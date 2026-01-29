Lia Olguţa Vasilescu: Falimentarea CET Craiova va slăbi sistemul energetic naţional

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, afirmă că „falimentarea voită” a Electrocentrale (CET) Craiova de către Guvernul Bolojan va afecta grav sistemul energetic naţional, potrivit Agerpres. CET Craiova este unul dintre principalii producători de energie electrică din România, iar lipsa finanţării pentru reparaţii şi investiţii critice ar putea duce la închiderea societăţii, conform sursei citate.

Primarul susţine că Guvernul a respins pentru a doua oară un memorandum depus de Ministerul Energiei prin care se solicitau 50 de milioane de lei pentru achiziţia de cazane de apă fierbinte (CAF-uri), necesare pentru ca CET Craiova să mai poată funcţiona o perioadă, adaugă Agerpres.

Vasilescu a explicat: „Cu ce se ocupă Electrocentrale Craiova în principal? Cu producţia de energie electrică şi este una dintre centralele vitale pentru sistemul energetic naţional, după cum a confirmat şi Ministerul Energiei. Energia termică este un produs rezidual care într-o ţară civilizată s-ar plăti la preţ nesemnificativ, tocmai pentru că asigură companiei statului un bonus de cogenerare”, potrivit sursei citate.

Primarul a precizat că municipalitatea a încercat să preia activele necesare pentru producţia de energie termică, însă aceste propuneri au fost respinse de Guvern, relatează Agerpres. „Este dovada clară că Guvernul nu a urmărit niciodată salvarea CET Craiova, ci închiderea acesteia, lăsând oraşul fără soluţii”, a mai spus Lia Olguţa Vasilescu, conform sursei.

Primarul avertizează că falimentarea CET Craiova va slăbi sistemul energetic românesc, iar pentru anumite grupuri care urmăresc vânzarea companiilor de stat, inclusiv Hidroelectrica, falimentarea devine un scop în sine: „Ţapi ispăşitori pe care să dea vina vor găsi mereu. Eu nu sunt în acea categorie”, a adăugat Agerpres.

Municipalitatea propune două soluţii rapide pentru asigurarea încălzirii locuinţelor: transformarea punctelor termice în centrale termice pe gaz acolo unde numărul de abonaţi este suficient de mare şi acordarea de vouchere în funcţie de venituri, astfel încât proprietarii să-şi poată monta centrale termice individuale în zonele cu mai puţini abonaţi, potrivit Agerpres. Primarul a precizat că toate aceste investiţii vor fi incluse în proiectul de buget pe anul acesta, mai adaugă sursa citată.