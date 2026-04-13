Maaal.com: Blocada Strâmtorii Ormuz costă economia Iranului aproximativ 435 de milioane de dolari pe zi

Impunerea unei blocade navale asupra Iran prin Strâmtoarea Ormuz generează pierderi de aproximativ 435 de milioane de dolari pe zi pentru economia iraniană, potrivit unei analize publicate de Maaal.com.

Potrivit aceleiaşi surse, US Central Command a anunţat că începe aplicarea unei interdicţii complete asupra traficului maritim către şi dinspre porturile iraniene, în urma eşecului celei mai recente runde de negocieri cu Teheranul.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă o arteră vitală pentru economia Iranului, prin care tranzitează peste 90% din comerţul exterior al ţării, evaluat la aproximativ 110 miliarde de dolari anual, conform Maaal.com.

Potrivit lui Mayad Maleki, fost oficial în cadrul Oficiului pentru Controlul Activelor Străine din Departamentul Trezoreriei SUA, blocada determină pierderi zilnice de aproximativ 276 de milioane de dolari din exporturi şi perturbă importuri în valoare de circa 159 de milioane de dolari, ceea ce ridică pierderile lunare la aproximativ 13 miliarde de dolari, notează sursa citată.

Datele citate de Maaal.com indică faptul că peste 90% din comerţul anual al Iranului, evaluat la 109,7 miliarde de dolari, se desfăşoară prin Golful Persic. Totodată, petrolul şi gazele naturale generează aproximativ 80% din veniturile din export ale guvernului şi circa 23,7% din produsul intern brut, conform aceleiaşi surse.

Insula Kharg reprezintă principalul punct de export pentru petrolul iranian, generând aproximativ 53 de miliarde de dolari anual, în timp ce veniturile totale din sectorul energetic ajung la circa 78 de miliarde de dolari pe an, potrivit publicaţiei citate.

Conform datelor World Bank, citate de Maaal.com, produsul intern brut al Iranului este de aproximativ 475 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că blocada afectează o parte semnificativă a fluxurilor comerciale ale economiei.

În plan global, impactul asupra pieţei petroliere este major, potrivit aceleiaşi surse. La aproximativ şase săptămâni după debutul conflictului, producţia globală de petrol este redusă cu circa 11 milioane de barili pe zi, marcând una dintre cele mai severe perturbări din ultimele decenii, subliniază publicaţia sursă.

Exporturile statelor din Golf scad de la aproximativ 15 milioane de barili pe zi la circa 7 milioane de barili pe zi, iar reducerea activităţii rafinăriilor adaugă un deficit suplimentar de aproximativ 3 milioane de barili pe zi, conform sursei citate.

Analizele companiei Kpler, citate de aceeaşi sursă, indică un deficit global de aproximativ 6 milioane de barili pe zi, care nu este încă reflectat pe deplin în preţurile contractelor futures.

Printre statele cele mai afectate se numără Irak, unde producţia scade cu aproximativ 3,3 milioane de barili pe zi, echivalentul a circa 80% din exporturi, potrivit aceleiaşi surse. Exporturile coboară de la aproximativ 4 milioane de barili pe zi la circa 900.000 de barili pe zi, fiind susţinute în principal de o conductă prin Turcia, conform publicaţiei sursă.

Arabia Saudită pierde aproximativ 2,5 milioane de barili pe zi din producţie, în timp ce Emiratele Arabe Unite înregistrează o scădere de circa 2 milioane de barili pe zi, iar Kuweitul aproximativ 1,6 milioane de barili pe zi, precizează aceeaşi sursă.

Potrivit analizelor citate de Maaal.com, preţul petrolului ajunge în intervalul 160-170 de dolari pe baril pentru a reduce cererea şi a reechilibra piaţa, în absenţa unor intervenţii politice majore.

Potrivit publicaţiei sursă, Brent se menţine în jur de 125 de dolari pe baril pe termen scurt, pe fondul închiderii Strâmtorii Ormuz, în timp ce nivelul de aproximativ 74 de dolari pentru 2026 lasă loc unei creşteri semnificative.