Macro Newsletter 29 Ianuarie 2026

Preţul mediu al locuinţelor din primele 20 de zone metropolitane din SUA a crescut cu o rată anuală de 1,4% în luna noiembrie 2025, după o creştere de 1,3% în luna precedentă, pe fondul unei stagnări lunare, după un declin de 0,3% în luna anterioară. Cele mai mari creşteri anuale s-au înregistrat în Chicago (+5,7%), New York (+5,0%) şi Cleveland (+3,4%), iar cele mai mari scăderi anuale au fost în Tampa (-3,4%), Phoenix (-1,4%) şi Denver (-1,3%). În luna noiembrie 2025, indicele preţurilor locuinţelor a fost cu 63,3% peste nivelul maxim din perioada premergătoare crizei, înregistrat în iulie 2006. (S&P Cotality)

Încrederea consumatorilor din SUA a scăzut peste aşteptări în ianuarie 2026, conform datelor de la Conference Board. Indicele agregat al încrederii a scăzut până la 84,5 puncte, cel mai redus nivel din luna mai 2014, de la 94,2 puncte în luna anterioară, în condiţiile în care indicele situaţiei curente a scăzut cu 9,9 puncte, până la 113,7 puncte, un minim al ultimilor doi ani. Indicele aşteptărilor pentru următoarele şase luni a scăzut cu 9,5 puncte, până la 65,1 puncte. (Conference Board)

Preţurile producătorilor industriali din Suedia au şi-au accelerat scăderea anuală în decembrie 2025, până la 2,7%, de la 1,4% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1,1%, după un avans de 1,2% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au scăzut cu o rată anuală de 3,3%, după o scădere de 2,1% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,7%, iar preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 2,8%, după o creştere de 2,8% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 7,2%. (SCB Sweden)

Indicele încrederii consumatorilor din Franţa s-a menţinut la 90 de puncte în ianuarie 2026, sub media pe termen lung de 100 de puncte. Indicele situaţiei financiare pentru următoarele 12 luni a crescut cu un punct, până la -12 puncte, iar indicele situaţiei financiare curente s-a menţinut la -21 de puncte. Indicele aşteptărilor privind standardul de viaţă din următoarele 12 luni a scăzut până la -58 de puncte, de la -57 de puncte. (INSEE)

Volumul vânzărilor retail din Danemarca şi-a temperat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 3,3%, de la 4,9% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1,2%, după un avans de 1,7% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare şi alte bunuri de uz curent au scăzut cu o rată anuală de 0,3%, după o creştere de 0,1% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 1%, iar vânzările de produse nealimentare au crescut cu o rată anuală de 6,4%, după o creştere de 8,3% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,9%. (Statistics Denmark)

Producţia industrială din Lituania şi-a temperat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 0,2%, de la 2,5% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,3%, după un avans de 2,3% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală 1,4%, după o creştere de 2,9% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,3%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 13,6%, după o scădere de 2,6% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 11,3%. (Statistics Lithuania)