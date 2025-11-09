Guvernul Italiei aprobă condiţionat vânzarea Iveco către Tata Motors

Guvernul italian a aprobat condiţionat vânzarea companiei Iveco către producătorul indian Tata Motors, potrivit unui document parlamentar publicat recent şi citat de Reuters, preluat de News.ro.

Decizia, adoptată la 31 octombrie, este însoţită de condiţii menite să protejeze interesele strategice ale Italiei, având în vedere rolul companiei Iveco în industria auto şi în producţia de vehicule militare.

Tranzacţia, estimată la 3,8 miliarde de euro, a fost convenită în iulie, iar în paralel Iveco a ajuns la un acord separat privind vânzarea diviziei de apărare către grupul italian Leonardo, susţinut de stat.

Aprobarea guvernului vine în baza mecanismului de „golden power”, care permite autorităţilor italiene să intervină în tranzacţiile ce implică active considerate strategice pentru economia naţională sau securitatea ţării.