Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Kiev a acuzat Rusia că recrutează cetăţeni africani pentru războiul din Ucraina

A.B.
Internaţional / 8 noiembrie, 10:23

Kiev a acuzat Rusia că recrutează cetăţeni africani pentru războiul din Ucraina

Ucraina a acuzat Rusia că exploatează sărăcia din Africa pentru a-şi alimenta războiul, afirmând că peste 1.400 de cetăţeni din 36 de ţări africane luptă alături de trupele ruse, mulţi dintre ei fiind păcăliţi sau forţaţi să se înroleze, relatează Kyiv Post.

Potrivit ministrului ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, cel puţin 1.436 de cetăţeni africani luptă în prezent pentru Rusia, însă cifra reală ar putea fi semnificativ mai mare. Oficialul a acuzat Kremlinul că foloseşte „banii, minciuna şi constrângerea” pentru a recruta străini, trimiţându-i direct în atacuri frontale, unde „sunt trataţi ca materiale consumabile” şi rareori supravieţuiesc mai mult de o lună.

„Semnarea unui contract cu Rusia echivalează cu semnarea unei condamnări la moarte”, a avertizat Sîbiha într-o postare pe X, îndemnând guvernele africane să-şi avertizeze public cetăţenii că alăturarea la armata rusă este „ilegală, imorală şi o încălcare a dreptului internaţional”.

Oficialul ucrainean a adresat un apel şi celor deja aflaţi pe front: „Dezertaţi, predaţi-vă, salvaţi-vă viaţa. Captivitatea în Ucraina oferă un bilet spre viaţă şi întoarcerea acasă.”

Ministerul de Externe al Kenyei a confirmat că recrutorii asociaţi cu Kremlinul continuă să atragă kenyeni cu promisiunea falsă a unor locuri de muncă în Rusia, mulţi dintre ei ajungând ulterior reţinuţi în tabere militare. Ministrul kenyan Musalia Mudavadi a denunţat existenţa unor „agenţi fără scrupule” care îi determină pe tineri să semneze contracte pe care nu le înţeleg.

În septembrie, autorităţile din Nairobi l-au arestat pe angajatul ambasadei ruse Mihail Liapin, acuzat că recruta localnici ca mercenari, împreună cu un complice kenyan care facilita trimiterea lor către unităţi militare ruse. Poliţia investighează cel puţin 21 de persoane implicate în reţea.

Guvernul kenyan afirmă că lucrează pentru repatrierea cetăţenilor prinşi în această schemă, dar îşi menţine intenţia de a încheia un acord legal de muncă cu Moscova pentru „oportunităţi reale de angajare”, separate de activităţile militare.

Sîbiha a mai anunţat că Ucraina va publica în curând noi informaţii despre cetăţeni străini capturaţi în timp ce luptau pentru Rusia, reiterând apelul către toate guvernele lumii „să oprească schemele de recrutare ruseşti şi să-şi avertizeze cetăţenii că a lupta pentru Rusia este atât ilegal, cât şi sinucigaş”.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Mda
    (mesaj trimis de Oarecare în data de 08.11.2025, 11:21)

    Imbecilii ăștia au început cu minciunile si propaganda pentru prostime din 2022 și așa o să termine. Sunt de fapt 1437 de africani!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 08.11.2025, 11:28)

    Condamnarea la moarte si-o semneaza si ucrainenii luati cu forta de pe strada. Pe africani nu ii rapesc sa ii duca la razboi, ii intreaba daca vor. Ucrainenii nu au luxul asta.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

07 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 07 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

07 noiembrie
Ediţia din 07.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0860
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4037
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4550
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7723
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.2995

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb