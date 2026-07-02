Guvernul: MIPE va gestiona două mecanisme financiare suplimentare, prin care România va beneficia de 600 de milioane de euro până în 2028

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) va îndeplini funcţiile de operator de program şi punct naţional de contact pentru încă două mecanisme financiare prin care România va beneficia în total de aproximativ 600 de milioane de euro până în 2028, conform unei Hotărâri de Guvern aprobate joi, citată de News.ro. Este vorba despre Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2021-2028, prin care România va primi 304,64 milioane de euro din partea Islandei, Liechtenstein şi Norvegiei, şi Mecanismul Financiar Norvegian 2021-2028, prin care ţara va beneficia de 291,61 milioane de euro din partea Norvegiei, potrivit sursei.

Completarea atribuţiilor MIPE respectă reglementările privind încadrarea funcţiilor publice de conducere în procentul de maximum 8% din numărul total al posturilor aprobate la nivelul ordonatorului principal de credit, conform comunicatului Guvernului, citat de News.ro.