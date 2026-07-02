Ilie Bolojan: A fost semnat un acord cu Republica Moldova pentru infrastructura de transport strategic

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunţat joi semnarea unui acord între Guvernul României şi cel al Republicii Moldova privind conectivitatea şi infrastructura de transport strategic, care derivă din programul SAFE, conform declaraţiilor citate de News.ro. Acordul vizează coridorul de autostradă dintre Paşcani, Iaşi şi Ungheni - Republica Moldova şi clarifică finanţarea podului rutier de autostradă din zona Ungheni, care va fi terminat în toamna acestui an, potrivit sursei.

Bolojan a precizat că, prin acest acord, pe lângă tronsonul de pe teritoriul României (Paşcani - Ungheni), se va realiza şi un prim tronson de autostradă de cinci kilometri pe teritoriul Republicii Moldova, până la hub-ul pe care autorităţile de la Chişinău îl construiesc, pentru a asigura descărcarea traficului rutier şi feroviar în condiţii normale, conform News.ro. Premierul a anunţat şi semnarea primului contract de construcţie pe tronsonul dintre România şi Republica Moldova, sectorul 4 - între Iaşi şi Ungheni, în lungime de 15 kilometri, lucrările urmând să înceapă după o perioadă de proiectare de aproximativ şase luni şi să se finalizeze până în 2030, potrivit sursei.

Bolojan a adăugat că tronsonul integral dintre Paşcani şi Ungheni are patru sectoare de drum, trei fiind deja semnate, iar un sector se află în faza de contestaţii la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, conform News.ro.