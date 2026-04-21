Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Fond de 100 de milioane de lei pentru cercetarea universitară în 2026

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 21 aprilie

English Version

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat în consultare publică un proiect de metodologie care stabileşte modul de finanţare a cercetării ştiinţifice din universităţile de stat în anul 2026. Documentul propune constituirea unui fond dedicat, în valoare de 100 de milioane de lei, destinat susţinerii activităţilor de cercetare şi dezvoltare din mediul academic.

Obiective: performanţă, infrastructură şi resursă umană

Proiectul pune accent pe câteva direcţii majore. În primul rând, se urmăreşte creşterea calităţii resursei umane implicate în cercetare, inclusiv prin implicarea studenţilor în proiecte ştiinţifice. În paralel, documentul vizează dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare şi inovare, dar şi sprijinirea directă a activităţilor ştiinţifice desfăşurate în universităţi. Nu în ultimul rând, autorităţile îşi propun creşterea performanţei şi a vizibilităţii cercetării româneşti pe plan internaţional, un obiectiv esenţial într-un context competitiv global.

Toate instituţiile de învăţământ superior de stat finanţate din bugetul Ministerul Educaţiei şi Cercetării sunt eligibile pentru a primi finanţare din acest fond. Sumele alocate vor fi incluse distinct în contractele instituţionale şi vor fi considerate venituri proprii ale universităţilor. Acestea vor putea fi utilizate în baza autonomiei universitare, pentru întreaga comunitate academică.

Cum pot fi folosiţi banii

Metodologia detaliază şi categoriile de cheltuieli eligibile: 1. Cheltuieli de personal. Acestea includ salarii pentru personalul implicat în cercetare, sporuri, contribuţii sociale, dar şi costuri pentru deplasări interne şi internaţionale. 2. Cheltuieli materiale. Sunt acoperite o gamă largă de costuri: taxe de publicare a articolelor ştiinţifice, participarea la conferinţe, întreţinerea infrastructurii, achiziţia de materiale, cărţi şi publicaţii, servicii necesare activităţii de cercetare sau perfecţionarea personalului. 3. Cheltuieli de capital. Acestea vizează investiţiile, realizate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Miză: accelerarea cercetării universitare

Iniţiativa vine într-un moment în care sistemul universitar românesc încearcă să reducă decalajele faţă de marile centre academice europene. Alocarea dedicată pentru cercetare ar putea contribui la creşterea competitivităţii şi la consolidarea poziţiei universităţilor româneşti în proiecte internaţionale. Rămâne de văzut în ce măsură forma finală a metodologiei va răspunde nevoilor reale ale mediului academic şi dacă nivelul finanţării va fi suficient pentru a genera un impact semnificativ pe termen lung.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

21 aprilie
Ediţia din 21.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0989
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3341
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5471
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8558
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.4279

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

