LeBron James, selecţionat pentru al 22-lea All-Star Game

O.D.
Sport / 2 februarie, 10:29

LeBron James, selecţionat pentru al 22-lea All-Star Game

În ciuda absenţei sale de o lună la începutul sezonului, LeBron James a fost selecţionat pentru al 22-lea All-Star Game consecutiv (un record). Vedeta echipei Los Angeles Lakers a fost selecţionată printre cele 14 rezerve. All-Star Game va avea loc la 15 februarie, la Los Angeles.

Kevin Durant (Houston) este selecţionat pentru a 16-a oară, în timp ce Kawhi Leonard (LA Clippers) este unul dintre marii absenţi. Şase jucători sunt selecţionaţi pentru prima dată.

„Este extrem de măgulitor”, a declarat James (41 de ani) după înfrângerea Lakers împotriva New York-ului, duminică seara. „Antrenorii au votat, ceea ce înseamnă un respect enorm pentru ei şi pentru faptul că au văzut modul în care joc în această etapă a carierei mele. A fi All-Star înseamnă foarte mult pentru familia mea, pentru cei care m-au urmărit de-a lungul carierei, pentru fanii mei fideli ai lui LeBron. M-au urmărit pe tot parcursul carierei şi este întotdeauna satisfăcător să fii recompensat pentru munca depusă", a adăugat James.

Un alt veteran, Kevin Durant (37 ani, Houston), a fost selecţionat pentru a 16-a oară în cariera sa. În afară de LeBron, doar Kobe Bryant (18) şi Kareem Abdul-Jabbar (19) au mai multe selecţii pentru meciul All-Star.

În schimb, coechipierul lui Durant de la Rockets, Aleperen Sengun, nu se numără printre jucătorii selecţionaţi. Un alt absent notabil este Kawhi Leonard. Jucătorul echipei Los Angeles Clippers, care va găzdui acest All-Star Game la Inuit Dome, are totuşi mai multe meciuri (34 faţă de 30) şi o medie de puncte mai bună (27,7 faţă de 21,9) decât James în acest sezon.

De remarcat că şase jucători vor debuta la All-Star Game, trei din fiecare conferinţă: Jamal Murray (Denver), Chet Holmgren (Oklahoma City), Deni Avidja (Portland) în Vest; Jalen Duren (Detroit), Norman Powell (Miami) şi Jalen Johnson (Atlanta).

În acest sezon, formula All-Star Game se schimbă, deoarece vor fi alcătuite trei echipe de câte opt jucători din cei 24 selectaţi în total: două echipe americane şi una internaţională. Acestea se vor înfrunta în mini-meciuri de 12 minute (adică durata unui sfert) înainte ca cele mai bune două echipe să se întâlnească în finală pentru un ultim mini-meci de 12 minute.

După victoria San Antonio împotriva Orlando, antrenorul Spurs, Mitch Johnson, a fost anunţat ca antrenor selectat pentru conferinţa de vest. Mitch şi staff-ul său vor conduce una dintre cele trei echipe în competiţie. Un antrenor neputând fi selectat pentru două All-Star Games consecutive, Mark Daigneault (Oklahoma CIty) nu a putut fi selectat, în ciuda faptului că Thunder ocupă primul loc în conferinţa de vest.

Jucătorii selecţionaţi pentru cel de-al 75-lea All-Star Game

Conferinţa Est. - Titulari: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee, a 10-a selecţie), Jaylen Brown (Boston, a 5-a), Jalen Brunson (New York, a 3-a), Cade Cunningham (Detroit, a 2-a), Tyrese Maxey (Philadelphia, a 2-a).

Rezerve: Scottie Barnes (Toronto, a 2-a selecţie), Jalen Duren (Detroit, prima selecţie), Jalen Johnson (Atlanta, prima selecţie), Donovan Mitchell (Cleveland, a 7-a selecţie), Norman Powell (Miami, prima selecţie), Pascal Siakam (Indiana, a 4-a selecţie), Karl-Anthony Towns (New York, a 6-a selecţie) .

Conferinţa de Vest. - Titulari: Stephen Curry (Golden State, a 12-a selecţie), Luka Doncic (LA Lakers, a 6-a), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City, a 4-a), Nikola Jokic (Denver, a 8-a), Victor Wembanyama (San Antonio, a 2-a).

Rezerve: Deni Avidja (Portland, 1), Devin Booker (Phoenix, 5), Kevin Durant (Houston, 16), Anthony Edwards (Minnesota, 4), Chet Holmgren (Oklahoma City, 1), LeBron James (LA Lakers, 22), Jamal Murray (Denver, 1).

