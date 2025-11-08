Kiev a acuzat Rusia că recrutează cetăţeni africani pentru războiul din Ucraina

Ucraina a acuzat Rusia că exploatează sărăcia din Africa pentru a-şi alimenta războiul, afirmând că peste 1.400 de cetăţeni din 36 de ţări africane luptă alături de trupele ruse, mulţi dintre ei fiind păcăliţi sau forţaţi să se înroleze, relatează Kyiv Post.

Potrivit ministrului ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, cel puţin 1.436 de cetăţeni africani luptă în prezent pentru Rusia, însă cifra reală ar putea fi semnificativ mai mare. Oficialul a acuzat Kremlinul că foloseşte „banii, minciuna şi constrângerea” pentru a recruta străini, trimiţându-i direct în atacuri frontale, unde „sunt trataţi ca materiale consumabile” şi rareori supravieţuiesc mai mult de o lună.

„Semnarea unui contract cu Rusia echivalează cu semnarea unei condamnări la moarte”, a avertizat Sîbiha într-o postare pe X, îndemnând guvernele africane să-şi avertizeze public cetăţenii că alăturarea la armata rusă este „ilegală, imorală şi o încălcare a dreptului internaţional”.

Oficialul ucrainean a adresat un apel şi celor deja aflaţi pe front: „Dezertaţi, predaţi-vă, salvaţi-vă viaţa. Captivitatea în Ucraina oferă un bilet spre viaţă şi întoarcerea acasă.”

Ministerul de Externe al Kenyei a confirmat că recrutorii asociaţi cu Kremlinul continuă să atragă kenyeni cu promisiunea falsă a unor locuri de muncă în Rusia, mulţi dintre ei ajungând ulterior reţinuţi în tabere militare. Ministrul kenyan Musalia Mudavadi a denunţat existenţa unor „agenţi fără scrupule” care îi determină pe tineri să semneze contracte pe care nu le înţeleg.

În septembrie, autorităţile din Nairobi l-au arestat pe angajatul ambasadei ruse Mihail Liapin, acuzat că recruta localnici ca mercenari, împreună cu un complice kenyan care facilita trimiterea lor către unităţi militare ruse. Poliţia investighează cel puţin 21 de persoane implicate în reţea.

Guvernul kenyan afirmă că lucrează pentru repatrierea cetăţenilor prinşi în această schemă, dar îşi menţine intenţia de a încheia un acord legal de muncă cu Moscova pentru „oportunităţi reale de angajare”, separate de activităţile militare.

Sîbiha a mai anunţat că Ucraina va publica în curând noi informaţii despre cetăţeni străini capturaţi în timp ce luptau pentru Rusia, reiterând apelul către toate guvernele lumii „să oprească schemele de recrutare ruseşti şi să-şi avertizeze cetăţenii că a lupta pentru Rusia este atât ilegal, cât şi sinucigaş”.