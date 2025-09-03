Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Macro Newsletter 03 Septembrie 2025

Ziarul BURSA #Miscellanea / 3 septembrie

Macro Newsletter 03 Septembrie 2025

Volumul vânzărilor retail din Elveţia şi-a temperat creşterea anuală în iulie 2025, până la 0,7%, de la 3,9% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,5%, după un avans de 1,9% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au scăzut cu o rată anuală de 0,8%, după o creştere de 3% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,6%, iar vânzările de produse nealimentare şi-au temperat creşterea anuală până la 2,8%, de la 5,5% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%. (FSO)

Creditul acordat gospodăriilor din Marea Britanie şi-a accelerat creşterea anuală în luna iulie 2025, până la 3,4%, de la 3,3% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%. Creditul de consum şi-a accelerat creşterea anuală până la 7%, de la 6,8%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,7%, iar creditul ipotecar şi-a accelerat creşterea anuală până la 2,9%, de la 2,8% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%. Creditul acordat companiilor nefinanciare a crescut cu o rată anuală de 5,5%, după o creştere de 4,5%, pe fondul unei creşteri anuale de 0,9% a creditelor acordate IMM-urilor şi a unei creşteri anuale de 8% a creditelor acordate companiilor mari. (Bank of England)

Preţurile producătorilor industriali din Ungaria şi-au temperat scăderea anuală în iulie 2025, până la 4,5%, de la 5,1% în luna precedentă, pe fondul unei stagnări lunare, după un declin de 0,1% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au crescut cu o rată anuală de 3%, după o creştere de 2,8% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,2%, iar preţurile energiei au crescut cu o rată anuală de 3,6%, după o creştere de 6,5% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1,2%. (KSH)

Preţurile producătorilor industriali din Italia şi-au temperat creşterea anuală în iulie 2025, până la 1,6%, de la 2,4% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,5%, după un avans de 1,4% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au stagnat faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,1%, iar preţurile energiei au crescut cu o rată anuală de 7,9%, pe fondul unei creşteri lunare de 2%. (Istat)

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

03 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

03 septembrie
Ediţia din 03.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0781
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3638
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4204
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8480
Gram de aur (XAU)Gram de aur487.9002

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb