India reduce tarifele vamale pentru a stimula producţia internă şi exporturile

India a anunţat o reducere semnificativă a tarifelor vamale pentru o gamă largă de bunuri de capital şi materii prime, într-un efort de a susţine producţia internă, de a stimula exporturile şi de a reduce dependenţa de China în sectoare-cheie ale tranziţiei energetice, transmite Financial Times.

Potrivit sursei citate, analiştii susţin că reformele în domeniul taxelor vamale sunt esenţiale pentru atingerea obiectivului Indiei de a ajunge la exporturi de bunuri în valoare de 1 trilion de dolari, întrucât reducerea costurilor de producţie va facilita integrarea companiilor indiene în lanţurile globale de aprovizionare şi va atrage investiţii relocate din China.

Ministrul Finanţelor, Nirmala Sitharaman, a anunţat tăieri de tarife pentru echipamente utilizate în procesarea mineralelor critice şi în fabricarea celulelor de baterii litiu-ion, măsuri menite să accelereze tranziţia energetică a ţării şi să diminueze dependenţa de Beijing, subliniază Financial Times.

Guvernul indian a eliminat din bugetul anual şi taxele vamale pentru sodium antimonate, utilizat în producţia de sticlă solară, precum şi pentru monazită, o sursă importantă de elemente rare folosite la fabricarea magneţilor permanenţi pentru vehicule electrice, adaugă sursa citată.

China controlează, potrivit Financial Times, peste 90% din capacitatea globală de procesare a magneţilor permanenţi, iar restricţiile de export impuse anul trecut au afectat planurile Indiei privind extinderea producţiei de vehicule electrice.

Pentru a sprijini exporturile afectate de tarifele comerciale impuse de administraţia preşedintelui american Donald Trump, guvernul de la New Delhi a introdus concesii vamale pentru sectoarele maritim, textil şi al pielăriei, orientate preponderent către pieţele externe, susţine sursa citată anterior.

Conform Financial Times, India va reduce, totodată, tarifele la materiile prime utilizate în fabricarea pieselor de aeronave destinate activităţilor de întreţinere şi reparaţii din sectorul apărării, precum şi pentru industria electronică.

Analiştii mai susţin, potrivit sursei citate, că măsurile transmit un semnal de continuitate în politica comercială a Indiei, într-un context global marcat de incertitudine economică, tensiuni geopolitice şi creşterea protecţionismului.

Guvernul condus de premierul Narendra Modi mizează din nou, prin bugetul anual, pe stimularea industriei interne, însă analiştii avertizează că amploarea reformelor a fost sub aşteptări, în contextul în care ordinea economică globală este reconfigurată de politicile comerciale ale Statelor Unite, relatează Financial Times.

Publicaţia amintită a mai precizat că bugetul prevede şi o concesie unică pentru zonele economice speciale care produc bunuri destinate exportului, permiţându-le să vândă pe piaţa internă pentru a compensa capacitatea neutilizată generată de perturbările din comerţul internaţional.