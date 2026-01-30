INS: În anul 2025 au fost eliberate 37.252 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale

În anul 2025, s-au eliberat 37.252 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 4,4% faţă de 2024, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

„În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2025 s-au eliberat 37.252 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 4,4% faţă de perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2024. Creşteri s-au înregistrat în toate regiunile de dezvoltare: Nord-Vest (+309 autorizaţii), Centru (+279), Vest (+213), Bucureşti-Ilfov (+180), Nord-Est (+166), Sud-Est (+164), Sud-Vest Oltenia (+145) şi Sud-Muntenia (+129)”, arată INS.

În luna decembrie 2025 s-au eliberat 2.650 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, cu o suprafaţă utilă totală de 894.770 mp, ceea ce reprezintă o scădere de 9,4% faţă de luna noiembrie 2025 şi o creştere de 1,8% a suprafeţei totale, informează INS.

Din totalul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale din decembrie, 72,3% au fost pentru zona rurală, notează INS.

În luna decembrie 2025, numărul autorizaţiilor eliberate pentru clădiri rezidenţiale a scăzut cu 274 faţă de noiembrie 2025, iar această scădere a fost înregistrată în regiunile Vest (-87 autorizaţii), Centru (-63), Bucureşti-Ilfov (-59), Sud-Vest Oltenia (-42), Nord-Est (-34) şi Sud-Muntenia (-31), arată INS.

Creşteri ale numărului de autorizaţii s-au înregistrat în regiunile Sud-Est (+41 autorizaţii) şi Nord-Vest (+1), potrivit INS.

În decembrie 2025, s-au eliberat 544 autorizaţii de construire pentru clădiri nerezidenţiale, în scădere cu 2,9% faţă de noiembrie 2025, în suprafaţă utilă totală de 303.392 mp, ceea ce reprezintă o creştere de 15,9% comparativ cu luna precedentă, informează INS.

Creşterea suprafeţei utile a fost înregistrată în regiunile Vest (+80.204 mp) şi Centru (+26.692 mp), în timp ce scăderi au fost înregistrate în Bucureşti-Ilfov (-27.429 mp), Sud-Vest Oltenia (-14.227 mp), Sud-Muntenia (-12.100 mp), Nord-Vest (-7.174 mp), Nord-Est (-2.580 mp) şi Sud-Est (-1.724 mp), arată datele INS.

Comparativ cu decembrie 2024, în decembrie 2025 s-a înregistrat o creştere a numărului autorizaţiilor pentru clădiri rezidenţiale (+5,5%) şi a suprafeţei utile totale (+6,4%), informează INS.

În profil teritorial, creşterea numărului autorizaţiilor pentru clădiri rezidenţiale (+139 autorizaţii) a fost reflectată în regiunile Nord-Vest (+90 autorizaţii), Sud-Est (+86), Bucureşti-Ilfov (+28) şi Sud-Muntenia (+25), în timp ce scăderi au fost în Vest (-50 autorizaţii), Nord-Est (-32) şi Centru (-8), iar Sud-Vest Oltenia a rămas la acelaşi nivel, notează INS.

Comparativ cu decembrie 2024, numărul autorizaţiilor pentru clădiri nerezidenţiale a crescut cu 15%, în timp ce suprafaţa utilă totală a scăzut cu 37%, potrivit INS.

Scăderea suprafeţei utile pentru clădirile nerezidenţiale (-177.930 mp) a fost înregistrată în regiunile Centru (-112.250 mp), Nord-Vest (-52.304 mp), Sud-Vest Oltenia (-24.004 mp), Nord-Est (-17.946 mp), Sud-Muntenia (-17.851 mp) şi Sud-Est (-2.466 mp), în timp ce creşteri au fost în Vest (+45.497 mp) şi Bucureşti-Ilfov (+3.394 mp), informează INS.