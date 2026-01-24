Exporturile de aur ale Rusiei către China au crescut cu 800%

Rusia a majorat de nouă ori exporturile fizice de aur către China în 2025, până la 25,3 tone, ceea ce înseamnă o creştere de 800%, potrivit datelor vămii chineze citate de The Moscow Times.

Conform sursei citate, un vârf al exporturilor a fost înregistrat în decembrie 2025, când Rusia a livrat către China aur în valoare de 1,35 miliarde de dolari, echivalentul a 10 tone, cel mai ridicat nivel lunar din istoria schimburilor comerciale dintre cele două state.

Chiar şi aşa, Rusia s-a clasat anul trecut pe locul şapte în rândul exportatorilor de aur către China, în funcţie de volumul livrărilor, a relatat The Moscow Times. Pe primul loc s-a situat Elveţia, cu exporturi de aur în valoare de 25,73 miliarde de dolari, urmată de Canada (11,06 miliarde de dolari), Africa de Sud (9,42 miliarde de dolari), Australia (8,77 miliarde de dolari) şi Kârgâzstan (4,95 miliarde de dolari), potrivit sursei citate.

Creşterea semnificativă a importurilor chineze de aur are loc pe fondul extinderii rezervelor de aur ale Beijingului şi al unei politici deliberate de reducere a dependenţei de dolarul american, a informat sursa menţionată.

Datele Ministerului rus al Finanţelor arată că, în perioada 2022-2025, volumul de aur din Fondul Naţional de Bunăstare, utilizat de autorităţi pentru acoperirea deficitelor bugetare, s-a redus cu 71%, a mai transmis The Moscow Times, care a subliniat că la 1 ianuarie 2025, în fond mai rămăseseră 160,2 tone de aur, păstrate în conturi nealocate la banca centrală, comparativ cu 554,9 tone în mai 2022.