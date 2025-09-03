Macro Newsletter 03 Septembrie 2025

Volumul vânzărilor retail din Elveţia şi-a temperat creşterea anuală în iulie 2025, până la 0,7%, de la 3,9% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,5%, după un avans de 1,9% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au scăzut cu o rată anuală de 0,8%, după o creştere de 3% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,6%, iar vânzările de produse nealimentare şi-au temperat creşterea anuală până la 2,8%, de la 5,5% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%. (FSO)

Creditul acordat gospodăriilor din Marea Britanie şi-a accelerat creşterea anuală în luna iulie 2025, până la 3,4%, de la 3,3% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%. Creditul de consum şi-a accelerat creşterea anuală până la 7%, de la 6,8%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,7%, iar creditul ipotecar şi-a accelerat creşterea anuală până la 2,9%, de la 2,8% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%. Creditul acordat companiilor nefinanciare a crescut cu o rată anuală de 5,5%, după o creştere de 4,5%, pe fondul unei creşteri anuale de 0,9% a creditelor acordate IMM-urilor şi a unei creşteri anuale de 8% a creditelor acordate companiilor mari. (Bank of England)

Preţurile producătorilor industriali din Ungaria şi-au temperat scăderea anuală în iulie 2025, până la 4,5%, de la 5,1% în luna precedentă, pe fondul unei stagnări lunare, după un declin de 0,1% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au crescut cu o rată anuală de 3%, după o creştere de 2,8% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,2%, iar preţurile energiei au crescut cu o rată anuală de 3,6%, după o creştere de 6,5% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1,2%. (KSH)

Preţurile producătorilor industriali din Italia şi-au temperat creşterea anuală în iulie 2025, până la 1,6%, de la 2,4% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,5%, după un avans de 1,4% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au stagnat faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,1%, iar preţurile energiei au crescut cu o rată anuală de 7,9%, pe fondul unei creşteri lunare de 2%. (Istat)