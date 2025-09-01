Dolarul american a coborât astăzi la minimul ultimelor cinci săptămâni, înaintea datelor privind piaţa muncii din SUA

Dolarul a atins astăzi cel mai scăzut nivel de la sfârşitul lui iulie, pe fondul aşteptărilor pentru publicarea, în această săptămână, a unor date cheie privind piaţa muncii din SUA care ar putea influenţa traiectoria de relaxare monetară a Rezervei Federale, transmite Reuters, de la care menţionăm următoarele.

Indicele dolarului, care măsoară evoluţia monedei americane faţă de un coş de valute, a scăzut cu 0,15% la 97,71 puncte, după ce atinsese 97,534 - minimul din 28 iulie. Vineri, indicatorul consemnase o scădere lunară de 2,2%.

În prezent, pieţele monetizează o probabilitate de circa 90% pentru o reducere a dobânzii cu 25 de puncte de bază în septembrie şi aproape 100 de puncte de bază până în toamna lui 2026, potrivit CME FedWatch.

Euro a crescut cu 0,22% la 1,1707 dolari pe unitate, iar lira sterlină cu 0,25% la 1,3537 dolari. Dolarul s-a apreciat uşor faţă de yen, cu 0,14%, la 147,26 yeni, dar a închis luna august cu un declin de 2,5%.

În China, yuanul onshore a urcat cu 0,1% la 7,1374, întrerupând o serie de şase zile de depreciere, după ce banca centrală a semnalat prin fixări zilnice mai reduse o mai mare toleranţă pentru întărirea monedei naţionale.

Investitorii privesc şi către scena politică şi comercială. O decizie judecătorească ce a declarat ilegale majoritatea tarifelor impuse de Donald Trump este aşteptată să ajungă la Curtea Supremă, unde analiştii estimează că verdictul va fi favorabil preşedintelui. În plus, tensiunile dintre Casa Albă şi Fed, legate de încercarea lui Trump de a o demite pe guvernatoarea Lisa Cook, sporesc incertitudinile privind independenţa băncii centrale.

Analiştii avertizează că o eventuală slăbiciune severă a datelor economice ar putea forţa Fed să taie dobânzile mai agresiv decât anticipează pieţele, deşi există şi opinii că o parte din încetinirea observată în mai şi iunie ar putea fi doar un efect statistic.

Toată atenţia rămâne îndreptată către raportul privind locurile de muncă din afara sectorului agricol, programat pentru vineri.