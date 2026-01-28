Ilie Bolojan discută cu cancelarul german Friedrich Merz la Berlin

Premierul Ilie Bolojan a fost primit miercuri de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, la Sediul Cancelariei Federale din Berlin, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în ţară. Şeful Executivului a fost întâmpinat cu onoruri militare, iar după întrevedere, cei doi oficiali vor susţine o conferinţă de presă comună, potrivit News.ro.

Delegaţia care îl însoţeşte pe premierul Ilie Bolojan include deputatul Ovidiu Ganţ, viceprim-ministrul şi ministrul Apărării Naţionale Radu Miruţă, şeful Cancelariei Prim-ministrului Mihai Jurca, Şeful Statului Major al Apărării Gheorghiţă Vlad, secretarul de stat în Cancelaria Prim-ministrului Dragoş Hotea şi consilierul de stat Raul Gutin, conform News.ro.

Guvernul a transmis că vizita premierului se desfăşoară în contextul relaţiei excelente dintre România şi Germania, care, deşi nu se bazează pe un parteneriat strategic formal, are un caracter strategic şi pune accent pe domenii de interes actuale şi de perspectivă, precum cooperarea economică şi comercială, afaceri europene şi securitate, subliniază News.ro.