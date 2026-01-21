Japonia: Cea mai mare centrală nucleară din lume urmează să fie repornită

Cea mai mare centrală nucleară din lume urmează să fie repornită miercuri în Japonia, a anunţat operatorul Tokyo Electric Power (TEPCO), potrivit AFP.

Reuters notează că este pentru prima dată când centrala Kashiwazaki-Kariwa este repornită după dezastrul nuclear de la Fukushima din 2011.

Evenimentul marchează o etapă simbolică pentru Japonia, unde toate reactoarele nucleare au fost oprite în urma catastrofei de la Fukushima Daiichi, relatează AFP.

Conform Reuters, TEPCO a transmis că face pregătiri pentru repornirea reactorului numărul 6 al centralei.

„Facem pregătiri pentru repornirea reactorului nr. 6 şi intenţionăm să-l repornim după ora 19:00”, a precizat compania într-un comunicat, citat de AFP.

Reuters menţionează că ora anunţată corespunde orei 10:00 GMT.

Centrala Kashiwazaki-Kariwa este cea mai mare din lume, având şapte reactoare, potrivit AFP.

Reuters subliniază că aceasta are o capacitate totală de producţie de 8,2 gigawaţi atunci când funcţionează la capacitate maximă.

Repornirea fusese iniţial programată pentru 20 ianuarie, însă a fost amânată în urma unei defecţiuni la un sistem de alarmă, relatează Reuters.

AFP precizează că miercuri dimineaţă echipamentul respectiv funcţiona normal, potrivit declaraţiilor TEPCO.

Se aşteaptă ca reactorul nr. 6 să revină la funcţionare comercială până la sfârşitul lunii februarie, sporind alimentarea cu energie electrică în zona Tokyo, notează Reuters.

AFP aminteşte că regiunea Tokyo este cea mai dens populată zonă urbană din Japonia.

Potrivit Reuters, reactorul nr. 7 ar urma să fie repornit în jurul anului 2030.

AFP menţionează că celelalte reactoare ale centralei ar putea fi dezafectate.

Repornirea Kashiwazaki-Kariwa ridică la 15 numărul total de reactoare repornite în Japonia, dintr-un total de 33 rămase operaţionale, relatează AFP.

Reuters reaminteşte că Japonia avea 54 de reactoare înainte de oprirea completă a sectorului nuclear după Fukushima, în 2011.

Premierul japonez Sanae Takaichi susţine construirea de noi reactoare nucleare, în special reactoare modulare mici de ultimă generaţie, potrivit Reuters.

AFP notează că guvernul japonez a anunţat recent o nouă schemă de finanţare publică pentru a accelera revenirea la energia nucleară.

Repornirea centralei Kashiwazaki-Kariwa, prima centrală operată de TEPCO redeschisă după Fukushima, este considerată un test major pentru industria nucleară japoneză, relatează Reuters.

AFP subliniază că alte şase reactoare operate de companii diferite, inclusiv Chubu Electric Power, aşteaptă decizii de reglementare privind posibila lor repornire.