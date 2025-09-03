INS: Costul orar al forţei de muncă a crescut în trimestrul II cu 10,34%

Costul orar al forţei de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o creştere de 10,34% în trimestrul II din acest an, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, iar faţă de trimestrul anterior a fost mai mare cu 1,53%, informează, miercuri, Institutul Naţional de Statistică (INS).

INS menţionează că în trimestrul II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea activităţilor economice, potrivit sursei.

Cele mai semnificative majorări ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au regăsit în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (12,60%), industria extractivă (7,50%), intermedieri financiare şi asigurări (4,83%), respectiv în transport şi depozitare (4,01%).

Singurele scăderi ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au observat în hoteluri şi restaurante (-1,90%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (-1,37%), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-0,99%), respectiv în informaţii şi comunicaţii (-0,20%).

Faţă de trimestrul anterior, componenta cheltuielilor directe (salariale) cu forţa de muncă a crescut cu 1,53%, iar cea a cheltuielilor indirecte (non-salariale) cu 1,44%.

Comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-a majorat în toate activităţile economice.

Cele mai semnificative creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au regăsit în construcţii (15,04%), alte activităţi de servicii (14,37%), respectiv în industria prelucrătoare (13,44%).

Comparativ cu trimestrul II 2024, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut cel mai puţin în administraţie publică (5,84%), învăţământ (6,02%), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (6,12%).

Faţă de acelaşi trimestru al anului precedent, componenta cheltuielilor directe (salariale) cu forţa de muncă a crescut în trimestrul II 2025 cu 10,33%, iar componenta cheltuielilor indirecte (non-salariale) cu 10,54%.