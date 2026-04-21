Fond de 100 de milioane de lei pentru cercetarea universitară în 2026

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat în consultare publică un proiect de metodologie care stabileşte modul de finanţare a cercetării ştiinţifice din universităţile de stat în anul 2026. Documentul propune constituirea unui fond dedicat, în valoare de 100 de milioane de lei, destinat susţinerii activităţilor de cercetare şi dezvoltare din mediul academic.

• Obiective: performanţă, infrastructură şi resursă umană

Proiectul pune accent pe câteva direcţii majore. În primul rând, se urmăreşte creşterea calităţii resursei umane implicate în cercetare, inclusiv prin implicarea studenţilor în proiecte ştiinţifice. În paralel, documentul vizează dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare şi inovare, dar şi sprijinirea directă a activităţilor ştiinţifice desfăşurate în universităţi. Nu în ultimul rând, autorităţile îşi propun creşterea performanţei şi a vizibilităţii cercetării româneşti pe plan internaţional, un obiectiv esenţial într-un context competitiv global.

Toate instituţiile de învăţământ superior de stat finanţate din bugetul Ministerul Educaţiei şi Cercetării sunt eligibile pentru a primi finanţare din acest fond. Sumele alocate vor fi incluse distinct în contractele instituţionale şi vor fi considerate venituri proprii ale universităţilor. Acestea vor putea fi utilizate în baza autonomiei universitare, pentru întreaga comunitate academică.

• Cum pot fi folosiţi banii

Metodologia detaliază şi categoriile de cheltuieli eligibile: 1. Cheltuieli de personal. Acestea includ salarii pentru personalul implicat în cercetare, sporuri, contribuţii sociale, dar şi costuri pentru deplasări interne şi internaţionale. 2. Cheltuieli materiale. Sunt acoperite o gamă largă de costuri: taxe de publicare a articolelor ştiinţifice, participarea la conferinţe, întreţinerea infrastructurii, achiziţia de materiale, cărţi şi publicaţii, servicii necesare activităţii de cercetare sau perfecţionarea personalului. 3. Cheltuieli de capital. Acestea vizează investiţiile, realizate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

• Miză: accelerarea cercetării universitare

Iniţiativa vine într-un moment în care sistemul universitar românesc încearcă să reducă decalajele faţă de marile centre academice europene. Alocarea dedicată pentru cercetare ar putea contribui la creşterea competitivităţii şi la consolidarea poziţiei universităţilor româneşti în proiecte internaţionale. Rămâne de văzut în ce măsură forma finală a metodologiei va răspunde nevoilor reale ale mediului academic şi dacă nivelul finanţării va fi suficient pentru a genera un impact semnificativ pe termen lung.