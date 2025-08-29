Iuri Uşakov: Putin şi Erdogan vor discuta despre conflictul din Ucraina

Preşedintele rus, Vladimir Putin, şi omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, vor discuta luni despre conflictul din Ucraina în marja summitului Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS) care se desfăşoară în China, a anunţat vineri Kremlinul, potrivit AFP.

„Turcia joacă un rol important în procesul de soluţionare a conflictului ucrainean”, a declarat consilierul pentru politică externă al preşedintelui rus, Iuri Uşakov, într-o conferinţă de presă.

Cei doi lideri se vor afla în China pentru summitul OCS, organizat de preşedintele chinez Xi Jinping. În acest an, Turcia a găzduit trei runde de negocieri între Rusia şi Ucraina, care însă nu au condus la progrese semnificative către pace.

Ankara a reuşit să menţină relaţii atât cu Kievul, cât şi cu Moscova de la începutul conflictului. Deşi nu a participat la sancţiunile occidentale impuse Rusiei, Turcia subliniază constant importanţa respectării integrităţii teritoriale a Ucrainei.

Potrivit Kremlinului, aceasta va fi prima întrevedere din 2025 dintre Vladimir Putin şi Recep Tayyip Erdogan.

Fondată în 2001, Organizaţia de Cooperare de la Shanghai urmăreşte să consolideze cooperarea în domeniile politic, securitate, lupta împotriva terorismului şi comerţ, acţionând totodată ca o contrapondere faţă de organizaţiile occidentale.