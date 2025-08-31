Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
INS: Transportul aerian de pasageri a crescut cu aproape 8%, în primul semestru din 2025

M.P.
Miscellanea / 31 august, 11:06

INS: Transportul aerian de pasageri a crescut cu aproape 8%, în primul semestru din 2025

Transportul aerian de pasageri a crescut, în primul semestru al acestui an, cu 7,9% comparativ cu perioada similară din 2024, de la 11.839.500 pasageri, până la 12.770.800 pasageri, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică, transmite Agerpres, de la care menţionăm următoarele.

Cele mai mari ponderi în ceea ce priveşte transportul de pasageri s-au înregistrat pe aeroporturile Henri Coandă-Bucureşti, cu 3.971.800 pasageri îmbarcaţi şi 3.882.600 pasageri debarcaţi, Avram Iancu-Cluj-Napoca, cu 810.600 pasageri îmbarcaţi şi 788.600 debarcaţi, şi Aeroportul Internaţional Iaşi, cu 537.600 pasageri îmbarcaţi şi 516.400 debarcaţi.

În transportul internaţional de pasageri, primele zece aeroporturi de origine (de unde au provenit pasagerii debarcaţi în România), stabilite după numărul pasagerilor în curse regulate, au fost Londra Luton - 533.655 pasageri, Milano Bergamo - 292.528 pasageri, Munchen - 195.808 pasageri, Istanbul Internaţional - 188.945 pasageri, Bruxelles Charleroi - 182.921 pasageri, Paris Beauvais - 169.822 pasageri, Viena - 158.079 pasageri, Roma Fiumicino - 153.083 paageri, Dortmund - 151.822 pasageri şi Madrid Barajas 148.182 pasageri.

În ceea ce priveşte îmbarcările, cei mai mulţi pasageri în curse regulate s-au îmbarcat pentru Londra Luton - 543.194 pasageri, Milano Bergamo - 303.096 pasageri, Munchen 200.320 pasageri, Bruxelles Charleroi 188.436 pasageri, Istanbul Internaţional 180.462 pasageri, Paris Beauvais -174.506 pasageri, Viena - 164.500 pasageri, Dortmund - 160.066 pasageri, Roma Fiumicino - 158.735 pasageri, Barcelona - 147.336 pasageri.

Principalele ţări (după aeroportul de origine) de unde au sosit pasagerii curselor aeriene regulate debarcaţi în România au fost Italia (1.172.988 pasageri), Regatul Unit (886.758 pasageri), Germania (710.326 pasageri), Spania (527.803 pasageri), Franţa (391.704 pasageri), Turcia (242.132 pasageri), Belgia (208.806 pasageri), Ţările de Jos (188.816 pasageri), Austria (158.632 pasageri).

După ţara de destinaţie, cei mai mulţi pasageri în curse regulate s-au îmbarcat pentru Italia (1.212.473 pasageri), Regatul Unit (906.585 pasageri), Germania (744.614 pasageri), Spania (534.911 pasageri), Franţa (403.834 pasageri), Turcia (235.596 pasageri), Belgia (217.426 pasageri), Ţările de Jos (201.341 pasageri), Austria (165.093 pasageri).

Cele mai însemnate ponderi în transportul intern au fost înregistrate pentru aeroporturile Henri Coandă-Bucureşti, care a realizat 49,4% din numărul de pasageri îmbarcaţi, Avram Iancu-Cluj-Napoca, cu 18,5% din numărul de pasageri îmbarcaţi, şi Traian Vuia Timişoara cu 12,9% din numărul de pasageri îmbarcaţi.

"Transportul aerian este unul dintre cele mai des utilizate moduri de transport de către pasagerii care vor să parcurgă distanţe lungi în timp scurt. Acest mod de transport este din ce în ce mai utilizat şi pe distanţe medii sau chiar scurte. În România există în prezent 17 aeroporturi, toate fiind internaţionale", subliniază INS.

