Macro Newsletter 16 Aprilie 2026

Preţurile de consum din Germania şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 2,7%, de la 1,9% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,1%, după o creştere de 0,2% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au temperat creşterea anuală până la 1,3%, de la 1,5% în luna precedentă, în condiţiile unei noi creşteri lunare de 0,1%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 1,5%, după o creştere de 1% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,6%. (Destatis)

Preţurile de consum din Danemarca şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 1,2%, de la 0,7% în luna precedentă, pe fondul unei stagnări lunare, după o creştere de 1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au temperat creşterea anuală până la 1,6%, de la 2,2% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,4%, iar preţurile utilităţilor au scăzut cu o rată anuală de 0,3%, după o scădere de 0,9% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,1%. (Denmark Statistics)

Preţurile de consum din Norvegia şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 3,6%, de la 2,7% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri creşteri lunare de 0,2%, după un avans de 0,6% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 1,6%, după o creştere de 2,8% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 2,5%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 4,9%, după o creştere de 2,2% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,4%. (Statistics Norway)

Preţurile de consum din Irlanda şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 3,6%, de la 2,7% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,6%, după o creştere de 0,9% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 2,3%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,3%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 7,2%, pe fondul unei creşteri lunare de 3,9%. (CSO Ireland)

Producţia industrială din Finlanda a crescut cu o rată anuală de 5,7% în februarie 2026, după un declin de 0,7% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 3,2%, după un declin de 1,3% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 5,8%, după o scădere de 2,7% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 3,2%, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 7,9%, după o creştere de 7,2% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,7%. (Statistics Finland)

Producţia industrială din Suedia şi-a accelerat creşterea anuală în februarie 2026, până la 7,1%, de la 3,8% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 2,7%, după un declin de 4% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare şi-a accelerat creşterea anuală până la 7%, de la 2%, în condiţiile unei creşteri lunare de 3,9%, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 3,3%, după o creştere de 7,3% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 3,5%. (SCB Sweden)