INS: Afacerile din comerţul cu amănuntul au crescut cu 3,1%, ca serie brută, la şapte luni

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut în primele şapte luni ale anului, faţă de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 3,1%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,5%, arată datele publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Conform INS, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în perioada 1 ianuarie -31 iulie 2025, comparativ cu perioada 1 ianuarie -31 iulie 2024, a înregistrat o creştere, pe ansamblu, cu 3,1%, datorită creşterii vânzărilor de produse nealimentare (+5,8%) şi comerţului cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+3,7%). Vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut cu 0,7%.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1 ianuarie -31 iulie 2025, comparativ cu perioada 1 ianuarie -31 iulie 2024, a înregistrat o creştere, pe ansamblu, cu 3,5%, datorită creşterii vânzărilor de produse nealimentare (+6,8%) şi comerţului cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+2,5%). Vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut cu 0,1%.

Potrivit INS, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna iulie 2025, comparativ cu luna precedentă, a crescut, pe ansamblu, cu 7,1%, datorită creşterii înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+10,7%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+6,3%) şi la vânzările de produse nealimentare (+6,1%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut, p ansamblu, în luna iulie 2025, comparativ cu luna precedentă, cu 0,3%, datorită creşterii înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+1,4%), vânzările de produse nealimentare (+0,6%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+0,1%).

De asemenea, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna iulie 2025, comparativ cu luna iulie 2024, a înregistrat o creştere, pe ansamblu, cu 5,3%, datorită creşterii înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+11,5%), vânzările de produse nealimentare (+5,4%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+1,8%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iulie 2025, comparativ cu luna iulie 2024, a înregistrat o creştere, pe ansamblu, cu 4,5%, datorită creşterii înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+11,9%), vânzările de produse nealimentare (+5,8%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+0,5%).