Eurostat: Vânzările cu amănuntul au scăzut în UE, în luna iulie

Vânzările cu amănuntul în Uniunea Europeană şi zona euro au scăzut în luna iulie comparativ cu luna iunie, însă România se numără printre statele membre unde vânzările au crescut de la o lună la alta, arată datele publicate joi de Eurostat, potrivit Agerpres.

Conform oficiului european, vânzările cu amănuntul au scăzut cu 0,5% în zona euro şi cu 0,4% în Uniunea Europeană, în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025. Cu toate acestea, ţările membre cu cele mai importante creşteri ale vânzărilor cu amănuntul au fost: Lituania (1,5%), Letonia (1,4%) şi Ţările de Jos (1,1%). În România, vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,3% în luna iulie, după un avans de 1,1% în luna iunie.

În ritm anual, iulie 2025 faţă de iulie 2024, vânzările cu amănuntul au crescut cu 2,2% în zona euro şi cu 2,4% în Uniunea Europeană. Şi în acest caz, vânzările cu amănuntul au crescut mai puternic în România decât în UE, graţie unui avans de 4,8%. Statele membre cu cele mai importante creşteri ale vânzărilor cu amănuntul au fost Cipru (8,5%), Portugalia (6,1%) şi Bulgaria (6%).

În cazul României, conform datelor publicate anterior de INS, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna iulie 2025, comparativ cu luna precedentă, a crescut, pe ansamblu, cu 7,1%, datorită creşterii înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+10,7%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+6,3%) şi la vânzările de produse nealimentare (+6,1%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut, p ansamblu, în luna iulie 2025, comparativ cu luna precedentă, cu 0,3%, datorită creşterii înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+1,4%), vânzările de produse nealimentare (+0,6%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+0,1%).

De asemenea, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna iulie 2025, comparativ cu luna iulie 2024, a înregistrat o creştere, pe ansamblu, cu 5,3%, datorită creşterii înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+11,5%), vânzările de produse nealimentare (+5,4%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+1,8%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iulie 2025, comparativ cu luna iulie 2024, a înregistrat o creştere, pe ansamblu, cu 4,5%, datorită creşterii înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+11,9%), vânzările de produse nealimentare (+5,8%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+0,5%).