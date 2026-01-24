Economiştii germani au recomandat retragerea aurului din seifurile americane

Germania se confruntă cu solicitări de a-şi retrage aurul în valoare de miliarde de euro din seifurile americane, stimulată de schimbarea relaţiilor transatlantice şi de imprevizibilitatea lui Donald Trump , potrivit The Guardian.

Conform sursei citate, Germania deţine a doua cea mai mare rezervă naţională de aur din lume, după SUA, din care aproximativ 164 miliarde de euro (122 miliarde de lire sterline) - 1.236 de tone - sunt stocate în New York.

Emanuel Mönch, un economist de renume şi fost şef de cercetare la banca federală a Germaniei, Bundesbank, a cerut ca aurul să fie adus acasă, spunând că este prea „riscant” pentru ca acesta să fie păstrat în SUA sub actuala administraţie, potrivit The Guardian.

Stefan Kornelius, purtătorul de cuvânt al guvernului de coaliţie condus de Friedrich Merz, a declarat recent că retragerea rezervelor de aur nu este luată în considerare în present, a relatat sursa menţionată.

Michael Jäger, şeful Asociaţiei Contribuabililor Europeni (TAE), precum şi al Asociaţiei Contribuabililor Germani, a declarat, de asemenea, că Berlinul ar trebui să facă o mişcare, argumentând că dorinţa declarată a SUA de a prelua Groenlanda ar trebui să concentreze atenţia, a informat The Guardian.

Cu toate acestea, Clemens Fuest, preşedintele Institutului pentru Cercetări Economice (Ifo) şi unul dintre cei mai proeminenţi economişti ai ţării, a avertizat împotriva unei astfel de mişcări, spunând că ar putea duce la consecinţe neintenţionate şi că „nu ar face decât să agraveze situaţia actuală”, a transmis sursa amintită.

Pe fondul retoricii tot mai dure a lui Trump faţă de partenerii săi occidentali, un număr tot mai mare de creştin-democraţi ai lui Merz s-au pronunţat în favoarea relocării, a mai relatat The Guardian.