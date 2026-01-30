Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Franţa şi Ciad relansează relaţiile după un an de tensiuni

O.S.
Internaţional / 30 ianuarie, 20:56

Franţa şi Ciad relansează relaţiile după un an de tensiuni

Preşedintele Ciadului, Mahamat Idriss Deby Itno, şi omologul său francez, Emmanuel Macron, au relansat relaţiile dintre cele două ţări, după mai bine de un an de tensiuni, a relatat News.ro

"Avem responsabilitatea de a păstra realizările, de a învăţa lecţiile din trecut şi de a genera noi ambiţii conforme aşteptărilor şi intereselor popoarelor noastre”, a declarat Mahamat Idriss Deby, conform sursei citate anterior.

Cei doi şefi de stat „au reafirmat ambiţia unui parteneriat revitalizat”, a transmis Palatul Élysee, după cum arată News.ro. Relaţiile dintre Ciad şi fosta putere colonială s-au deteriorat treptat după ce N'Djamena a rupt brusc Acordul de Apărare dintre cele două ţări, în noiembrie 2024, relatează sursa citată.

"Redinamizarea cooperării economice este o prioritate”, a declarat preşedinţia Ciadului, menţionând domeniile energiei, digital, agriculturii, zootehniei, educaţiei şi culturii, potrivit News.ro.

Această viziune este împărtăşită şi de Franţa, care subliniază că „prisma nu mai este a securităţii, ci a dinamicilor investiţiilor şi schimburilor culturale”, a transmis Palatul Élysee, arată aceeaşi sursă.

Cei doi preşedinţi au discutat situaţia din Sudan, unde conflictul dintre armata naţională şi forţele paramilitare ale Forţelor de Susţinere Rapidă (FSR), început în aprilie 2023, a provocat zeci de mii de victime şi a forţat, potrivit ONU, peste 12 milioane de persoane să îşi părăsească locuinţele, dintre care un milion s-au refugiat în Ciad, relatează News.ro.

Conform preşedinţiei franceze, Emmanuel Macron şi Mahamat Idriss Deby au îndemnat părţile beligerante din Sudan să respecte armistiţiul umanitar propus de Quad, grupul de mediatori din care fac parte Statele Unite, Egiptul, Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite (EAU), a subliniat sursa menţionată anterior.

Ei şi-au exprimat speranţa pentru crearea unui „mediu internaţional favorabil şi a unei soluţionări paşnice a conflictului”, conform News.ro.

Ciadul, care are o frontieră de peste 1.300 de kilometri cu Sudanul, a denunţat încălcări ale integrităţii sale teritoriale, după uciderea a doi militari ciadieni la sfârşitul lunii decembrie şi a altor şapte în urma unei incursiuni a Forţelor de Susţinere Rapidă (FSR) la jumătatea lunii ianuarie, a mai relatat sursa.

