Handbal feminin: Szombathely Kezilabda - Gloria Bistriţa, scor 25-28

Echipa Gloria Bistriţa a învins miercuri, în deplasare, formaţia ungară Szombathely Kezilabda, scor 28-25, în meci amical. Din Ungaria, Gloria Bistriţa pleacă la un turneu în Cehia, potrivit news.ro.

La finalul săptămânii, între 8-10 august, formaţia bistriţeană se va afla la Most, la un turneu amical cu adversare din Cehia, Germania şi Polonia.

Vineri va avea loc partida cu Thuringer HC, sâmbătă cu DHK Baník Most, iar duminică disputa cu KPR Gminy Kobierzyce.

Urmează turneul internaţional ”Poarta Transilvaniei, în 15-16 august, pe teren propriu, cu echipele Minaur Baia Mare, Szombathelyi KKA (Ungaria) şi MKS Lublin (Polonia). În 15 august vor avea loc semifinalele, iar a doua zi sunt programate meciurile pentru medalii.

Primele meciuri oficiale pentru Gloria Bistriţa vor avea loc chiar în propria sală, la Supercupa României, programată în 23-24 august. Gloria va juca în semifinale cu Corona Braşov.

În stagiunea 2025-2026, Gloria va evolua şi în grupa A din Liga Campionilor, din care mai fac parte echipele Storhamar Handball Elite (Norvegia), Metz Handball (Franţa), Györi Audi ETO KC (Ungaria), Borussia Dortmund (Germania), Team Esbjerg (Danemarca), Buducnost (Muntenegru), DVSC Debrecen (Ungaria).