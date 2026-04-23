La Sibiu, s-a dat startul celui mai ambiţios proiect de dialog economic din România: Business Outlook 2026

T.B.
Comunicate de presă / 23 aprilie, 10:55

Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA a dat startul proiectului naţional Business Outlook 2026 printr-un eveniment de amploare desfăşurat la Sibiu, care a adus la aceeaşi masă peste 120 de participanţi: reprezentanţi ai mediului de afaceri privat, oficiali din cadrul Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului şi Turismului, Ministerului Apărării Naţionale MApN, Instituţiei Prefectului, ITM, Primăriei Sibiu, companiilor private, antreprenori şi instituţiilor financiar-bancare. Participanţii au abordat deschis provocările economice actuale, contextul geopolitic si militar, siguranţa naţională ca factor catalizator de dezvoltare economice, au împărtăşit perspective şi au identificat soluţii concrete pentru comunitate şi dezvoltare regională.

În cadrul aceluiaşi eveniment, PEFA a anunţat înfiinţarea filialei PEFA Sibiu, un pas strategic în procesul de consolidare şi extindere a reţelei patronatului la nivel regional şi naţional, cu scopul de a susţine şi reprezenta mediul de afaceri din Transilvania, a construi parteneriate solide şi a dezvolta antreprenoriatul feminin din zonă.

Andreea Negru, Preşedinta PEFA, a declarat: "Business Outlook 2026 reprezintă o veritabilă platformă de dialog autentic, unde perspectiva mediului de afaceri se intersectează cu responsabilitatea autorităţilor şi cu direcţia strategică a instituţiilor financiare. Ceea ce am reuşit să construim la Sibiu răspunde unei nevoi reale: un cadru bazat pe încredere, care permite discuţii deschise despre viitor şi facilitează acţiuni comune. Lansarea filialei PEFA Sibiu reflectă un angajament durabil faţă de dezvoltarea comunităţii de business din regiune.”

Lorena Stoian, Prim-Vicepreşedinta PEFA, a susţinut : "Atunci când oamenii potriviţi se întâlnesc în aceeaşi cameră - antreprenori, decidenţi, reprezentanţi militari, bancheri, academicieni - conversaţia devine concretă şi soluţiile apar. Acesta este modelul în care credem la PEFA: colaborare autentică, nu protocoale. Business Outlook 2026 are toate premisele să devină cel mai important proiect de consultare şi coeziune a mediului de afaceri din România acestui an.”

Evenimentul a marcat un moment de referinţă în dialogul dintre sectorul privat şi cel public, reunind pentru prima dată, într-un cadru comun de dezbatere, mediul de afaceri, autorităţile centrale şi locale, zona militară, sistemul bancar şi mediul academic.

PEFA adresează mulţumiri partenerilor care au susţinut evenimentul de la Sibiu şi care contribuie constant la misiunea patronatului de a construi iniţiative cu impact real în comunitatea de business din România. Seria de evenimente regionale Business Outlook 2026 continuă, pe 7 mai, la Craiova.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 23.04.2026, 11:23)

    o știre dornică pozitivă

    ”La Sibiu, Business Outlook 2026” 

    o știre evidentă negativă

    ”INS: Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut cu 4,2% în primele două luni” 

