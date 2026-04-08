Infinexa: CERTINVEST a intrat în insolvenţă şi se pregăteşte de restructurare

Societatea de administrare a investiţiilor SC Certinvest Management Solutions SA a intrat sub protecţia Legii 85/2014 privind procedura insolvenţei, în urma cererilor depuse de mai mulţi creditori în acest sens. Prin hotărârea pronunţată, Tribunalul Bucureşti desemnează compania Infinexa drept administrator judiciar al Certinvest.

„Am preluat un mandat cu un profil distinct, fiindcă Certinvest nu desfăşoară activitate operaţională proprie, iar valoarea companiei rezidă în portofoliul său de participaţii şi active din clase diferite, fiecare cu propriul profil de activitate. Obiectivul nostru principal este să protejăm această valoare şi să construim un plan de restructurare pe care creditorii să îl poată susţine. În acelaşi timp, înţelegem că în spatele acestor cifre sunt oameni care şi-au pierdut încrederea şi, în multe cazuri, economii importante. De aceea, mandatul nostru nu înseamnă doar maximizarea recuperărilor, ci şi clarificarea completă şi transparentă a modului în care au fost utilizate fondurile şi luate deciziile în trecut. Creditorii au dreptul să ştie ce s-a întâmplat, iar acolo unde vor exista nereguli, vom folosi toate instrumentele legale pentru a le corecta şi pentru a recupera valoare în beneficiul lor", a declarat Adrian Lotrean, CEO Infinexa.

Certinvest Management Solutions a intrat în concordat preventiv în mai 2025, din cauza problemelor financiare acumulate în anii anteriori. Compania a înregistrat pierderi consecutive, a acumulat creanţe nerecuperate şi a investit în obligaţiuni ale unor companii care au intrat, ulterior, în insolvenţă sau faliment. Eşecul concordatului preventiv a fost determinat, în esenţă, de deteriorarea relaţiei dintre companie şi deţinătorii de obligaţiuni.

În acest context, instanţa a numit în calitate de administrator judiciar provizoriu compania INFINEXA, specializată în restructurarea şi finanţarea firmelor aflate în dificultate, cu active administrate în valoare de 360 milioane de euro.

Conform documentelor publice anterioare deschiderii insolvenţei, patrimoniul societăţii a fost evaluat la peste 55 de milioane de lei, în condiţiile unor datorii pe termen lung care depăşesc 117 milioane de lei.