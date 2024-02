LIVE TEXT:Interviul cu Vladimir Putin realizat de Tucker Carlson

Tucker: Următorul material este un interviu cu Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin. Filmarea a avut loc pe 6 februarie 2024, în jurul orei 19:00, în clădirea din spatele nostru, care este, desigur, Kremlinul. Interviul, aşa cum veţi vedea dacă îl urmăriţi, este în principal despre războiul în curs, războiul din Ucraina, cum a început, ce se întâmplă şi, cel mai urgent, cum s-ar putea încheia. Un aspect de menţionat înainte de a îl urmări. La începutul interviului, am pus cea mai evidentă întrebare, care este "de ce ai făcut asta?". Ai simţit o ameninţare, o ameninţare fizică iminentă, şi aceasta este justificarea ta. Şi răspunsul pe care l-am primit ne-a şocat. Putin a vorbit foarte mult timp, probabil jumătate de oră, despre istoria Rusiei care se întinde încă din secolul al VIII-lea şi, sincer, am crezut că aceasta este o tehnică de manipulare pe care am găsit-o enervantă şi l-am întrerupt de mai multe ori, însă el a răspuns. A fost enervat de întrerupere. Cu toate acestea, am concluzionat, în final, că nu a fost o tehnică de manipulare. Nu exista niciun limită de timp pentru interviu. L-am încheiat după mai mult de două ore. În schimb, ceea ce urmează să vedeţi ni s-a părut sincer, indiferent dacă sunteţi de acord cu asta sau nu.

Vladimir Putin crede că Rusia are o pretenţie istorică asupra unor părţi din vestul Ucrainei. Aşadar, opinia noastră ar fi să priviţi în această lumină ca pe o expresie sinceră a ceea ce gândeşte el. Şi cu asta, iată-l.

Domnule Preşedinte, vă mulţumesc. Pe 22 februarie 2022, v-aţi adresat ţării dumneavoastră printr-un discurs la nivel naţional când a început conflictul din Ucraina şi aţi spus că acţionaţi pentru că aţi ajuns la concluzia că Statele Unite, prin intermediul NATO, ar putea iniţia un, cităm, "atac surpriză împotriva ţării noastre" şi pentru urechile americane, acest lucru sună paranoic. Spuneţi-ne de ce credeţi că Statele Unite ar putea lovi Rusia fără avertisment. Cum aţi ajuns la această concluzie?

Vladimir Putin: Nu este vorba că America, Statele Unite, urmau să lanseze un atac surpriză împotriva Rusiei. Nu am spus asta. Avem o emisiune de divertisment sau o conversaţie serioasă?

Tucker: Iată citatul. Este o discuţie serioasă.

Vladimir Putin: Deorece educaţia dumneavoastră de bază este în domeniul istoriei, din câte am înţeles.

Tucker: Da.

Vladimir Putin: Deci, dacă nu vă supăraţi, vă voi răpi doar 30 de secunde sau un minut din timp pentru a vă oferi o scurtă referire la istorie pentru a vă oferi puţin context istoric.

Tucker: Vă rog.

Vladimir Putin: Să vedem de unde a început relaţia noastră cu Ucraina. De unde provine Ucraina? Statul rus a început să se adune ca o statalitate centralizată. Şi este considerat anul stabilirii statului rus în 862. Dar când locuitorii din Novgorod l-au invitat pe Prinţul Varangian Rurik din Scandinavia să domnească. În 1862, Rusia a sărbătorit cea de-a 1000-a aniversare a statalităţii sale. Şi în Novgorod există un memorial dedicat celei de-a 1000-a aniversări a ţării. În 882, succesorul lui Rurik, Prinţul Oleg, care de fapt juca rolul de regent pentru fiul lui Rurik, a venit la Kiev. El a înlăturat doi fraţi care, aparent, fuseseră odată membri ai anturajului lui Rurik. Astfel, Rusia a început să se dezvolte cu două centre de putere, Kiev şi Novgorod. Următoarea dată foarte semnificativă în istoria Rusiei a fost 988, aceasta a fost botezul Rusiei când Prinţul Vladimir, strănepotul lui Rurik, a botezat Rusia şi a adoptat Ortodoxia sau Creştinismul de Răsărit. De atunci, statul rus centralizat a început să se consolideze. De ce? Datorită teritoriului unic. Legături economice integrate. Aceeaşi limbă. Şi, după botezul Rusiei, aceeaşi credinţă şi domnia Prinţului, statul rus centralizat a început să prindă contur. Încă din Evul Mediu, Prinţul Yaroslav Înţeleptul a introdus ordinea succesiunii la tron. Dar după ce a trecut la cele veşnice, lucrurile s-au complicat din diverse motive. Tronul nu era trecut direct de la tată la fiul cel mare, ci de la prinţul decedat la fratele său. Apoi la fiii săi în linii diferite. Toate acestea au condus la fragmentarea şi la sfârşitul Rusiei ca stat unic. Nu a fost nimic special în acest sens. Aceeaşi situaţie se întâmpla şi în Europa la acea vreme. Dar statul rus fragmentat a devenit o pradă uşoară pentru imperiul creat mai devreme de Genghis Khan. Succesorii săi, în special Batu Khan, au jefuit şi au distrus aproape toate oraşele. Partea de sud, inclusiv Kievul, şi alte câteva oraşe, pur şi simplu au pierdut independenţa. În timp ce oraşele din nord şi-au păstrat o parte din suveranitate. Trebuiau să plătească tributul hordelor, dar au reuşit să-şi păstreze o parte din suveranitate. Şi apoi, un stat rus unificat a început să prindă contur, cu centrul său la Moscova. Partea de sud a teritoriilor ruse, inclusiv Kievul, a început să graviteze treptat către un alt magnet, centrul care se contura în Europa. Acesta era Marele Principat al Lituaniei, şi chiar era numit Principatul Lituaniei şi Rusiei, deoarece ruşii erau o parte semnificativă a populaţiei. Vorbeau limba rusă veche şi erau ortodocşi. Dar apoi a fost o unificare, uniunea Marelui Principat al Lituaniei şi Regatul Poloniei. Câţiva ani mai târziu, s-a semnat o altă uniune, dar de data aceasta deja în sfera religioasă, unii dintre preoţii ortodocşi au devenit supuşi ai Papei. Astfel, aceste teritorii au devenit parte a statului polonezo-lituanian. Timp de decenii, polonezii s-au angajat în colonizarea acestei părţi a populaţiei. Au introdus o limbă acolo, au încercat să înculce ideea că această populaţie nu era exact rusă, că pentru că trăiau la margine, erau ucraineni. Iniţial, cuvântul "ucrainean" însemna că persoana trăia la marginea statului, de-a lungul marginilor sau era implicată în serviciul de patrulare la graniţă. Nu însemna nicio grupă etnică particulară. Aşadar, polonezii încercau, în orice fel posibil, să colonizeze această parte a teritoriilor ruse şi, de fapt, să o trateze destul de aspru, să nu spunem crud, toate acestea au dus la faptul că această parte a teritoriilor ruse a început să lupte pentru drepturile lor. Au scris scrisori către Varşovia cerând ca drepturile lor să fie respectate şi să fie delegaţi aici oameni, inclusiv la Kiev.

Tucker: Vă rog să mă scuzaţi. Aţi putea să ne spuneţi în ce perioadă, pierd urma la care moment din istorie ne aflăm în timpul asupririi poloneze a Ucrainei?

Vladimir Putin: A fost în secolul al XIII-lea. Acum, vă voi spune ce s-a întâmplat mai târziu şi vă voi da şi datele pentru a nu exista confuzie. În 1654, chiar un pic mai devreme în acel an, oamenii care aveau autoritate asupra acelei părţi a teritoriului rus s-au adresat, aşa că repet, cerând să le trimită conducători de origine rusă şi de credinţă ortodoxă. Dar Varşovia nu le-a răspuns, iar de fapt le-a respins cererile, ei s-au adresat Moscovei pentru ca Moscova să-i preia. Ca să nu credeţi că inventez lucruri, vă voi oferi aceste documente.

Tucker: Ei bine, nu pare că inventaţi. Şi nu sunt sigur de relevanţa acestor evenimente pentru ce s-a întâmplat acum doi ani.

Vladimir Putin: Dar totuşi, acestea sunt documente din arhive. Copii. Aici sunt scrisorile de la Bohdan Khmelnytsky, omul care controla puterea în această parte a teritoriilor ruse, care acum se numeşte Ucraina. El a scris către Varşovia cerând să li se respecte drepturile. Şi după ce a fost refuzat, a început să scrie scrisori către Moscova. Cerând să fie primiţi sub puterea fermă a ţarului Moscovei. Există copii ale acestor documente. Le voi lăsa pentru memoria dvs. bună. Există o traducere în limba rusă. Puteţi să o traduceţi în engleză mai târziu. Dar Rusia nu ar fi fost de acord să-i admită imediat, presupunând că ar începe războiul cu Polonia. Cu toate acestea, în 1654, Adunarea rusă a clerului de vârf şi a moşierilor, condusă de ţar, care era organismul reprezentativ al puterii vechiului stat rus, a decis să includă o parte din teritoriile ruse vechi în Regatul Moscovei. După cum era de aşteptat, războiul cu Polonia a început. A durat 13 ani, iar apoi în 1654, s-a încheiat o pauză. Şi 32 de ani mai târziu, cred că a fost semnat un tratat de pace cu Polonia, pe care ei l-au numit pacea eternă. Şi aceste teritorii, întreaga mal stâng al Niprului, inclusiv Kievul, au intrat în Rusia. Şi întregul mal drept al Niprului a rămas în Polonia. Sub conducerea Caterinei cea Mare, Rusia şi-a recucerit toate teritoriile sale istorice, inclusiv în sud şi vest, toate acestea durând până la Revoluţie. Înainte de Primul Război Mondial, Statul Major General austriac s-a bazat pe ideile de ucrainizare şi a început să promoveze activ ideile Ucrainei şi ucrainizarea. Motivul era evident. Chiar înainte de Primul Război Mondial, doreau să slăbească inamicul potenţial şi să-şi asigure condiţii favorabile în zona de frontieră. Astfel, ideea care a apărut în Polonia, că oamenii care locuiau în acele teritorii nu erau într-adevăr ruşi, ci aparţineau mai degrabă unei grupări etnice speciale, ucraineni, a început să fie propagată de Statul Major General austriac. Încă din secolul al XIX-lea, au apărut teoreticieni care militau pentru independenţa Ucrainei. Toţi aceştia, totuşi, susţineau că Ucraina ar trebui să aibă o relaţie foarte bună cu Rusia. Au insistat asupra acestui aspect. După revoluţia din 1917, bolşevicii au căutat să restaureze statalitatea, iar războiul civil a început, inclusiv ostilităţile cu Polonia. În 1921, s-a proclamat pacea cu Polonia. Şi în temeiul acelui tratat, malul drept al râului Nipru a fost din nou dat înapoi Poloniei. În 1939, după ce Polonia a cooperat cu Hitler. A colaborat cu Hitler, nu, Hitler i-a oferit Poloniei pace şi un tratat de prietenie. O alianţă, cerând în schimb ca Polonia să returneze Germaniei aşa-numitul Coridor Danzig, care lega marea parte a Germaniei cu Prusia de Est şi Konigsberg. După Primul Război Mondial, acest teritoriu a fost transferat Poloniei. Şi în locul lui Danzig, a apărut un oraş numit Gdañsk. Hitler le-a cerut să-l dea pe cale amiabilă, dar au refuzat. Desigur, totuşi, au colaborat cu Hitler şi au participat împreună la împărţirea Cehoslovaciei.

Tucker: Dar, pot să întreb, încercaţi să argumentaţi că Ucraina, cu siguranţă anumite părţi ale Ucrainei, estul Ucrainei, de fapt sunt parte din Rusia de sute de ani. De ce nu aţi luat pur şi simplu acele teritorii atunci când aţi devenit preşedinte acum 24 de ani? Aveţi arme nucleare. Ei nu. De fapt, este teritoriul vostru. De ce aţi aşteptat atât de mult?

Vladimir Putin: Vă voi spune, vin pentru asta. Această scurtă prezentare se apropie de final. S-ar putea să fie plictisitoare, dar explică multe lucruri.

Tucker: Nu este plictisitor, însă nu ştiu dacă este relevant.

Vladimir Putin: Foarte bine, foarte bine. Sunt foarte recunoscător că apreciaţi asta. Mulţumesc. Deci, înainte de Al Doilea Război Mondial, Polonia a colaborat cu Hitler. Şi deşi nu a cedat cererilor lui Hitler, totuşi a participat la împărţirea Cehoslovaciei împreună cu Hitler, deoarece polonezii nu au cedat coridorul Danzig Germaniei şi au mers prea departe, determinându-l pe Hitler să înceapă Al Doilea Război Mondial atacându-i. De ce a fost Polonia împotriva căreia a început războiul, pe 1 septembrie 1939? Polonia s-a dovedit a fi inflexibilă, iar Hitler nu a avut altceva de făcut decât să înceapă implementarea planurilor sale cu Polonia. Sobieski. Apropo, URSS, am citit nişte documente de arhivă, s-a comportat foarte corect şi a cerut permisiunea Poloniei să-şi trimită trupele prin teritoriul polonez pentru a ajuta Cehoslovacia. Dar atunci ministrul de externe polonez a spus că dacă avioanele sovietice zburau peste Polonia, acestea ar fi doborâte deasupra teritoriului Poloniei. Dar asta nu contează. Contează că războiul a început şi Polonia a căzut pradă politicilor pe care le-a urmat împotriva Cehoslovaciei. În conformitate cu cunoscutul Pact Molotov-Ribbentrop, o parte din teritoriu, inclusiv vestul Ucrainei, urma să fie dată Rusiei, astfel Rusia, care pe atunci se numea URSS, şi-a regăsit teritoriile istorice. După victoria în Marele Război Patriotic, aşa cum numim noi Al Doilea Război Mondial, şi toate aceste teritorii au fost în cele din urmă confirmate ca aparţinând Rusiei, URSS-ului. În ceea ce priveşte Polonia, a primit, aparent în compensaţie, teritoriile care iniţial au fost germane. Părţile de est ale Germaniei. Acestea sunt acum teritoriile vestice ale Poloniei. Desigur, Polonia şi-a recăpătat accesul la Marea Baltică şi la Danzig. Care a primit din nou numele său polonez. Aşa că aşa a evoluat această situaţie. În 1922, când se înfiinţa URSS-ul, bolşevicii au început construirea URSS-ului şi au înfiinţat Ucraina Sovietică, care nu a existat niciodată înainte.

Tucker: Corect.

Vladimir Putin: Stalin a insistat ca acele republici să fie incluse în cadrul URSS ca entităţi autonome. Pentru o anumită raţiune inexplicabilă, Lenin, fondatorul statului sovietic, a insistat să aibă dreptul să se retragă din URSS. Şi din nou, pentru motive necunoscute, el a transferat acelei Republici Sovietice de Ucraina nou-înfiinţate unele din teritoriile, împreună cu oamenii care trăiau acolo, chiar dacă acele teritorii nu fuseseră niciodată numite Ucraina, şi totuşi au devenit parte a acelei Republici Sovietice de Ucraina. Aceste teritorii includeau regiunea Mării Negre, care a fost obţinută sub domnia Caterinei cea Mare şi care nu avea nicio conexiune istorică cu Ucraina. Chiar dacă mergem până în 1654, când acele teritorii au revenit la Imperiul Rus, teritoriul avea dimensiunea a 3-4 regiuni ale Ucrainei moderne, fără regiunea Mării Negre. Acest lucru era complet exclus din discuţie.

Tucker: În 1654.

Vladimir Putin: Exact.

Tucker: În mod evident, aveţi o cunoştinţă enciclopedică a acestei regiuni. Dar, de ce nu aţi prezentat această argumentare în primii 22 de ani ca preşedinte, că Ucraina nu era o ţară reală?

Vladimir Putin: Uniunea Sovietică a primit o mare parte din teritorii care nu-i aparţinuseră niciodată, inclusiv regiunea Mării Negre. La un moment dat, atunci când Rusia le-a primit ca urmare a războaielor ruso-turce, ele erau numite Noua Rusie sau o altă Rusie. Dar asta nu contează. Ceea ce contează este că Lenin, fondatorul statului sovietic, a stabilit Ucraina în acest fel. Timp de decenii, Republica Sovietică Ucraineană s-a dezvoltat ca parte a URSS-ului. Şi, din motive necunoscute, din nou, bolşevicii s-au angajat în ucrainizare. Nu doar pentru că conducerea sovietică era compusă în mare măsură din cei originari din Ucraina. Mai degrabă, acest lucru a fost explicat prin politica generală de indigenizare urmată de Uniunea Sovietică. Aceleaşi lucruri s-au făcut şi în alte republici sovietice. Aceasta implică promovarea limbilor naţionale şi a culturilor naţionale, ceea ce nu este rău, în principiu. Aşa a fost creată Ucraina Sovietică. După Al Doilea Război Mondial, Ucraina a primit, pe lângă teritoriile care aparţinuseră Poloniei înainte de război, o parte din teritoriile care aparţinuseră anterior Ungariei şi României. Deci, România şi Ungaria şi-au pierdut o parte din teritorii, care au fost date Ucrainei Sovietice, şi ele rămân încă parte a Ucrainei. Deci, în acest sens, avem toate motivele să afirmăm că Ucraina este un stat artificial care a fost modelat după voinţa lui Stalin.

Tucker: Credeţi că Ungaria are dreptul să-şi recupereze teritoriile de la Ucraina şi că alte naţiuni au dreptul să revină la graniţele lor din 1654?

Vladimir Putin: Nu sunt sigur dacă ar trebui să se întoarcă la graniţele lor din 1654. Dar având în vedere perioada lui Stalin, aşa-numitul regim al lui Stalin, care, aşa cum susţin mulţi, a văzut numeroase încălcări ale drepturilor omului şi ale drepturilor altor state. Se poate spune că ar putea revendica acele teritorii ale lor, chiar dacă nu au dreptul să facă asta. Este cel puţin înţelegător.

Tucker: I-ai spus lui Viktor Orban că poate avea o parte din Ucraina?

Vladimir Putin: Niciodată. Nu i-am spus niciodată. Nici măcar o singură dată. Nici măcar nu am avut vreo conversaţie pe acest subiect. Dar ştiu cu siguranţă că maghiarii care trăiesc acolo au vrut să se întoarcă pe terenul lor istoric. Mai mult decât atât, aş vrea să împărtăşesc cu tine o poveste foarte interesantă. Mă abat, este una personală. Undeva la începutul anilor '80, am făcut o călătorie cu maşina din fostul Leningrad, traversând Uniunea Sovietică prin Kiev. Am făcut o oprire în Kiev şi apoi am mers în vestul Ucrainei. Am mers în oraşul Beregovoy şi toate numele oraşelor şi satelor erau în rusă şi în limba pe care nu o înţelegeam, în maghiară, în rusă şi în maghiară. Nu în ucraineană, în rusă şi în maghiară. Conduceam printr-un fel de sat, şi erau bărbaţi aşezaţi lângă casele lor, purtând costume negre în trei piese şi pălării negre cilindrice. Am întrebat, sunt ei nişte artişti? Mi s-a spus nu, nu sunt artişti, sunt maghiari. Am spus, ce fac aici? Ce vrei să spui? Acesta este pământul lor. Locuiesc aici. Acest lucru s-a întâmplat în timpul sovietic în anii '80. Au păstrat limba maghiară, numele maghiare şi toate costumele lor naţionale. Sunt maghiari şi se consideră maghiari.

Tucker: Ceea ce este, şi există multe astfel de situaţii, deşi cred că multe naţiuni sunt frustrate şi de problema Transilvaniei, aşa cum ştiţi evident. Dar multe naţiuni simt frustrare din cauza frontierelor redesenate în urma războaielor secolului al XX-lea şi a războaielor care se întind pe parcursul a mii de ani, cele pe care le-aţi menţionat. Dar faptul este că nu aţi expus această poziţie în public până acum doi ani, în februarie. Şi în cadrul argumentaţiei pe care aţi prezentat-o, pe care am citit-o astăzi, explicaţi în detaliu că aţi simţit o ameninţare fizică din partea Vestului în cadrul NATO, inclusiv o posibilă ameninţare nucleară. Este o caracterizare corectă a ceea ce aţi spus?

Vladimir Putin: Înţeleg că discursurile mele lungi probabil că depăşesc genul interviului. De aceea v-am întrebat la început, avem o discuţie serioasă sau un show? Aţi spus o discuţie serioasă. Aşa că vă rog să mă înţelegeţi. Ajungem la punctul în care Ucraina Sovietică a fost înfiinţată. Apoi, în 1991, Uniunea Sovietică s-a prăbuşit şi tot ce Rusia a oferit generos Ucrainei a fost smuls de aceasta. Ajung la un punct foarte important al agendei de astăzi.

Tucker: Mulţumesc.

Vladimir Putin: În definitiv, prăbuşirea Uniunii Sovietice a fost efectiv iniţiată de conducerea rusă. Nu înţeleg la ce s-a ghidat conducerea rusă la acea vreme, dar suspectez că au fost mai multe motive să se creadă că totul va fi în regulă. În primul rând, cred că atunci conducerea rusă credea că fundamentul relaţiei dintre Rusia şi Ucraina era, de fapt, o limbă comună. Mai mult de 90% din populaţie vorbea rusă. Legături de familie, fiecare al treilea locuitor avea oarecum legături de familie sau de prietenie. Cultură comună. Istorie comună, în cele din urmă, credinţă comună, convieţuirea cu un singur stat timp de secole şi economii profund interconectate. Toate acestea erau atât de fundamentale. Toate aceste elemente împreună fac relaţiile noastre bune inevitabile. Al doilea punct este unul foarte important. Vreau ca dumneavoastră, ca cetăţean american, şi telespectatorii dumneavoastră să audă acest lucru. Conducerea rusă de atunci a presupus că Uniunea Sovietică încetase să mai existe şi, prin urmare, nu mai existau linii ideologice de demarcaţie. Rusia chiar a fost de acord voluntar şi proactiv cu prăbuşirea Uniunii Sovietice şi credea că acest lucru va fi înţeles de aşa-numitul Vest civilizat ca o invitaţie la cooperare şi asociere. Aşa ceva se aştepta Rusia, atât din partea Statelor Unite, cât şi din acest aşa-numit Vest colectiv în ansamblu. Au fost oameni deştepţi, inclusiv în Germania, precum Egon Bahr, un politician important al Partidului Social Democrat, care a insistat în conversaţiile sale personale cu conducerea sovietică pe marginea prăbuşirii Uniunii Sovietice, că ştiau că trebuie să fie stabilite sisteme de securitate în Europa. Ajutorul ar trebui dat Germaniei unificate, dar ar trebui, de asemenea, stabilit un nou sistem care să includă Statele Unite, Canada, Rusia şi alte ţări din Europa Centrală. Dar NATO nu trebuie să se extindă. Aşa a spus el. Dacă NATO se extinde, totul va fi exact la fel ca în timpul Războiului Rece, doar mai aproape de graniţele Rusiei. Asta e tot. Era un bătrân înţelept, dar nimeni nu l-a ascultat. De fapt, s-a supărat o dată. Dacă, a spus el, nu mă ascultaţi, nu voi mai păşi niciodată în Moscova. Totul s-a întâmplat exact aşa cum spusese el.

Tucker: Desigur, s-a întâmplat. Şi am menţionat acest lucru de multe ori. Cred că este un punct corect. Şi mulţi în America credeau că relaţiile dintre Rusia şi Statele Unite ar fi bune odată cu prăbuşirea Uniunii Sovietice şi sfârşitul Războiului Rece, s-a întâmplat exact opusul. Dar nu aţi explicat niciodată de ce credeţi că s-a întâmplat asta, în afară de a spune că Vestul se teme de o Rusie puternică. Dar avem o China puternică, Vestul nu pare să fie prea îngrijorat de ea. Ce credeţi despre Rusia a convins factorii de decizie că trebuie să o dea jos?

Vladimir Putin: Vestul se teme mai mult de China puternică decât de o Rusie puternică, deoarece Rusia are 150 de milioane de oameni, iar China are 1,5 miliarde de locuitori. Şi economia sa creşte cu salturi şi limite, sau cu 5% pe an. A fost chiar mai mult în trecut, dar este suficient pentru China. După cum spunea odată Bismarck, potenţialele sunt cele mai importante. Potenţialul Chinei este imens. Este cea mai mare economie din lume în prezent în ceea ce priveşte puterea de cumpărare şi dimensiunea economiei. A depăşit deja Statele Unite de mult timp şi creşte rapid. Să nu vorbim despre cine se teme de cine. Să nu raţionăm în astfel de termeni. Şi să intrăm în faptul că după 1991, când Rusia se aştepta să fie întâmpinată în familia frăţească a naţiunilor civilizate, nu s-a întâmplat nimic de genul acesta. Ne-aţi păcălit. Nu mă refer la dumneavoastră personal când spun "dumneavoastră". Desigur, vorbesc despre Statele Unite. Promisiunea era că NATO nu va expanda spre est. Dar s-au întâmplat de cinci ori. Au fost cinci valuri de extindere. Am tolerat toate acestea. Încercam să-i convingem. Spuneam, vă rugăm să nu o faceţi. Suntem la fel de burghezi acum ca şi voi. Suntem o economie de piaţă şi nu există putere a Partidului Comunist. Să negociem. Mai mult, am mai spus asta şi în public înainte. A fost un moment când s-a început să se creeze o anumită ruptură între noi. Înainte de asta, Yeltsin a venit în Statele Unite. Vă amintiţi, a vorbit în Congres şi a spus cuvintele bune: Dumnezeu să binecuvânteze America. Tot ce a spus au fost semnale, lăsaţi-ne înăuntru. Vă amintiţi dezvoltările din Iugoslavia înainte de aceasta, Yeltsin a fost lăudat cu prisosinţă. De îndată ce au început dezvoltările în Iugoslavia, el şi-a ridicat vocea în sprijinul sârbilor. Şi nu am putut să nu ne ridicăm vocile în apărarea sârbilor. Înţeleg că acolo se desfăşurau procese complexe. Da, dar Rusia nu ar fi putut să nu-şi ridice vocea în sprijinul sârbilor, pentru că sârbii sunt, de asemenea, o naţiune specială şi apropiată de noi, cu cultură ortodoxă şi aşa mai departe. Este o naţiune care a suferit atât de mult de-a lungul generaţiilor. Ei bine, indiferent. Ceea ce este important este că Yeltsin şi-a exprimat sprijinul. Ce a făcut Statele Unite? Încălcând dreptul internaţional şi Carta ONU, au început bombardarea Belgradului. Au fost Statele Unite care au scos geniul din sticlă. Mai mult, atunci când Rusia a protestat şi şi-a exprimat nemulţumirea, ce s-a spus? Carta ONU şi dreptul internaţional au devenit învechite. Acum, toată lumea invocă dreptul internaţional, dar la acea vreme au început să spună că totul era învechit. Totul trebuia schimbat. Desigur, unele lucruri trebuie schimbate, deoarece echilibrul de putere s-a schimbat. Este adevărat, dar nu în acest mod. Yeltsin a fost imediat tras prin noroi, acuzat de alcoolism, de neînţelegere, de neştiinţă. El a înţeles totul, vă asigur. Ei bine, am devenit preşedinte în 2000. Am crezut, bine, problema iugoslavă s-a încheiat, dar ar trebui să încercăm să restabilim relaţiile. Să redeschidem uşa pe care Rusia încercase să o treacă. Şi mai mult, am spus asta public, o pot reitera. La o întâlnire aici, în Kremlin, cu preşedintele în exerciţiu Bill Clinton, chiar aici, în camera alăturată, i-am spus: Bill, crezi că dacă Rusia ar cere să adere la NATO, crezi că s-ar întâmpla?" Brusc, el a spus: "ştii, e interesant. Cred că da." Dar seara, când ne-am întâlnit la cină, a spus: Ştii, am vorbit cu echipa mea, nu, nu este posibil acum. Puteţi să-l întrebaţi. Cred că va urmări interviul nostru, el va confirma. Nu aş fi spus aşa ceva dacă nu s-ar fi întâmplat. Bine, e imposibil acum.

Tucker: Aţi fost sincer? Aţi fi aderat la NATO?

Vladimir Putin: Uitaţi, am pus întrebarea, este posibil sau nu? Şi răspunsul pe care l-am primit a fost nu. Dacă nu aş fi fost sincer în dorinţa mea de a afla care era poziţia de conducere....

Tucker: Dar dacă ar fi spus da, aţi fi aderat la NATO?

Vladimir Putin: Dacă ar fi spus da, procesul de apropiere ar fi început, şi, în cele din urmă s-ar fi putut întâmpla dacă am fi văzut o dorinţă sinceră din partea partenerilor noştri. Dar nu s-a întâmplat. Ei bine, nu înseamnă nu, bine, în regulă.

Tucker: De ce credeţi că este aşa? Doar ca să ajungem la motive. Ştiu, sunteţi clar amărât în legătură cu asta. Înţeleg. Dar de ce credeţi că Vestul v-a respins atunci? De ce ostilitatea? De ce sfârşitul Războiului Rece nu a reparat relaţia? Ce motivează acest lucru din punctul dumneavoastră de vedere?

Vladimir Putin: Ai spus că sunt amărât în legătură cu răspunsul. Nu, nu este amărăciune. Este doar constatarea unui fapt. Nu suntem mire şi mireasă, amărăciunea, resentimentul, nu sunt despre acele lucruri în astfel de circumstanţe. Am realizat doar că nu suntem bineveniţi acolo, atât. Ei bine, în regulă. Dar să construim relaţii în alt mod. Să căutăm teren comun în altă parte. De ce am primit un astfel de răspuns negativ, ar trebui să întrebaţi liderii voştri. Eu pot doar să ghicesc de ce, o ţară prea mare, cu opinia sa proprie şi aşa mai departe. Şi Statele Unite, am văzut cum se rezolvă problemele în cadrul NATO. Vă voi da acum un alt exemplu în legătură cu Ucraina din 2008. Deşi se discută despre asta, nu voi dezvălui un secret nou sau ceva de genul. Cu toate acestea, după aceea, am încercat să construim relaţii în moduri diferite. De exemplu, evenimentele din Orientul Mijlociu, în Irak, am construit relaţii cu Statele Unite într-un mod foarte blând, prudent, precaut. Am ridicat de mai multe ori problema că Statele Unite nu ar trebui să susţină separatismul sau terorismul în Caucazul de Nord? Dar ei continuă să facă acest lucru oricum. Şi sprijin politic, sprijin informaţional, sprijin financiar, chiar şi sprijin militar a venit de la Statele Unite şi de la sateliţii săi pentru grupurile teroriste din Caucaz. Odată am ridicat această problemă cu colegul meu, de asemenea, preşedintele Statelor Unite. El spune că este imposibil. Aveţi dovezi? Am spus da, am fost pregătit pentru această conversaţie, şi i-am dat acele dovezi de motivaţie. El s-a uitat la ele şi ştii ce a spus? Îmi cer scuze, dar asta s-a întâmplat. Voi cita, spune, "ei bine, le voi da o bătaie." Am aşteptat şi am aşteptat un răspuns. Nu a fost niciun răspuns. Am spus directorului FSB: Scrieţi la CIA". Care este rezultatul conversaţiei cu preşedintele? A scris o dată, de două ori. Şi apoi am primit un răspuns. Avem răspunsul în arhivă. CIA a răspuns: Noi lucrăm cu opoziţia din Rusia. Noi credem că aceasta este ceea ce trebuie făcut şi vom continua să o facem." Este doar ridicol. Ei bine, în regulă. Am realizat că nu era vorba de discuţie.

Tucker: Forţele opuse dumneavoastră? Deci spuneţi că CIA încearcă să răstoarne guvernul dumneavoastră?

Vladimir Putin: Desigur, ei se refereau în acel caz specific la separatiştii, teroriştii care au luptat cu noi în Caucaz. Aşa îi numesc ei pe opoziţie. Aceasta este a doua chestiune. Al treilea moment este unul foarte important, este momentul în care sistemul american de apărare antirachetă a fost creat la început. Noi i-am convins pentru o lungă perioadă să nu îl creeze în Statele Unite. În plus, după ce am fost invitat de Bush Junior, tatăl lui Bush senior, să vizitez locuinţa lui pe malul oceanului, am avut o conversaţie foarte serioasă cu preşedintele Bush şi echipa sa. Am propus ca Statele Unite, Rusia şi Europa să creeze împreună sistemul de apărare antirachetă pe care noi am crezut că, dacă este creat unilateral, ameninţă unilateral securitatea noastră. În ciuda faptului că Statele Unite au spus oficial că acesta este creat împotriva ameninţărilor cu rachete din partea Iranului. Acesta a fost motivul pentru desfăşurarea sistemului de apărare antirachetă. Am sugerat să lucrăm împreună: Rusia, Statele Unite şi Europa. Ei au spus că este foarte interesant. M-au întrebat: "Sunteţi serios?" Am spus: "Absolut".

Tucker: Pot să întreb în ce an a fost acest lucru?

Vladimir Putin: Nu îmi amintesc. Este uşor de găsit pe internet. Când am fost în SUA, la invitaţia lui Bush senior. Este chiar mai uşor să aflaţi de la cineva despre ce vă voi spune. Mi s-a spus că este foarte interesant. Am spus: "Imaginaţi-vă doar dacă am putea rezolva împreună o astfel de provocare globală de securitate strategică. Lumea se va schimba. Probabil vom avea dispute, probabil economice şi chiar politice. Dar am putea schimba drastic situaţia în lume. " El spune "Da, şi întreabă:" Sunteţi serios? Am spus: "Desigur." "Trebuie să ne gândim la asta." Am spus: "Continuaţi, vă rog". Apoi secretarul Apărării Gates, fostul director al CIA şi secretarul de stat Rice au venit aici, la această masă. Ei au stat la această masă. Eu, ministrul de externe şi ministrul rus al apărării în partea cealaltă. Mi-au spus mie: da, ne-am gândit la asta. Suntem de acord. Am spus: "Mulţumesc lui Dumnezeu, minunat". "Dar cu unele excepţii."

Tucker: Deci, de două ori ai descris deciziile luate de preşedinţii SUA şi apoi subminate de şefii agenţiilor lor. Deci, se pare că descrii un sistem care nu este condus de oamenii aleşi, în relatarea dumneavoastră.

Vladimir Putin: Aşa este, aşa este. Şi apoi ne-au spus pur şi simplu să dispărem. Nu voi detalia pentru că mi se pare incorect. Până la urmă, a fost o conversaţie confidenţială, dar propunerea noastră a fost respinsă. Asta este un fapt. Atunci am spus: "Uitaţi, dar atunci vom fi nevoiţi să luăm măsuri de contracarare. Vom crea astfel de sisteme de lovire care vor înfrunta cu siguranţă sistemele de apărare antirachetă. Răspunsul a fost: "Noi nu facem asta împotriva voastră, şi faceţi ce vreţi. Presupunând că nu este împotriva noastră, nu este împotriva Statelor Unite. Am spus, "Bine." Foarte bine. Aşa s-a întâmplat. Şi am creat sisteme hipersonice cu rază intercontinentală şi continuăm să le dezvoltăm. Acum suntem înaintea tuturor, Statelor Unite şi celorlalte ţări, în ceea ce priveşte dezvoltarea sistemelor de lovire hipersonice. Şi le îmbunătăţim în fiecare zi. Dar nu am fost noi. Am propus să mergem pe alt drum şi am fost respinşi. Acum despre extinderea NATO spre est. Ei bine, ni s-a promis că nu va fi NATO la est, nici măcar un centimetru la est, aşa cum ni s-a spus. Şi apoi ce? Au spus, ei bine, nu este consfinţit pe hârtie, aşa că vom extinde. Aşa că au fost cinci valuri de extindere. Statele baltice, întreaga Europă de Est şi aşa mai departe. Şi acum vin la chestia principală. Au ajuns în Ucraina. În cele din urmă, în 2008, la summitul de la Bucureşti, au declarat că uşile pentru Ucraina şi Georgia să adere la NATO erau deschise. Acum, despre cum se iau deciziile acolo. Germania, Franţa păreau să fie împotriva, precum şi unele alte ţări europene. Dar apoi, aşa cum s-a dovedit mai târziu, preşedintele Bush şi el este un tip dur, un politician dur, aşa cum mi s-a spus mai târziu, a exercitat presiuni asupra noastră şi am fost nevoiţi să fim de acord. Este ridicol. Este ca în grădiniţă. Unde sunt garanţiile? Ce grădiniţă este asta? Ce fel de oameni sunt aceştia? Cine sunt ei? Vedeţi, au fost presaţi. Au fost de acord. Şi apoi spun că Ucraina nu va fi în NATO. Ştiţi, spun că nu ştiu. Ştiu că aţi fost de acord în 2008. De ce nu vă veţi mai încadra în viitor? Ei bine, ne-au presat atunci. Spun, de ce nu vă vor presa mâine şi veţi fi de acord din nou? Ei bine. Este absurd. Cine este acolo cu care să vorbesc? Suntem gata să discutăm. Dar cu cine? Unde sunt garanţiile? Nici unul. Aşa că au început să dezvolte teritoriul Ucrainei. Ce este acolo? V-am spus fundalul, cum se dezvoltă acest teritoriu. Ce fel de relaţii? Au fost cu Rusia. Fiecare al doilea sau al treilea om de acolo a avut întotdeauna legături cu Rusia. Şi în timpul alegerilor în Ucraina deja independentă şi suverană, care şi-a câştigat independenţa ca urmare a declaraţiei de independenţă. Şi, apropo, se spune că Ucraina este un stat neutru. Şi în 2008, brusc, uşile sau porţile spre NATO i-au fost deschise. Oh, vino să mă scoţi. Asta nu este cum am convenit. Acum, toţi preşedinţii care au ajuns la putere în Ucraina, s-au bazat pe electoratul cu o atitudine bună faţă de Rusia într-un fel sau altul. Acesta este sud-estul Ucrainei. Acesta este un număr mare de oameni. Şi a fost foarte dificil să convingi acest electorat, care a avut o atitudine pozitivă faţă de Rusia. Viktor Yanukovych a ajuns la putere. Şi cum, prima dată a câştigat, după preşedintele Kuchma, au organizat al treilea tur, care nu este prevăzut în Constituţia Ucrainei. Acesta este un lovitură de stat. Doar imaginaţi-vă că pe cineva din Statele Unite nu i-ar plăcea rezultatul...

Tucker: În 2014?

Vladimir Putin: Nu, a fost înainte de asta. După preşedintele Kuchma, Viktor Yanukovych a câştigat alegerile. Cu toate acestea, adversarii lui nu au recunoscut acea victorie. SUA au susţinut opoziţia şi s-a programat al treilea tur. Dar ce este asta? Acesta este un lovitură de stat. SUA l-au susţinut şi câştigătorul celui de-al treilea tur a venit la putere. Imaginaţi-vă dacă în SUA ceva nu i-ar fi plăcut cuiva şi al treilea tur de alegeri, pe care Constituţia SUA nu-l prevede, ar fi fost organizat. Cu toate acestea, acest lucru s-a întâmplat în Ucraina. Bine. Viktor Yushchenko, care era considerat politician pro-occidental, a venit la putere, dar bine am construit relaţii şi cu el. A venit la Moscova în vizite. Am vizitat şi Kievul. Am vizitat şi eu, ne-am întâlnit într-un cadru informal. Dacă el este pro-occidental, fie. Este bine. Lăsaţi oamenii să-şi facă treaba. Situaţia ar fi trebuit să se dezvolte în interiorul Ucrainei independente ca urmare a conducerii lui Kuchma. Lucrurile s-au înrăutăţit şi Viktor Yanukovych a ajuns la putere. Poate că nu a fost cel mai bun preşedinte şi politician, nu ştiu. Nu vreau să fac evaluări. Cu toate acestea, a apărut problema asocierea cu UE. Noi întotdeauna am fost deschişi la asta. Faceţi ce vreţi. Dar când am citit tratatul de asociere, s-a dovedit a fi o problemă pentru noi, deoarece aveam zona de liber schimb şi frontiere vamale deschise cu Ucraina, care în cadrul acestei asociaţii ar fi trebuit să-şi deschidă graniţele pentru Europa, ceea ce ar fi dus la inundarea pieţei noastre. Dar am spus, nu, asta nu va funcţiona. Vom închide graniţele noastre cu Ucraina, graniţele vamale, adică. Yanukovych a început să calculeze cât va câştiga Ucraina, cât va pierde şi a spus partenerilor săi europeni: "Am nevoie de mai mult timp să mă gândesc înainte de a semna." În momentul în care a spus asta, opoziţia a început să ia măsuri distructive care au fost susţinute de Vest. Totul s-a rezumat la Maidan şi la un lovitură de stat în Ucraina.