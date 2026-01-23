IPOTEZE DE WEEKEND Lumea după Trump

Dacă mai era cumva nevoie, Mark Carney, Primul ministru al Canadei, singurul om care a condus atît Banca Angliei, cît şi pe cea a Canadei, a produs public dovada. Politicienii cu viziune, cu vocaţie, cu ştiinţă şi simţ de răspundere pentru mandatul democratic primit nu se gîndesc doar la viitor, ci au început deja să îl organizeze, să pună hotarele ”Lumii de după Trump”. La Davos, Carney a marcat cu precizie matematică şi fără urmă de echivoc momentul de inflexiune în care ne aflăm: cu sau fără Trump, vechea ordine internaţională nu se mai întoarce. Mortul de la groapă, nu se mai dezgroapă! Oamenii cu scaun la cap au deja pe planşetă conturul viitorului. De ce nu se mai întoarce? Nu pentru că nu s-ar putea. Drumul înapoi, însă, arată tocmai datorită lui Trump nu ca o salvare, ci ca o reîntoarcere într-o lume sortită inexorabil eşecului. Cine ar vrea să se mai întoarcă într-o astfel de lume?

Exact ca moneda globală numită dolar, politica internaţională a trecutei ordini mondiale a fost bazată pe încredere şi credibilitate. Toată lumea ştia că ”Dreptul internaţional” este unul, dar de aplicat, se aplică selectiv, funcţie de situaţie şi de actorii implicaţi în dispute sau conflicte. Numitorul comun era însă recunoaşterea politică unanimă a faptului că lipsa dreptului sau ignorarea lui totală este detrimentală pentru toată lumea, inclusiv pentru cei mari cărora le-ar fi fost mai convenabil şi mai uşor să îl ignore, decît să îl respecte. Trump a distrus definitiv această încredere atunci cînd a declarat că el, Preşedintele Statelor Unite, nu este cîtuşi de puţin interesat de dreptul internaţional, nu are nevoie de aşa ceva. Toată lumea ştia că în ciuda restricţiilor Dreptului Internaţional, ”Maimarii” şi ”Maiputernicii” lumii se bucură de privilegii de care nimeni nu îi poate frustra, dar toată lumea se aştepta şi avea încredere că ei vor da dovadă de reţinere şi auto-limitare, atunci cînd trec dincolo de barierele a ceea ce este permis de drept. Trump a declarat trufaş că, pentru el, nu există asemenea limite. Dacă vrea să ia Groenlanda o ia şi gata, ori cu bani ori cu armata! Nu vrea Canada să devină stat american? Îi dăm în cap cu taxe şi suprataxe pînă îi vine mintea la cap! Adiacent, Trump s-a străduit din răsputeri să dinamiteze orice urmă de încredere în mecanismele tratatelor şi alianţelor internaţionale, ca formă de securitate colectivă. Nu doar ONU, OSCE sau UE au fost marcate de politica lui Trump ca irelevante în ”logica” politicii americane, destinate demolării, ci şi NATO, alianţa de securitate care a sudat pentru mai bine de jumătate de secol America de Europa şi a făcut credibilă limita de expansiune militară impusă de Occident URSS-ului pe toată durata războiului rece.

Trump nu a demolat doar încrederea în predictibilitatea şi ”raţionalitatea” politicii americane în lume, ci şi un alt pilier al acelei ordini globale: încrederea în dolar. Puţini sunt azi cei care îşi mai aduc aminte sau au ştiut vreodată că la începutul ultimilor 50 de ani de dominaţie internaţională a dolarului, ca monedă privilegiată de tranzacţie globală şi mai ales ca monedă de tezaurizare se află o criză! O criză economică de sistem şi, prin implicaţie directă, una a dolarului. Ea a început cu suspendarea unilaterală a convertibilităţii în aur a monedei americane, declarată de administraţia Nixon, august 1971. A fost adîncită, ulterior, de creşterea gigantică a preţului petrolului pe piaţa internaţională, cea din 1973, urmată de şocul doi, din 1979. De la cîţiva cenţi per baril, preţul a crescut mai întîi la ceva peste 10 dolari, iar în momentul doi a sărit de 50 de dolari barilul! Americanii au trăit atunci ceea ce părea de neimaginat în condiţiile celei mai puternice economii a lumii: cozile lungi de zile întregi la pompa de benzină pentru un plin şi reducerea drastică a ”bugetului pentru maşină”, consecinţă a creşterii uriaşe a preţului carburantului. Cum a ieşit America din acea criză? Printr-o ”scamatorie” economico-politică. Iosefini al lor s-a chemat Henry Kissinger. El a negociat şi a convins Arabia Saudită, cel mai mare producător de petrol din proaspăt aglutinatul cartel internaţional al petrolului, OPEC, să facă un tîrg cu America. Avantajos pentru ambele părţi. Nimeni nu pierde nimic. Win-win... ce mai! SUA devin garantul de securitate totală pentru Arabia Saudită. În schimbul acestei uriaşe garanţii, Arabia Saudită face doar un mic serviciu Statelor Unite: obligă toţi cumpărătorii să plătească în dolari petrolul cumpărat de la terminalele saudite. În plus, dolarii încasaţi nu stau în Arabia Saudită, ci sunt reciclaţi în sistemul bancar american, de unde saudiţii, desigur, îi pot folosi cînd vor şi cum vor. Efectul acestei tranzacţii politice a fost gigantic. Nu doar tranzacţiile cu petrol ale Arabiei Saudite s-au dolarizat, ci practic întreaga piaţă globală a petrolului, iar de aici cea mai mare parte a comerţului cu alte produse şi servicii. Moneda americană a recăpătat dintr-odată valoarea ei în aur: aurul negru al saudiţilor. Trump, în ciuda eforturilor de a ţine aproape cu Arabia Saudită, a produs fisura ireparabilă a digului. Din 2022, Arabia Saudită a semnat cu China înţelegerea prin care tranzacţiile petroliere între cele două părţi se fac în moneda chineză, yuan. Tratatele pentru schimburi comerciale dintre China şi Rusia, capitolul energentic, prevăd expres nu doar extinderea fără precedent a infrastructurii de transport din Rusia în China, ci şi calculul tuturor tranzacţiilor într-o monedă sintetică adhoc ”rublă-yuan”. China şi Rusia şi-au dat mîna pentru a scoate Venezuela şi uriaşele ei rezerve de petrol din circuitul dolarului. În circa un deceniu şi jumătate cît au revărsat asupra regimurilor din Venezuela, mii de miliarde de dolari sub formă de ajutoare şi împrumuturi, monopolul chino-rus asupra sectorului petrolier venezuelean a devenit cvasi-total. La fel ca şi controlul asupra deciziilor internaţionale importante. De la instalaţii şi cîmpuri de extracţie, pînă la terminale de livrare şi tranzacţii internaţionale. Tot ceea ce a mai putut face Trump a fost să îşi verse amarul asupra lui Maduro. Cu mare grijă, însă, să nu rişte un conflict militar direct cu Rusia şi China. Cazul Venezuela este relevant, cu adevărat, nu atît din perspectiva competiţiei pentru resursele sale petroliere, ci din aceea a desenului noii ordini internaţionale. Spaţiului de dominaţie revendicat tradiţional de Statele Unite nu mai este recunoscut de Rusia şi China, acesta este mesajul. Cei doi i-au aruncat în faţă lui Trump adevărul greu de mestecat şi înghiţit: nici măcar Doctrina Monroe nu mai asigură Washintonului dominaţia necontestată asupra hinterlandului său.

Ce fel de lume urmează, aşadar, după Trump? Cel puţin o vreme un triumvirat China, Rusia, Statele Unite. Fiecare actor cu propria dinamică a puterii: SUA în cădere controlată, Rusia în regim de supravieţuire, China în căutarea unei paradigme de acreditare şi recunoaştere globală a mult rîvnitului său statut de neo-hegemon. Soarta triumviratelor este însă scrisă din start: inevitabil, doi se aliază împotriva celui de al treilea; triumviratul se reduce la duumvirat, iar finalul este înfruntarea pentru a impune hegemonia unuia dintre cei doi. China şi Rusia deja şi-au dat mîna pentru a slăbi masiv spaţiul de putere al Statelor Unite, iar dacă finala va fi Rusia-China, cel puţin pe datele curente China are la pariuri 2,5 la 1!

Aici vine a doua surpriză livrată de Mark Carney de pe scena de la Davos. El susţine că acest tablou al lumii după Trump ca ”triumvirat al titanilor” marcat însă de o severă competiţie, instabilitate şi de tensiuni mereu reînoite, deschide o perspectivă nouă pentru ”puterile mijlocii”. Canada se prenumără printre ele alături de Germania, Franţa, Marea Britanie, Uniunea Europeană ca actor colectiv şi alte puteri regionale pe care nu le-a mai numit, dar uşor de ghicit, Japonia, Coreea de Sud, Australia, Brazilia, Venezuela, Mexic etc. Mesajul lui Carney este direct şi angajant: dacă aceşti actori care pînă acum şi-au desenat politica internaţională în limitele remorcării la locomotiva ”hegemonului” şi s-au luptat între ele pentru ”favorurile hegemonului” renunţă la această paradigmă pentru a forma un front alternativ, bine sudat, capabil să blocheze manevrele clasice de subordonare exercitate de puterile hegemonice, atunci lumea de după Trump ar putea fi ceva mai bună. Atît pentru actorii internaţionali statali, cît şi pentru cetăţenii lumii noi, alta decît cea lăsată pradă competiţiei hegemonice fără reguli şi fără limite spre care împinge azi nu doar politica lui Trump, ci şi cea a lui Putin şi Jinping.

Mă rog, simple ipoteze, de weekend!