modificarea din condei a legilor deja aprobate, după bunul plac şi interesul unuia sau altuia, prin ordonanţele de urgenţă ale Guvernului, nici ...nici....nici....! Toate acestea nu interesează nici pe corifeii teoriei democraţiei din România, nici pe oamenii politici şi, fie vorba între noi, nici pe foarte mulţi dintre cei care se duc să pună un vot în urnă. Acesta este, de altfel, şi motivul principal pentru care România se cufundă, din Decembrie 1989 şi pînă azi, tot mai adînc, în teritoriul deşertic al ”democraţiei fără fond” şi al ”reformelor fără sens”.