Macro Newsletter 30 Ianuarie 2026

Indicele încrederii în perspectivele economice ale zonei euro a crescut în ianuarie 2026, până la 99,4 puncte, de la 97,2 puncte în luna precedentă, în condiţiile în care indicele încrederii consumatorilor a crescut cu 0,8 puncte, până la -12,4 puncte. Indicele încrederii pentru UE a crescut cu 1,9 puncte, până la 99,2 puncte, pe fondul creşterii încrederii consumatorilor cu 0,8 puncte, până la -11,7 puncte. Indicele încrederii în economia României a înregistrat o scădere până la 92,3 puncte, de la 93,1 puncte, pe fondul scăderii încrederii consumatorilor până la -34,6 puncte, cel mai redus nivel din octombrie 2011, de la -30,9 puncte. (Comisia Europeană)

Creditul acordat rezidenţilor din zona euro a crescut cu o rată anuală de 2,3% în luna decembrie 2025, pe fondul unei creşteri anuale de 0,8% a creditului guvernamental şi a unui avans de 3% a creditului neguvernamental. Creditul acordat gospodăriilor populaţiei a crescut cu o rată anuală de 3%, după o creştere de 2,9% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri anuale de 5,1% a creditului de consum. Creditul ipotecar rezidenţial şi-a accelerat creşterea anuală până la 3%, de la 2,9%, iar creditul acordat companiilor nefinanciare şi-a menţinut creşterea anuală la 2,9%. (BCE)

Creditul acordat gospodăriilor din Suedia şi-a accelerat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 2,9%, de la 2,8% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%. Creditul ipotecar şi-a accelerat creşterea anuală până la 2,9%, de la 2,7%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,3%, iar creditul de consum şi-a accelerat creşterea anuală până la 3,2%, de la 3,1%, în condiţiile unei scăderi lunare de 1,2%. Creditul acordat companiilor nefinanciare a crescut cu o rată anuală de 3,6%, după o creştere de 3,5% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,4%. (SCB Sweden)

Preţurile de consum din Belgia şi-au temperat creşterea anuală în ianuarie 2026, până la 1,1%, de la 2,1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,4%, după o creştere de 0,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au temperat creşterea anuală până la 0,4%, de la 2,7%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,5%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat scăderea anuală până la 2,3%, de la 0,2% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,4%. (Statistics Belgium)

Preţurile producătorilor industriali din Ungaria şi-au accelerat scăderea anuală în decembrie 2025, până la 3,4%, de la 2,7% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,4%, după o scădere de 0,3% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au scăzut cu o rată anuală de 3,3%, după o scădere de 1,9% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,6%, iar preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 4%, după o scădere de 5,6% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,4%. (KSH)

Preţurile de consum din Australia şi-au accelerat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 3,8%, de la 3,4% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1%, după un o stagnare în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 3,4%, de la 3,3%, pe fondul unei noi creşteri lunare de 0,4%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 5,5%, de la 5,2%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,1%. (ABS)