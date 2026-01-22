Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Grindeanu: ”Văd tot felul de domni care încearcă să ne împingă afară din această coaliţie”

S.B.
Politică / 22 ianuarie, 07:39

Grindeanu: ”Văd tot felul de domni care încearcă să ne împingă afară din această coaliţie”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a reclamat, miercuri seară, că ”sunt tot felul de domni” care încearcă să împingă social-democraţii afară din această coaliţie, sugerând că poate aceştia doresc să facă alianţă cu AUR în locul PSD-ului, informează news.ro.

El a menţionat că social-democraţii doresc să facă parte din această coaliţie, ”dar nu pe post de ridicători de mână”.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, miercuri, la Antena 3, dacă PSD se află la guvernare sau în opoziţie.

”Am acceptat să facem parte din această coaliţie undeva în mai-iunie. Am făcut acel proces intern de consultare a colegilor. Au votat aproape 5.000 de colegi, toţi primarii, toţi consilierii judeţeni şi s-a votat într-un procent covârşitor să rămânem la guvernare, din dorinţa de a face bine. Nu a dispărut această dorinţă a PSD-ului. Suntem în situaţia în care suntem singurul partid social-democrat într-o coaliţie de dreapta, formată din patru partide plus un grup al minorităţilor. Nu e simplu. Văd că sunt tot felul de domni care încearcă să ne împingă afară din această coaliţie. Poate doresc să facă coaliţie cu AUR. Poate PNL-ul şi USR-ul, că tot am văzut declaraţii, doresc să facă coaliţie cu AUR. Noi nu voim să plecăm din această coaliţie atâta timp.cât sunt acceptate şi măsuri de stânga”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a precizat că social-democraţii doresc să facă parte din această coaliţie, dar nu doar pe post de ridicători de mână.

”Dorim să facem parte din această coaliţiê, dar nu doar pe post de ridicători de mână. Despre asta este vorba. Şi de fiecare dată când vor exista excese în actul de guvernare, aşa cum au existat în aceste luni, PSD-ul nu va tăcea din gură doar fiindcă e partea unei coaliţii de acest tip. Şi vom spune punctul nostru de vedere răspicat de fiecare dată”, a transmis liderul PSD.

De multe ori în ultimele luni, PSD a fost acuzat că se comportă la guvernare ca şi când ar fi în opoziţie. Miniştri PSD participă la şedinţele de Guvern unde se iau decizii, unele puţin populare, şi ulterior critică deciziile în spaţiul public.

În repetate rânduri, liderii coaliţiei au subliniat că actuala construcţie - cu patru partide plus minorităţile - nu este comodă, disputele dintre PSD şi USR fiind la ordinea zilei. Aproape la fel de dese sunt criticile aduse de social-democraţi premierului Ilie Bolojan.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de sabin în data de 22.01.2026, 07:51)

    Grindene, despre altceva e vorba! Acum nu e vorba de pomeni unde sunteti experti, e vorba de reforme si stiinta unde sunteti praf! De coalitie va tineti scai, ca raia de omul nespalat! Voi sunteti spalati pe creier, in rest duhoare!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

