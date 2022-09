DIN DIVIDENTELE PENTRU 2022:Acţionarii One United Properties aprobă plata primei tranşe în valoare de 36,1 milioane de lei

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, a convocat ieri Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA), potrivit unui comunicat de presă transmis astăzi redacţiei.

Conform sursei citate, în cadrul AGA, acţionarii au aprobat, printre altele, şi situaţiile financiare auditate pentru primele şase luni ale anului 2022, distribuirea primei tranşe din dividendele pentru 2022, distribuirea de acţiuni gratuite în proporţie de o acţiune gratuită pentru fiecare trei acţiuni deţinute, precum şi modificări multiple aduse Actului Constitutiv.

"În numele Consiliului de Administraţie al One United Properties, aş dori să mulţumesc tuturor acţionarilor noştri pentru participarea activă la şedinţa de ieri, în cadrul căreia am aprobat toate punctele de pe ordinea de zi. În timp ce pieţele globale se confruntă cu o furtună, suntem mândri că One United Properties continuă să performeze şi să ofere rezultate constante acţionarilor noştri. În plus, poziţia noastră puternică de numerar ne permite să continuăm să implementăm politica de plăţi semestriale de dividende. Pe de altă parte, modificările aduse Actului Constitutiv vor aduce îmbunătăţiri în funcţionarea Consiliului de Administraţie al One United Properties, sporind în acelaşi timp responsabilitatea membrilor Consiliului prin formalizarea mandatelor de 1 an", a declarat Victor Căpitanu, co-CEO şi membru executiv al Consiliului de Administraţie, care a prezidat AGA.

În primele şase luni ale anului 2022, One United Properties a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de 675,9 milioane de lei, în creştere cu 56% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2021. Profitul brut a crescut mai mult decât dublu faţă de anul precedent, ajungând la 389,8 milioane de lei, în timp ce profitul net a crescut cu 136%, însumând 347,8 milioane de lei. Deşi a realizat investiţii continue, Grupul şi-a menţinut o poziţie de numerar puternică de 467,5 milioane de lei (situaţie la 30 iunie 2022, înainte de majorarea capitalului social cu aporturi în numerar care a fost finalizată în august 2022 şi a adus companiei 253,7 milioane de lei) şi un indicator loan-to-value de 25%.

În AGOA din 28 septembrie, acţionarii au aprobat plata unui dividend în valoare de 36,1 milioane de lei, ceea înseamnă 0,013 lei pe acţiune, care va fi plătit pe 3 noiembrie către acţionarii care deţin acţiuni ONE la data de 18 octombrie. Politica de dividende a One United Properties include plata acestora pe o bază semestrială, prima tranşă fiind aprobată în luna septembrie a anului, pe baza rezultatelor semestriale auditate, iar a doua tranşă aprobată în aprilie, odată cu raportul anual auditat.

Mai mult, în cadrul AGEA s-a aprobat încorporarea a aproximativ 87% din primele rezultate în urma operaţiunii de majorare a capitalului social, care a avut loc în perioada 27 iunie - 3 august. În consecinţă, acţionarii care deţin acţiuni ONE la data de înregistrare din 3 noiembrie vor primi o acţiune gratuită pentru fiecare trei acţiuni deţinute. Data plăţii acţiunilor gratuite este 4 noiembrie.

Alte puncte de pe ordinea de zi au vizat modificările aduse Actului Constitutiv, în special cele legate de funcţionarea, precum şi de prerogativele Consiliului de Administraţie al One United Properties. Cel mai important, acţionarii au aprobat ca mandatele acordate membrilor Consiliului de Administraţie să fie de un an, cu posibilitatea ca aceştia să fie realeşi.

Acţionarii One United Properties şi-au putut exprima voturile în cadrul AGA personal şi online, folosind soluţia eVote, care a transmis atât şedinţele ordinare, cât şi cele extraordinare în timp real, se precizează în comunicat.