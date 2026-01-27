Felipe Gonzalez, fost premier spaniol: „Trump este un preşedinte complet nebun”

Fostul premier socialist spaniol Felipe Gonzalez a estimat că Donald Trump este un preşedinte „complet nebun”, care tratează lumea întreagă ca şi cum ar fi „servitoarea sa” şi a reuşit să „tulbure tot ceea ce avea o licărire de ordine mondială”, prin urmare UE trebuie să reacţioneze şi să încerce să impună respect, potrivit EFE.

„Eu personal cred, şi o spun cu tot respectul, că (Trump) este complet nebun”, a afirmat fostul premier spaniel, conform sursei citate. „Un prost căruia i se dă puterea îşi distruge poporul”, a adăugat Felipe Gonzalez, citat de EFE. „Nimic nu este mai rău decât un prost ajuns la putere” a insistat cel care a condus guvernul de la Madrid între anii 1982 şi 1996, după cum a relatat sursa amintită.

În analiza sa, el l-a descris pe Trump ca pe un lider care tratează restul lumii ca şi cum ar fi „servitoarea sa”, iar pe de altă parte a accelerat fragmentarea lumii în sfere de influenţă şi a contribuit la amplificarea unui mediu de instabilitate globală, liderul de la Casa Albă ajungând astfel să „tulbure tot ceea ce avea o licărire de ordine mondială”, a informat EFE.