La muncă, dragi studenţi!

Cătălin Avramescu
Ziarul BURSA #Editorial / 26 august

Cătălin Avramescu

Îmi amintesc cum, copil fiind, aşteptam începutul anului şcolar cu o oarecare teamă. Pe de-o parte, mă bucuram să mă întâlnesc cu prietenii care îmi erau şi colegi de clasă şi eram nerăbdădor să mai descopăr ce materii noi trebuia să studiem şi ce manuale ni se mai distribuiau. Pe de altă parte însă, un nou an însemna noi probleme. Profesori noi, poate şi colegi noi, reguli noi. Aşa că plecam la un drum nou, de fiecare dată, cu sentimente amestecate.

Anul acesta însă, mă apucă spaima. Zilele trecute discutam, în parc, cu un vecin care îmi spunea că aşteaptă cu groază începutul anului şcolar. "Aglomeraţia” - mi-a explicat el, într-un singur cuvânt. Ştiam despre ce vorbeşte. Acum, că este vacanţă, ajung cam în 45 de minute la birou. De la 1 octombrie, dublu.

Dar asta nu e nimic pe lângă ce mă aşteaptă la facultate. Încep cu piatra de moară care, de anul acesta, a fost legată de gâtul Educaţiei. Ministrul. Credeam că un ministru mai slab şi mai iresponsabil decât Ligia Deca nu va mai exista niciodată în istoria învăţământului românesc. Mă înşelam amarnic.

Intră în scenă Daniel David. Omul este profesor universitar la Cluj, aşa că, spre deosebire de Ligia Deca, ar trebui să ştie despre ce vorbeşte. Şi totuşi... Nu îmi explic. Poate cineva mă lămureşte. Le pune ceva în apă acolo, la Guvern?

Mişcarea numărul 1. Ministrul David taie bursele studenţilor şi elevilor. Am înţeles explicaţia, că nu poţi să dai burse numite "de merit” la mai mult de jumătate dintre elevi sau studenţi. Dar dacă nu îţi convine numele, schimbi numele. Daniel David a tăiat banii. Este ca şi cum nu îţi convine că Grivei se numeşte Grivei - aşa că iei puşca şi îl împuşti.

Mişcarea numărul 2. Ministrul David măreşte normele. Probabil în mintea lui profesorii stăteau ca leneşii, pe marginea drumului, la umbră. Pentru că cei mai mulţi dintre cititorii acestei pagini, bănuiesc, nu lucrează în învăţământ, să vă explic pe româneşte ce a făcut ministrul David. A tăiat salariile. OK, teoretic nu, dar practic da. Teoretic nu, pentru că salariile, pe hârtie, rămân aceleaşi. Practic da, pentru că salariul este plătit pentru o normă. Însă mulţi profesori câştigau o leacă mai mult pentru că făceau ore din alte norme. Aceste norme sunt din posturile libere. Sunt ore plătite mizerabil, într-un sistem numit "plata cu ora”, dar înseamnă câţiva bănuţi în plus pentru profesori, care oricum sunt plătiţi jalnic. Acum, unele dintre acele ore nu se vor mai plăti, pentru că intră în normă.

Mişcarea numărul 3. După ce profesorii, elevii şi studenţii sunt buzunăriţi, acum învăţământul superior trebuie să primească o lovitură de măciucă în cap. Cum? Simplu. Ministrul David declară, pompos, că studenţii ar trebui să lucreze part-time.

Oricine a trecut în ultimii ani prin facultăţi ştie că amfiteatrele şi sălile de curs sunt goale. Marea majoritate a studenţilor pur şi simplu nu mai vine pe la cursuri. Mulţi colegi au cursuri cu trei sau patru studenţi - doar la examen apar mai mult de jumătate dintre cei 50 sau 100 înscrişi în hârtii.

Este o discuţie mai complicată de ce se întâmplă asta. Dar este o situaţie care s-a generalizat. Ministrul David a trăit pe Lună în ultimii ani? Bănuiesc că nu. Şi atunci ce nu înţelege? Dacă îi trimiţi la muncă şi pe cei câţiva care mai ştiu unde este adresa facultăţii vei distruge complet generaţii întregi de "absolvenţi”.

Ceea ce face Daniel David este să reînvie doctrina de pe vremea lui Ceauşescu a studenţilor care sunt trimişi "în câmpul muncii”. Să facă ce anume? Măcar dacă s-ar duce să facă ceva ce are, cât de cât, legătură cu diploma lor. Dar asta nu este o problemă pentru ministrul David. Am dat peste studenţi care muncesc la agenţii de turism, la supermarket sau la aeroport.

Nicolae Ceauşescu trimitea studenţii să dea cu târnăcopul la Canalul Dunăre-Marea Neagră, să sorteze cartofi sau să culeagă struguri pe la "cooperativele agricole de producţie”. Lumea s-a schimbat. Daniel David îi trimite să lucreze la saloanele de "hair-styling” sau ca "badigarzi”. Orice, doar să nu treacă pe la facultate.

Atunci, care este planul? Ce urmăreşte omul? Credeţi-mă că nu înţeleg. Măcar Ligia Deca avea idei confuze, greşite sau de-a dreptul ridicole despre învăţământ. Daniel David este, cred, primul titular al Educaţiei care nu are nici o idee. Singurul scop pentru care a fost luat în Guvern, din câte se vede, este să semneze orice grozăvie care permite tăierea de fonduri de la Educaţie.

De vreo 15 ani avem o lege care cere ca Educaţiei să îi fie alocate 6 procente din PIB. Nu a avut niciodată. Acum are sub 2 la sută. Rezultă logic că din cele 9 procente deficit - bani aruncaţi pe fereastră de guvernul Ciolacu - aproape jumătate sunt banii destinaţi Educaţiei. Altfel spus, guvernanţii au finanţat aproape 50 la sută din deficit tăind două treimi din banii care trebuiau să revină Educaţiei.

Toţi care lucrăm în Educaţie ştim asta. Îmi este imposibil să cred că Daniel David nu ştie asta. Dar bănuiesc că omul are alte scopuri. De aceea nu îşi contrazice şeful, pe domnul Bolojan, care ne-a cocoşat şi el cu "reformele”. Incapabil să taie măcar un leu de la pensionarii de lux, Ilie Bolojan ne-a făcut o serie de găuri în buzunare mai ceva ca un pistolar din Vestul Sălbatic. Încerc să îmi imaginez o zi de muncă a lui Daniel David şi a şefului său.

