Italia şi-a rechemat ambasadorul din Elveţia după eliberarea patronului barului din Crans-Montana

Autorităţile italiene şi-au exprimat indignarea faţă de decizia autorităţilor elveţiene de a-l elibera pe cauţiune pe proprietarul barului din Crans-Motana unde în noaptea de Revelion a avut loc un incendiu soldat cu moartea a zeci de persoane, printre care şi cetăţeni italieni, potrivit Hotnews.

Conform sursei citate, guvernul de la Roma a descris eliberarea drept „un afront grav”, iar premierul Giorgia Meloni şi ministrul afacerilor externe, Antonio Tajani, l-au chemat pentru consultări pe ambasadorul Italiei din Elveţia, Gian Lorenzo Cornado, şi i-au dat dispoziţii să transmită protestul autorităţilor italiene faţă de decizia magistraţilor din cantonul elveţian Valais.

În comunicatul guvernului italian sunt invocate „gravitatea extremă a infracţiunii” de care este acuzat patronul barului, „responsabilităţile grele care planează asupra sa, riscul de sustragere de la procedurile judiciare şi riscul clar de manipulare a probelor”, a relatat Hotnews.

Incendiul din barul situat în staţiunea de schi Crans-Motana a provocat moartea a 40 de persoane, iar alte 116 au fost rănite, a informat sursa menţionată.